Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Trauer um Willi Holdorf: Zehnkampf-Olympiasieger von 1964 tot

ACHTERWEHR: Der deutsche Sport trauert um Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf. Der Goldmedaillengewinner von Tokio 1964 starb am Sonntag im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit zuhause in Achterwehr/Schleswig-Holstein. Dies bestätigte seine Ehefrau Sabine Holdorf-Schust am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Als erster Deutscher wurde Holdorf am 19. Oktober 1964 zum Olympiasieger im Zehnkampf. Nach ihm gelang dies nur dem damaligen DDR-Leichtathleten Christian Schenk 1988 in Seoul.

Medien: Osnabrücks Thioune wird neuer Trainer beim Hamburger SV

HAMBURG: Daniel Thioune soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV werden. Der 45 Jahre alte Coach des Liga-Rivalen VfL Osnabrück habe die Verantwortlichen des Clubs über seinen vorzeitigen Abschied bereits informiert, berichteten Sport1 und der «Kicker» am Montag. Beim VfL läuft der Vertrag des Trainers noch eine weitere Saison. Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über eine mögliche Verpflichtung Thiounes durch den HSV berichtet. Vom Hamburger SV gab es zunächst keine Bestätigung.

Eintracht spendet 500.000 Euro für wohltätige Einrichtungen

FRANKFURT/MAIN: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat eine halbe Million Euro an fünf wohltätige Einrichtungen aus der Mainmetropole gespendet. Das Geld stammt aus den Ticketerlösen, die von den Fans trotz der Geisterspiele in der Corona-Krise nicht zurückgefordert wurden. «Es ist ein super Zeichen für Frankfurt, dass jeder, der konnte, uns das Vertrauen geschenkt hat und das ihm zugestandene Geld über uns freiwillig weitergegeben hat», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic zu der Spendenaktion.

Brose Bamberg trennen sich von Geschäftsführer Arne Dirks

BAMBERG: Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat sich von Geschäftsführer Arne Dirks getrennt. Die Zusammenarbeit werde «aus persönlichen Gründen» ab sofort beendet, teilte der Club am Montag mit. Zuvor hatte das Fachmagazin «BIG - Basketball in Deutschland» darüber berichtet. Nachfolger wird bis auf weiteres Philipp Galewski, der von 2014 bis 2018 bereits beim Liga-Konkurrenten medi Bayreuth tätig war. Zuletzt arbeitete Galewski bei der Firma Brose, die dem mächtigen Bamberger Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Stoschek gehört.

Über vier Millionen sehen Start der Formel-1-Notsaison im Fernsehen

BERLIN: Den Start in die Notsaison der Formel 1 haben am Sonntag über vier Millionen Zuschauer im Fernsehen verfolgt. Im Durchschnitt sahen 4,48 Millionen Menschen (28 Prozent) das Geisterrennen vor leeren Rängen im österreichischen Spielberg, wie RTL am Montag mitteilte.

Medienbericht: Würzburgs Trainer Schiele Kandidat in Hoffenheim

ZUZENHAUSEN/WÜRZBURG: Trainer Michael Schiele vom Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers ist nach «Kicker»-Informationen Kandidat bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer suchen einen Nachfolger für den am 9. Juni beurlaubten niederländischen Chefcoach Alfred Schreuder. Zuletzt hatte ein fünfköpfiges Betreuerteam mit Matthias Kaltenbach an der Spitze den Bundesligisten in die Europa League geführt. Für die kommende Saison kündigte Sportchef Alexander Rosen eine externe Lösung an.

Klinsmann räumt Fehler bei Hertha-Abgang ein: «Tut mir sehr leid»

BERLIN: Jürgen Klinsmann sieht die Art seines heftig kritisierten Abgangs nach dem Kurz-Gastspiel als Hertha-Trainer inzwischen als Fehler. «Es tut mir sehr leid, wie mein Weggang von Hertha BSC zustande kam, nachdem wir sechs Punkte zwischen uns und den Relegationsplatz gelegt hatten», sagte der 55-Jährige in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur aus Anlass des 30. Jahrestages des WM-Triumphes der Fußball-Nationalmannschaft 1990. Klinsmann hatte in Italien zu den glanzvollen deutschen Weltmeistern gehört.

Flick formuliert neues Bayern-Ziel: «Finale der Champions League»

MÜNCHEN: Hansi Flick hat bei der Übergabe von Meisterschale und DFB-Pokal im Museum des FC Bayern die Krönung der komplizierten Corona-Saison mit dem Triple als nächste Aufgabe formuliert. «Ich freue mich schon wieder, mich nach dem Urlaub mit der Mannschaft auf das nächste Ziel vorbereiten zu können - das ist natürlich das Finale der Champions League», sagte der 55 Jahre alte Trainer des deutschen Rekordchampions am Montag in der Allianz Arena. Zunächst steht für seine Fußball-Profis ein knapp zweiwöchiger Kurzurlaub bevor.