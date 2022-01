Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Experten finden Sicherheitslücken in chinesischer Olympia-App

PEKING: Ausländische Forscher haben Sicherheitslücken in der chinesischen Olympia-App «My2022» entdeckt. Persönliche Informationen könnten wegen einer «einfachen, aber verheerenden Schwachstelle» der Verschlüsselungstechnik bei der Übertragung abgefangen werden, warnten Forscher des Citizen Lab der kanadischen Universität von Toronto in einem am Dienstag (Ortszeit) vorgelegten Bericht.

Athleten und andere Teilnehmer der Olympischen Winterspiele vom 4. bis 20. Februar in Peking müssen auf Geheiß der Sicherheitsbehörden das Handy-Programm zur Vorbeugung gegen die Pandemie benutzen. Darin werden Gesundheitsdaten wie die Krankheitsgeschichte, Impfstatus, PCR-Testergebnisse, tägliche Temperaturmessungen in den 14 Tagen vor den Spielen, frühere Reisen sowie Passdetails eingegeben. Die App bietet auch Funktionen wie Text- und Audio-Chat, Medaillenspiegel, Nachrichten, Wetter und Datentransfer.

Auch wurde eine Liste zur Zensur heikler Suchwörter entdeckt, die laut den Forschern aber nicht aktiviert worden ist. Es gehe unter anderem um Tibet, die Region Xinjiang und mögliche Kritik an der Kommunistischen Partei. Warum die Funktion nicht aktiviert ist, sei unklar, berichteten die Forscher. Solche Listen seien häufig in chinesischen Apps eingebaut.

Draisaitl über Olympia: «Hoffentlich passt dann alles in vier Jahren»

EDMONTON: Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seiner Enttäuschung über die nächste verpasste Olympia-Gelegenheit erneut Luft gemacht. «Ich wäre schon sehr, sehr gerne dabei gewesen und würde das schon sehr gerne einmal mitmachen und miterleben», sagte der NHL-Profi von den Edmonton Oilers im Podcast «Einfach mal Luppen» der Brüder Toni und Felix Kroos. Wegen der zahlreichen coronabedingten Absagen von Spielen in der NHL hatte die Liga ihre Olympia-Zusage zurückgezogen. Das in gut drei Wochen beginnende Eishockey-Turnier in Peking findet deswegen wie der Wettbewerb vor vier Jahren in Pyeongchang ohne Profis aus der besten Liga der Welt statt. Damals hatte das NHL-Veto finanzielle Gründe.

«Mein Vater war ja bei drei Olympiaden dabei, und natürlich habe ich mit ihm auch viel darüber gesprochen - und er meint auch, dass es mit das Beste ist, was man mitmachen kann. Hoffentlich passt dann alles in vier Jahren», sagte der 26 Jahre alte Draisaitl. Dem deutschen Team traut er wie vor vier Jahren, als die Mannschaft sensationell Silber holte, wieder einen Erfolg zu. «Ich glaube, dass Deutschland 'ne super Mannschaft hat, und dass sie da wieder eine gute Rolle spielen werden.»

DFB-Pokal: Titelverteidiger Dortmund scheitert

HAMBURG: Titelverteidiger Borussia Dortmund ist im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Der BVB scheiterte am Dienstag auswärts am FC St. Pauli mit 1:2 (0:2). Der Bundesliga-Konkurrent VfL Bochum sowie die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und Karlsruher SC sind dagegen eine Runde weiter. Bochum revanchierte sich drei Tage nach der 0:1-Auswärtsniederlage in der Bundesliga mit einem 3:1 (0:1)-Sieg am 1. FSV Mainz 05, und der HSV setzte sich beim Bundesligisten 1. FC Köln mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Der KSC schlug auswärts den TSV 1860 München mit 1:0 (0:0).

Deutsche Handballer gewinnen EM-Gruppenfinale gegen Polen

BRATISLAVA: Deutschlands Handballer haben der Corona-Krise getrotzt und gehen nach einer überzeugenden Vorstellung mit zwei Punkten in die EM-Hauptrunde. Trotz des Ausfalls von neun positiv getesteten Spielern gewann die personell geschwächte DHB-Auswahl am Dienstag vor 1076 Zuschauern in Bratislava das Vorrundenfinale gegen Polen mit 30:23 (15:12) und verschaffte sich damit eine perfekte Ausgangsposition für die zweite Turnierphase. Dort trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Donnerstag zunächst auf Titelverteidiger Spanien.

Co-Gastgeber Ungarn bei Handball-EM ausgeschieden

BUDAPEST: Co-Gastgeber Ungarn ist bei der Handball-Europameisterschaft überraschend schon in der Vorrunde gescheitert. Die Magyaren verloren am Dienstag gegen Island mit 30:31 (17:17) und schlossen die Gruppe B nur als Dritter ab. Neben den noch ungeschlagenen Isländern zog Außenseiter Niederlande dank eines 32:31 (17:13) gegen Portugal als Tabellenzweiter in die Hauptrunde ein.

Alba verliert nach zwei Wochen Corona-Quarantäne in Mailand

MAILAND: Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat nach fast zwei Wochen Corona-Quarantäne in der Euroleague bei Armani Mailand verloren. Die Hauptstädter hielten lange dagegen und mussten sich dem Favoriten erst im Schlussabschnitt geschlagen geben. 76:84 (40:38) hieß es am Ende für die Italiener. Bester Werfer der Berliner war Maodo Lo mit 13 Punkten.

Eintracht Frankfurt löst Younes-Vertrag mit Neapel auf

FRANKFURT/MAIN: Eintracht Frankfurt hat den Leihvertrag mit Amin Younes und dem italienischen Erstligisten SSC Neapel aufgelöst. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend bekannt. Der 28 Jahre alte Nationalspieler war bereits seit September vergangenen Jahres vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt. Ursprünglich war Younes im Oktober 2020 für zwei Spielzeiten ausgeliehen worden.

Duncan Ferguson als Interimslösung beim FC Everton vorgestellt

LIVERPOOL: Der englische Fußball-Club FC Everton hat Duncan Ferguson als Interimstrainer präsentiert. Wie der Tabellen-16. der Premier League am Dienstag mitteilte, tritt Ferguson «für die kommenden Spiele» die Nachfolge von Rafael Benitez an. Der Spanier war am Sonntag nach sieben Monaten im Amt entlassen worden.

Ex-Schalker Kolasinac wechselt zu Marseille

MARSEILLE: Der ehemalige Schalke-Profi Sead Kolasinac spielt zukünftig für Olympique Marseille. Das gab der französische Fußball-Erstligist am Dienstag bekannt. Der zuletzt beim FC Arsenal in London unter Vertrag stehende Linksverteidiger erhält laut Mitteilung einen Vertrag bis 2023. Kolasinac war in der Vorsaison an Schalke ausgeliehen und in 17 Spielen eingesetzt worden. Bei Arsenal kam der 28-Jährige zuletzt nur selten zu Einsätzen.