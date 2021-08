Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Erschöpfter Formel-1-Superstar Hamilton fürchtet Covid-Folgen

BUDAPEST: Lewis Hamilton war ungewohnt erschöpft nach dem Großen Preis von Ungarn und begab sich zunächst sogar in die Obhut des Teamarztes. Danach erklärte der 36 Jahre alte Superstar der Formel 1: «Ich kämpfe wirklich schon das ganze Jahr mit der Gesundheit und darum, gesund zu bleiben, nachdem, was Ende vergangenen Jahres passiert ist.»

Hamilton meinte damit seine Corona-Infektion, die ihn ein Rennen hatte pausieren lassen. Der siebenmalige Weltmeister nimmt an, dass er unter den Langzeitfolgen der Covid-19-Erkrankung, Long Covid genannt, leidet.

Nach dem letztlich zweiten Platz beim spektakulären Rennen auf dem Hungaroring am Sonntag hatte er über Schwindelgefühle auf dem Podium geklagt. Zur Pressekonferenz war Hamilton erst mit Verspätung gekommen. Vielleicht sei er dehydriert gewesen, aber er habe so etwas definitiv noch nicht erlebt. In Silverstone habe er zwar ähnliches vor zwei Wochen durchgemacht, «aber hier war es schlimmer».

Er hätte mit keinem speziell darüber gesprochen, «aber ich denke, es dauert noch an», erklärte Hamilton seinen Long-Covid-Verdacht. «Ich erinnere mich an die Auswirkungen, als ich es hatte. Seitdem ist das Training anders und das Müdigkeitsniveau ist auch anders. Es ist eine echte Herausforderung.»

«Er folgt mir sogar auf Instagram, das ist auch sehr cool.»

(Österreichs Fußball-Nationaltorwart Daniel Bachmann im «Kicker»-Interview über eine Begegnung mit Superstar Elton John, der bei seinem Club FC Watford verehrt wird und dort lange Vereinspräsident war.)

«Teils, teils»: Zehnkämpfer Kaul zum Erfolgsdruck in Tokio

TOKIO: Für Zehnkämpfer Niklas Kaul ist der Weltmeistertitel und die Rolle eines olympischen Mitfavoriten in Tokio nicht nur eine Bürde. «Teils, teils», sagte der 23-jährige Mainzer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Auf der einen Seite ist er Motivation und gibt Sicherheit, dass man weiß, ja, ich habe das schon mal geschafft, ganz oben bei einer Weltmeisterschaft auf dem Treppchen zu stehen.»

Andererseits sei die Situation eine andere, wenn man als Weltmeister anreise und «nicht Sechster bei der WM» geworden wäre. «Die äußere Wahrnehmung ist eine andere, man wird häufiger gefragt, ob man mit einer Medaille schon zufrieden wäre oder es Gold sein müsste», sagte der Sportler des Jahres 2019, der am Mittwoch (02.00 Uhr/MESZ) zusammen mit Kai Kazmirek (LG Rhein Wied) in den Zehnkampf startet. «Davon muss man sich frei machen.» Ohnehin sei der französische Weltrekordler Kevin Mayer sein Favorit auf Gold oder Silber.

Recht sicher ist Kaul, dass ihm Lampenfieber vor seiner Olympia-Premiere in Tokio verunsichern könnte. «Ich werde die ein, zwei Tage vor dem Wettkampf etwas aufgeregt sein, aber das bin ich bei jedem internationalen Wettkampf gewesen», sagte er. «Ich werde aber nicht deutlich nervöser sein, weil es Olympische Spiele sind. Die Vorfreude überwiegt.»

Davis-Cup-Teamchef Kohlmann glaubt an möglichen Schub für Zverev

TOKIO: Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann hält es für möglich, dass der Olympiasieg Alexander Zverev einen Schub für die kommenden Grand-Slam-Turniere geben kann. «Ich glaube, dass solche Siege ihm bewusst machen, dass er auf der größten Bühne auch die besten Leute schlagen kann und auch sein bestes Tennis spielen kann», sagte der 47 Jahre alte Herren-Chef des Deutschen Tennis Bunds (DTB), der Zverev in Japan betreute, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn er weiß, dass er das, egal wo, so spielen kann, bin ich sicher, dass er das auch in New York wieder zeigen kann.» In New York beginnen Ende August die US Open als letztes Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison.

Der Weltranglisten-Fünfte Zverev hatte sich am Sonntag in Tokio mit einem 6:3, 6:1 im Finale gegen den Russen Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt. 33 Jahre nach dem Olympiasieg von Steffi Graf gab es für den DTB wieder eine Goldmedaille im Einzel. Schon am Montag machte sich Zverev auf die Rückreise, am Abend sollte der 24-jährige Hamburger in Frankfurt am Main landen.

IOC: Belarussische Olympia-Läuferin Timanowskaja ist «sicher»

TOKIO: Die belarussische Olympia-Läuferin Kristina Timanowskaja ist nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) «sicher und geschützt». Die Sportlerin, die nach Einschätzung der Opposition von den autoritären Behörden ihres Landes aus Tokio entführt werden sollte, habe die Nacht in einem Hotel am Tokioter Flughafen Haneda in einer «sicheren Umgebung» verbracht, sagte IOC-Sprecher Mark Adams am Montag. Sie befinde sich in den Händen der Behörden, sagte er, ohne jedoch nähere Angaben dazu zu machen. Man habe vom NOK ihres Landes einen schriftlichen Bericht eingefordert. Man müsse zunächst die genaueren Hintergründe und Einzelheiten zu dem Vorfall abwarten.

Die 24-jährige Athletin hatte in einem Video, das die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) am Sonntag veröffentlichte, erklärt, sie habe gegen ihren Willen aus Japan ausgeflogen werden sollen, nachdem sie öffentlich Kritik an belarussischen Sportfunktionären geäußert habe. Die BSSF sprach von einer versuchten «gewaltsamen» Ausreise.

Angaben dazu, wie die Sportlerin das olympische Dorf verließ und wer sich bei ihr befand, konnte Adams nicht machen. Am Flughafen habe sie sich an die japanische Polizei gewandt. Vertreter des IOC und des japanischen OK hätten noch in der Nacht «direkt» mit ihr gesprochen. «Sie hat uns versichert, dass sie sich sicher und geschützt fühle», erklärte der IOC-Sprecher weiter. Am Montag habe man erneut mit ihr gesprochen und werde dies auch weiter zusammen mit den japanischen Behörden tun, «um den nächsten Schritt in den kommenden Tagen» zu bestimmen. Man werde mit Timanowskaja weiter darüber sprechen, was sie vorhabe und werde sie bei ihrer Entscheidung «unterstützen».

Das Belarussische Olympische Komitee (NOK) hatte zuvor auf Telegram erklärt, die Athletin sei von einem Arzt untersucht worden und werde wegen ihrer «emotional-psychischen Verfassung» nicht an weiteren Wettkämpfen teilnehmen. Timanowskaja bezeichnete das auf Instagram als «Lüge». Dem Radiosender Euroradio sagte sie: «Sie haben mir einfach gesagt, meine Sachen zu packen und nach Hause zu fliegen.»

Schnellfeuerpistole: Rio-Olympiasieger Reitz souverän ins Finale

TOKIO: Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat das olympische Finale mit der Schnellfeuerpistole erreicht. Den zweiten Teil der zweitägigen Qualifikation schloss der 34 Jahre alte Polizeioberkommissar aus Regensburg, der für den SV Kriftel an den Start geht, am Montag auf Platz eins mit 291 Ringen ab. Damit rutschte er mit 587 Gesamtringen in der Qualifikation von Platz drei auf Rang eins vor. Vereinskollege Oliver Geis verpasste wie schon in Rio 2016 das Finale der besten Sechs. Er kam nur auf Rang 13. Der Finalwettkampf beginnnt um 7.30 Uhr/MESZ.

Der am Vortag noch in Führung liegende Franzose Clement Bessaguet fiel auf Platz sieben zurück und verfehlte das Finale. Sein Landsmann Jean Quiquampoix kam hinter Reitz auf Platz zwei.

Washoku - Japans traditionelle Küche besteht nicht nur aus Sushi

TOKIO: Wer an japanisches Essen denkt, dem fällt meist als erstes Sushi ein. Doch die traditionelle japanische Küche washoku hat noch weitaus mehr an kulinarischen Köstlichkeiten zu bieten. Mit dem Fokus auf Frische der Lebensmittel und einem starken Bezug auf die jeweiligen Jahreszeiten gilt washoku als besonders gesund. Olympia-Gastgeber Tokio rühmt sich, die meisten Michelin-prämierten Drei-Sterne-Restaurants zu haben - doppelt so viele wie Paris. Washoku steht sogar auf der Liste des Weltkulturerbes der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation Unesco.

Eine typische japanische Mahlzeit besteht aus gekochtem, ungewürztem weißen Reis und verschiedenen Beilagen. Bei der Zubereitung der Speisen wird Wert darauf gelegt, dass sie ihren natürlichen Geschmack behalten. Auf Gewürze wird weitgehend verzichtet. Gewürzt wird mit Saucen, Kräutern und fermentierten Beilagen. Viele Zutaten, die für washoku unverzichtbar sind und den meisten Japanern als typisch japanisch gelten, stammen ursprünglich aus China, wie zum Beispiel Sojasauce, Miso-Bohnenpaste, Tofu, Tee oder die meisten Nudelsorten.

Alles kommt mundgerecht auf den Tisch. Gegessen wird mit Stäbchen. Wenn etwas am Tisch selbst zerkleinert werden muss, wie Fisch oder gekochtes Gemüse, so sollte man die Stäbchen dabei wie beim Essen in einer Hand halten. Zum Ende einer Mahlzeit gibt es eine Tasse Tee.

Verletzung über Nacht: Stuttgarter Weitspringer wird Olympia-Letzter

TOKIO: Vize-Europameister Fabian Heinle ist gehandicapt durch eine aufgetretene Muskelverletzung im olympischen Weitsprung-Finale in Tokio auf dem zwölften und letzten Platz gelandet. Der 27-jährige Stuttgarter kam am Montag nicht über die Weite von 7,62 Metern hinaus und erreichte nicht den Endkampf der besten Acht. «Ich habe mehr gegen meinen Körper als gegen die Gegner gekämpft», sagte Heinle.

Olympia-Gold holte sich Europameister Miltiadis Tentoglou aus Griechenland mit 8,41 Metern vor dem Kubaner Juan Miguel Echevarria, der ebenfalls 8,41 Meter weit sprang. Den Ausschlag für den Sieg gab die zweitbeste Weite, bei der Tentoglou vorn lag. Bronze ging ebenfalls nach Kuba: Maykel Masso sicherte sich mit 8,21 Metern Platz drei.

Total niedergeschlagen war der Schwabe Heinle, der in der Qualifikation in Tokio mit 7,96 Metern dicht an die Acht-Meter-Marke geflogen war. Nach dem Aufwachen am Sonntagmorgen spürte er, dass sein Adduktor-Muskel im Sprungbein «ziemlich kaputt war». Alle Künste der Physiotherapeuten halfen am Ende nichts. Im ersten Sprung reichte es gerade für 5,18 Meter, den zweiten landete er bei 7,57 Metern und der dritte mit 7,62 Metern reichte zum Weiterkommen nicht aus.

«Ich hatte auf dem Aufwärmplatz überlegt, ob ich überhaupt antreten will», sagte Heinle. Mit der «Hoffnung auf den einen guten Sprung» marschierte er dennoch tapfer in das Olympiastadion und meinte: «Es war trotzdem cool, auch wenn es im Nachhinein scheiße war.» Bei den Rio-Spielen 2016 und bei der WM 2015 in Peking war für ihn jeweils Endstation in der Qualifikation.

Nachrichten von ARD und ZDF: Keine Olympia-Bilder in den Mediatheken

BERLIN: ARD und ZDF setzen bei den Olympischen Spielen stark auf die Online-Berichterstattung.

Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten bis zu zehn parallele Livestreams im Internet mit fast 1500 Stunden Berichterstattung, die auch in den jeweiligen Mediatheken zu sehen sind. Olympia-Bilder in den Nachrichtensendungen in den Mediatheken gibt es allerdings nicht. «Das ist die Folge von Geoblocking», sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. «Tagesschau» und «Heute» sind im Netz weltweit zu sehen, doch die Olympia-Rechte der öffentlich-rechtlichen TV-Sender gelten nur in Deutschland.

Ringerin Schell verliert im Olympia-Viertelfinale deutlich

TOKIO: Ringerin Anna Schell ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale gescheitert. Die Athletin vom SC Isaria Unterföhring kassierte gegen Ex-Weltmeisterin Alla Tscherkassowa aus der Ukraine in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm am Montag eine Schulterniederlage. Schell muss nun hoffen, dass ihre Gegnerin das Finale erreicht. Nur dann dürfte die WM-Dritte von 2019 in der Hoffnungsrunde ran und hätte über diese am Dienstag, an dem sie 28 Jahre alt wird, noch die Chance auf Bronze. Im Achtelfinale hatte sich Schell zuvor locker mit 7:0 gegen die Ägypterin Enas Ahmed durchgesetzt.

Am Abend (ab 13.55 Uhr/MESZ) ringt die Krefelderin Aline Rotter-Focken in der Klasse bis 76 Kilogramm gegen die topgesetzte Amerikanerin Adeline Gray um Gold. Mit ihrem Finaleinzug hatte die Weltmeisterin von 2014 am Sonntag für die erste deutsche Olympia-Medaille im Frauen-Ringen überhaupt gesorgt. Nach den Spielen in Japan beendet sie ihre Karriere.

17 neue Corona-Fälle bei Olympischen Spielen in Tokio

TOKIO: Im Umfeld der Olympischen Spiele in Tokio hat es 17 neue Corona-Fälle gegeben.

Das vermeldeten die Organisatoren am Montag. Athleten waren dieses Mal nicht betroffen. Der Höchstwert war am vergangen Freitag mit 27 Neuinfektionen erreicht worden. Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg damit auf 276. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 24 Sportler mit dem Coronavirus. Am Tag der Eröffnungsfeier hatte es im deutschen Team in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

Wolfermann rechnet mit Speer-Gold für Vetter: «Dürfte nix passieren»

PENZING/TOKIO: Klaus Wolfermann, einer der Helden der Olympischen Spiele von 1972 in München, rechnet in Tokio mit Speerwurf-Gold für Johannes Vetter. «Ich hoffe, dass er seine Leistung bringen kann, dann dürfte dem nichts im Wege stehen. Er ist der Topfavorit, ohne Zweifel», sagte der 75-Jährige aus Penzing der Deutschen Presse-Agentur.

Wolfermann setzte sich damals in München gegen Weltrekordler Janis Lusis (Sowjetunion) mit 90,48 Meter durch. Vor ihm war nur ein Deutscher Speerwurf-Olympiasieger: Gerhard Stöck 1936 in Berlin. Thomas Röhler aus Jena triumphierte 2016 in Rio, der Offenburger Vetter will seinem derzeit verletzten Rivalen nun nachfolgen. Der Weltmeister von 2017 führt die Jahresweltbestenliste mit 96,29 Meter deutlich an und geht als klarer Favorit in die Qualifikation am Mittwoch (9.05 Uhr).

Wolfermann sieht nur ein «kleines Aber» vor dem Finale am Samstag: «Olympische Spiele haben ihre eigenen Gesetze. Normalerweise dürfte nix passieren, Johannes ist körperlich und geistig so fit. Er darf sich halt nicht verletzen, aber er ist ja auch so robust.» Von der Technik her fühlt sich Wolfermann Vetter «sehr nahe: Er ist explosiv vom ersten bis zum letzten Schritt».

Deutsche Hockey-Damen im Olympia-Viertelfinale ausgeschieden

TOKIO: Deutschlands Hockey-Damen kehren wie zuletzt vor neun Jahren ohne eine Medaille von den Olympischen Spielen zurück.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger verlor am Montag in Tokio im Viertelfinale gegen Argentinien mit 0:3 (0:2) und schied aus. Agustina Albertarrio in der 27. Minute, Maria Jose Granatto (29.) und Valentina Raposo (52.) schossen den verdienten Sieg für die Südamerikanerinnen heraus. Die DHB-Damen waren 2012 in London letztmals ohne Edelmetall bei Olympia geblieben. 2016 in Rio hatte es Bronze gegeben.

Brendel/Hecker starten Gold-Mission im Canadier-Zweier erfolgreich

TOKIO: Kanu-Ass Sebastian Brendel und Olympia-Debütant Tim Hecker haben zum Auftakt im Canadier-Zweier ihre Titel-Ambitionen unterstrichen. Das deutsche Duo gewann dank eines starken Schlussspurts am Montag seinen Vorlauf über 1000 Meter und qualifizierte sich so direkt für das Halbfinale am Dienstag (2.44 Uhr/MESZ). Brendel/Hecker gelten als eine von mehreren Gold-Hoffnungen unter den deutschen Rennsport-Paddlern. Im ungarischen Szeged hatten beide im Mai den ersten Weltcupsieg in dieser Konstellation gefeiert.

Neben dem Zweier-Canadier hat Brendel auf dem Sea Forest Waterway in Tokio noch eine Medaillenchance im Einer - das dritte Gold hintereinander wäre historisch. Der 33 Jahre alte Kanute aus Potsdam geht in dieser Disziplin als Top-Favorit an den Start.

Der Deutsche Kanu-Verband will in Tokio an die großen Erfolge aus Rio de Janeiro vor fünf Jahren anknüpfen. Damals holten die Paddler vier Mal Gold und insgesamt sieben Podestplätze - die stärkste olympische Ausbeute seit Athen 2004.

Tennisprofi Zverev denkt nach Olympiasieg über Turnier-Pause nach

TOKIO: Olympiasieger Alexander Zverev erwägt, nach seinem Gold-Coup in Tokio eine kurze Turnier-Auszeit zu nehmen. «Ich muss normalerweise nach Kanada fliegen. Ich weiß nicht, ob ich das tun werde», sagte der beste deutsche Tennisspieler nach seinem Finalerfolg bei den Sommerspielen. «Ich werde mir vielleicht ein, zwei Wochen Zeit nehmen und vielleicht ein paar Turniere ausfallen lassen. Das ist doch ein besonderer Moment für mich. Aber bei den US Open bin ich wieder dabei.»

Am Sonntag hatte sich der 24-jährige Hamburger mit einem 6:3, 6:1 gegen den Russen Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt und seinen bisher größten Erfolg gefeiert. Schon am Montag stand der Rückflug in die Heimat an.

Die ATP-Tour geht in Nordamerika weiter, in der kommenden Woche beginnt im kanadischen Toronto ein Masters-1000-Event. Die US Open als letztes Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gehen am 30. August los.

Ludwig/Kozuch im Beach-Viertelfinale bei Olympia gegen US-Team

TOKIO: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch bekommen es im Viertelfinale der Olympischen Spiele mit Alix Klineman/April Ross aus den USA zu tun. Das Duo bezwang Lidianny Echevarria Benitez/Leila Consuelo Martinez Ortega aus Kuba am Montagmorgen (Ortszeit) in Tokio 2:0 (21:17, 21:15). Die Partie gegen das US-Team ist am Dienstagmorgen (2.00 Uhr MESZ).

Mit zwei Olympia- und drei WM-Medaillen ist Ross eine der am höchsten dekorierten Beachvolleyballspielerinnen der Welt und spielt wie Ludwig inzwischen mit einer ehemaligen Hallenspielerin. Auch Kozuch hatte vor dem Wechsel in den Sand Volleyball in der Halle gespielt. Ross und Klinemann sind seit 2017 ein Team und holten bei der WM in Hamburg vor zwei Jahren den zweiten Platz.

Vetter befürchtet negative Corona-Folgen für Nachwuchsarbeit

TOKIO: Der deutsche Speerwurf-Star Johannes Vetter befürchtet einen «Leistungsknick» in den kommenden Jahren wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie. «Die Vereine haben Mitglieder und eine Menge Einnahmen verloren. Das trifft die Nachwuchsathleten und die, die den Schritt in die Weltspitze vollziehen wollten», sagte der 28-Jährige im Interview der «Rheinischen Post» (Montag). «Wir Kader-Athleten konnten trainieren, die anderen haben erst spät von dieser Ausnahmeregelung profitiert. Ich glaube, dass es einen Leistungsknick in den nächsten Jahren geben könnte. Dem müssen wir jetzt entgegenwirken.»

Der Weltmeister von 2017 geht als Topfavorit in den Speer-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die Qualifikation beginnt an diesem Mittwoch (3.05 Uhr MESZ). Dass die Sommerspiele trotz der Corona-Einschränkungen ausgerichtet werden, sei richtig, sagte Vetter: «Ich hoffe auch, dass es Nachwuchssportler motiviert, wenn sie Bilder von den Wettkämpfen sehen. Diese Spiele werden lange in Erinnerung bleiben. Ich bin dankbar, dass die Spiele stattfinden, nachdem es lange auf der Kippe stand.»

Olympiasieger Christian Schenk zu Kaul: Schlitzohrigkeit hilft ihm

ROSTOCK: Christian Schenk, Olympiasieger von 1988, traut dem Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul zu, seine Nachfolge bei den Tokio-Spielen anzutreten. «Als Weltmeister hat er bereits seine Größe gezeigt. Jetzt gilt es, seine sehr guten Techniken in den zehn Disziplinen in Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer umzusetzen», sagte Schenk der Deutschen Presse-Agentur. Er habe zu seiner Zeit nach dem Motto trainiert: Wettkampf ist das Abrufen von Bewegungsmustern in Stresssituationen. «Ich glaube, darin liegt seine größte Stärke.»

Allerdings gebe es nach der langen Pandemie-Pause eine Unsicherheit für den 23-jährigen Kaul. «Vielleicht wird Niklas Kauls Physis nicht ausreichen, denn die letzten zwei Jahre harter Arbeit wurden leider durch eine Armverletzung unterbrochen: «Trotzdem glaube ich, seine mentale Kraft und Schlitzohrigkeit wird ihm helfen.» Der zweitägige olympische Zehnkampf startet am Dienstag.