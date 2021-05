Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Zverev nach Fünf-Satz-Sieg gegen Otte bei French Open in Runde zwei

PARIS: Alexander Zverev hat ein frühes Aus bei den French Open nur mit ganz viel Mühe abwenden können. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Sonntag in Paris in der ersten Runde im deutschen Tennis-Duell gegen den Qualifikanten Oscar Otte mit 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0 durch. Zverev verwandelte nach 2:49 Stunden seinen ersten Matchball. Nachdem der 27 Jahre alte Otte die Partie zwei Sätze lang bestimmt hatte, steigerte sich Zverev und drehte die Begegnung doch noch. In der zweiten Runde bekommt es der 24-Jährige mit Qualifikant Roman Safiullin aus Russland zu tun.

Köln trennt sich von Heldt: «Neuausrichtung erforderlich»

KÖLN: Der 1. FC Köln hat sich von Horst Heldt getrennt. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, wurde der 51 Jahre alte Geschäftsführer nur einen Tag nach dem rettenden 5:1-Erfolg im Relegations-Rückspiel bei Holstein Kiel freigestellt. Nach Einschätzung des Vorstands und des Gemeinsamen Ausschusses «sei trotz des erreichten Klassenerhalts im sportlichen Bereich eine Neuausrichtung erforderlich». «Wir wissen, wie sehr er unseren Verein im Herzen trägt. Aber wir können mit der Zusammenstellung des Kaders und der sportlichen Entwicklung in der abgelaufenen Saison nicht zufrieden sein», sagte FC-Präsident Werner Wolf. Damit bestätigte der Tabellen-16. übereinstimmende Medienberichte.

Kroos bei DFB-Team in Seefeld eingetroffen - Zunächst Aufbauprogramm

SEEFELD: Rio-Weltmeister Toni Kroos ist im DFB-Quartier in Seefeld eingetroffen. Der Deutsche Fußball-Bund veröffentlichte am Sonntagabend Fotos von der Ankunft des Real-Madrid-Stars im EM-Vorbereitungscamp in den Tiroler Alpen. Der 101-malige Fußball-Nationalspieler war in Madrid an Corona erkrankt. Nach Ablauf der 14-tägigen häuslichen Quarantäne und einem negativen Corona-Test konnte Kroos von Spanien nach Österreich reisen. Bundestrainer Joachim Löw hofft, dass Kroos im ersten EM-Gruppenspiel am 15. Juni in München gegen Frankreich fit ist.

VfL Wolfsburg zum achten Mal DFB-Pokalsieger der Frauen

KÖLN: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum achten Mal den DFB-Pokal gewonnen. Der Cup-Verteidiger siegte im Finale in Köln am Sonntag 1:0 nach Verlängerung gegen Eintracht Frankfurt. Das entscheidende Tor erzielte Ewa Pajor in der 118. Minute. Damit holten die Wolfsburgerinnen trotz Unterzahl den Pokal zum siebten Mal in Serie. VfL-Torhüterin Almuth Schult sah in der Verlängerung die Rote Karte für ein Foulspiel. Für das Eintracht-Team war es die erste Endspiel-Teilnahme, allerdings ist Vorgängerverein 1. FFC Frankfurt mit neun Pokal-Triumphen noch Rekordsieger.

Radprofi Bernal gewinnt 104. Giro d'Italia

MAILAND: Radprofi Egan Bernal hat den 104. Giro d'Italia gewonnen. Der 24 Jahre alte Kolumbianer aus der britischen Ineos-Mannschaft ließ beim finalen Zeitfahren nichts mehr anbrennen und machte seinen zweiten Sieg bei einer großen Landesrundfahrt nach seinem Erfolg bei der Tour de France 2019 perfekt. Im Gesamtklassement konnte sich Bernal mit 89 Sekunden vor dem Italiener Damiano Caruso durchsetzen. Rang drei der Endabrechnung belegte der Brite Simon Yates mit 4:15 Minuten Rückstand auf Bernal. Den Tagessieg der 21. Etappe sicherte sich nach 30,3 Kilometern von Senago nach Mailand Bernals italienischer Teamkollege Filippo Ganna

Belgier Van Moer gewinnt Dauphiné-Auftakt - Politt Sechster

ISSOIRE: Der belgische Radprofi Brent Van Moer hat den Auftakt des französischen Mehretappenrennens Criterium du Dauphiné gewonnen. Der 23-Jährige konnte sich am Sonntag nach 181,8 Kilometern mit Start und Ziel in Issoire mit 25 Sekunden Vorsprung als Solist durchsetzen. Den Sprint der Verfolger gewann der der Italiener Sonny Colbrelli und wurde somit Zweiter der Tageswertung. Bester Deutscher wurde zeitgleich der Kölner Nils Politt vom Team Bora-hansgrohe auf Platz sechs.

Zehnkampf-Weltmeister Kaul Fünfter - Warner verfehlt 9000 Punkte

GÖTZIS: Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist im österreichischen Götzis Fünfter geworden. Mit 8263 Punkten konnte der 23 Jahre alte Mainzer am Sonntag die Olympia-Norm von 8350 Punkten nicht übertreffen. Der Olympia-Vierte Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied belegte mit 8190 Punkten den siebten Platz. Herausragender Athlet war Damian Warner. Nur knapp verfehlte der 31-jährige Kanadier am Ende die 9000-Punkte-Grenze. Mit 8995 Punkten triumphierte der Olympia-Dritte zum sechsten Mal in Serie in Götzis. Bisher haben erst drei Zehnkämpfer mehr als 9000 Punkte geschafft. Als beste deutsche Siebenkämpferin erreichte Vanessa Grimm in Götzis mit persönlicher Bestleistung von 6316 Punkten einen starken fünften Platz.

Handball-Bundesliga: Essen nach 25:37 in Kiel erster Absteiger

KIEL: Die Handballer des THW Kiel haben den TuSEM Essen aus der Bundesliga geworfen. Das 25:37 (14:21) beim Tabellenführer und Titelverteidiger bedeutete am Sonntag das Aus für den Aufsteiger, der bei nur noch fünf Spielen elf Punkte Rückstand auf den rettenden Platz 16 hat. Kiels Verfolger SG Flensburg-Handewitt feierte einen 33:22 (18:14)-Auswärtssieg beim TBV Lemgo Lippe. Der 46 Jahre alte Henning Fritz saß bei der SG auf der Bank. Zum Einsatz kam der Ex-Weltmeister aber nicht.

Grifo aus Italiens EM-Aufgebot gestrichen - 28 Profis nominiert

FLORENZ: Fußball-Profi Vincenzo Grifo vom SC Freiburg nimmt nicht mit Italiens Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in diesem Sommer teil. Der 28-Jährige gehört nicht zu dem 28-köpfigen Aufgebot für die nächste Vorbereitungsphase, das Nationaltrainer Roberto Mancini am Sonntagabend bekannt gab. Sechs Profis strich der Coach aus dem bisherigen Kader, dafür sind ab Dienstag Jorginho und Emerson vom Champions-League-Sieger FC Chelsea mit dabei. Bis zum 1. Juni muss Mancini sein Aufgebot noch auf 26 Spieler reduzieren.

Französischer Ex-Weltmeister Henry wieder Co-Trainer in Belgien

BRÜSSEL: Frankreichs früherer Weltklasse-Stürmer Thierry Henry kehrt als Co-Trainer zur belgischen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Das teilte Belgiens Verband am Sonntag mit. Der Weltmeister von 1998 arbeitete bereits von 2016 bis 2018 als Assistent bei den Roten Teufeln und war auch Mitglied des Trainerteams bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, als Belgien das Halbfinale erreichte. Zuletzt war der 43-Jährige Cheftrainer bei Montreal Impact in der nordamerikanischen Major League Soccer, war dort aber Ende Februar zurückgetreten. Das Team von Cheftrainer Roberto Martínez trifft bei der EM in der Vorrundengruppe B auf Russland, Dänemark und Finnland.

Pleiß gewinnt mit Anadolu Efes die Basketball-Euroleague

KÖLN: Tibor Pleiß hat als erst zweiter deutscher Basketball-Profi den Titel in der Euroleague gewonnen. Der Center setzte sich mit Anadolu Efes Istanbul im Endspiel des Final-Four-Turniers in seiner Heimatstadt Köln mit 86:81 (39:36) gegen den FC Barcelona durch. Beste Werfer bei den Istanbulern waren einmal mehr Vasilije Micic und Shane Larkin mit 25 beziehungsweise 21 Zählern, Topscorer im Starensemble der Katalanen war Cory Higgins mit 23 Punkten. Lokalmatador Pleiß steuerte zum ersten Euroleague-Titel seiner Mannschaft am Sonntag in nur acht Minuten fünf Zähler und drei Rebounds bei.

Rekordsieger Castroneves gewinnt zum vierten Mal «Indy 500»

INDIANAPOLIS: Der Brasilianer Helio Castroneves hat beim legendären 500-Meilen-Rennen in Indianapolis Geschichte geschrieben und den Langstreckenklassiker nach 2001, 2002 und 2009 zum vierten Mal gewonnen. Dieses Kunststück war vor ihm nur den US-Amerikanern Anthony Joseph Foyt, Rick Mears und Alfred «Al» Unser gelungen. Der 46-jährige Castroneves übernahm erst in der 199. und vorletzten Runde die Führung von Alex Palou. Der Spanier hatte mit seinem Honda-Dallara im Ziel nach 200 Runden mit nur 0,4928 Sekunden Rückstand das Nachsehen.

Gewehrschützin Beer trotz Weltrekord im Vorkampf nur EM-Sechste

OSIJEK: Die deutsche Gewehrschützin Jolyn Beer hat bei der EM im kroatischen Osijek im Vorkampf den Weltrekord egalisiert. Das Finale in der Disziplin Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr beendete die Hannoveranerin am Sonntag auf Rang sechs. Beer glänzte mit ihren 1185 Ringen in der Qualifikation, konnte diese Serie aber nicht im entscheidenden Moment (417,4 Ringe) halten. Im Finale der besten Acht musste sie auch noch Amelie Kleinmanns aus Kempen (427,1 Ringe) vorbeiziehen lassen, die Fünfte wurde. Den Sieg und das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio sicherte sich die italienische Juniorin Sofia Ceccavello mit 464,7 Final-Ringen.