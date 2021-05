Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Mercedes-Teamchef: Mit Hamilton noch «eine Zeit dranhängen»

PORTIMÃO: Mercedes-Teamchef Toto Wolff rechnet fest mit einer Vertragsverlängerung von Weltmeister Lewis Hamilton über diese Formel-1-Saison hinaus. «Im Moment können wir uns einfach nicht vorstellen, dass wir nicht eine Zeit dranhängen», sagte der Österreicher nach dem Sieg des WM-Spitzenreiters beim Großen Preis von Portugal. Hamilton hatte zuletzt nach verzögerten Verhandlungen nur einen Einjahresvertrag unterschrieben und damit Spekulationen um ein Karriereende nach dieser Saison genährt.

«Es macht ihm unheimlichen Spaß, mir macht es Spaß, dem Team macht es Spaß», sagte Wolff in Portimão über die aktuelle Zusammenarbeit mit dem Briten. Hamilton fährt seit Anfang 2013 für das Werksteam, sechs seiner sieben Titel hat er mit Mercedes gewonnen. Durch seinen 97. Grand-Prix-Erfolg in Portugal führt der 36-Jährige nach drei Saisonläufen mit acht Punkten Vorsprung auf Max Verstappen erneut die Gesamtwertung an. Mit seinem achten WM-Triumph würde Hamilton den Rekord von Michael Schumacher übertreffen.

Der Superstar hatte an der Algarve auch selbst von einer Zukunft bei Mercedes gesprochen. «Ich plane, nächstes Jahr hier zu sein», hatte Hamilton gesagt. Neben dem Generationen-Duell mit Verstappen, das ihn reizt, will er im Kampf gegen Rassismus und für mehr Diversität wohl weiter die Formel-1-Bühne nutzen. Endgültig festgelegt aber hat sich Hamilton noch nicht. «Ich bin ziemlich spontan, also kann sich das auch schnell ändern», sagte er.

Ähnliches deutete Teamchef Wolff an. «Vielleicht überlegt er es sich anders, aber im Moment sind die Segel gesetzt», sagte der 49-Jährige.

FC Zürich: Polizei setzt Tränengas gegen rabiate Zaungäste ein

ZÜRICH: Hunderte Anhänger des FC Zürich haben versucht, mittels Leitern einen Blick auf ein Spiel in ihrem Heimstadion zu erhaschen. Polizisten seien am Sonntag mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen worden als sie die Fans vom Stadionzaun vertreiben wollten, berichtete die Stadtpolizei Zürich. Daraufhin setzten die Beamten Gummischrot, Tränengas und Wasserwerfer ein, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften sind allgemein nur Versammlungen von maximal 15 Personen erlaubt. Auf Sporttribünen dürfen nur bis zu 100 Zuschauer sitzen. Nach Angaben der Polizei hatten Fans vor dem Spiel gegen den FC Lugano jedoch dazu aufgerufen, zum Stadion Letzigrund zu kommen und das Match in der höchsten Spielklasse von Leitern aus zu verfolgen.

Nach dem Zusammenstoß zwischen Fans und Beamten gab es nach Kenntnisstand der Polizei keine Verletzten. Der FC Zürich konnte Lugano auch ohne Unterstützung der Zaungäste 3:0 schlagen und errang seinen ersten Sieg nach sieben Spielen.