Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Niederlande gewinnt 6:1 gegen Türkei - Wieder Österreich-Pleite

AMSTERDAM: Die Niederlande sind in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar wieder in der Spur. Mit einem 6:1 (3:0)-Sieg gegen die Türkei übernahm die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal am Dienstagabend in ihrer Gruppe G die Tabellenführung. Das punktgleiche Norwegen löste seine Pflichtaufgabe gegen Gibraltar mit 5:1 (3:1). Dortmunds Erling Haaland traf drei Mal. Österreich erlitt dagegen drei Tage nach dem 2:5 gegen Israel eine weitere Pleite: In Wien unterlag die Mannschaft von Trainer Franco Foda gegen Schottland mit 0:1 (0:1) und ist nur Vierter der Gruppe F. Der frühere deutsche Nationalspieler Foda muss nun um seinen Job bangen.

Russischer Tennisprofi Medwedew erster Halbfinalist bei US Open

NEW YORK: Der Tennis-Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew steht bei den US Open als erster Halbfinalist in der Herren-Konkurrenz fest. Der 25 Jahre alte Russe beendete am Dienstag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York die Siegesserie des gleichaltrigen niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp. Medwedew setzte sich gegen den 117. der Weltrangliste mit 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 durch. Van de Zandschulp stand zum ersten Mal bei einem der vier wichtigsten Turniere im Viertelfinale.

Nach Rückstand: Zweiter Sieg im zweiten Spiel für U21-Fußballer

RIGA: Trotz eines frühen Rückstandes hat sich die deutsche U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation zum zweiten Sieg im zweiten Spiel gekämpft. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz siegte am Dienstag in Riga gegen Lettland mit 3:1 (2:1) und wahrte damit ihre perfekte Bilanz. Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko mit seinem dritten Tor im zweiten Spiel (25. Minute), Angelo Stiller (41.) und Malick Thiaw (48.) drehten die Partie für den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes. Die Letten waren nach einer Ecke durch Ilja Korotkovs (8.) in Führung gegangen. Nur der Gruppensieger löst direkt das Ticket für das Turnier in Georgien und Rumänien im Sommer 2023.

Kerber-Bezwingerin Fernandez bei US Open im Halbfinale

NEW YORK: Die 19 Jahre alte Kanadierin Leylah Fernandez hat zwei Tage nach ihrem Sieg gegen Angelique Kerber für eine weitere Überraschung gesorgt und das Halbfinale der US Open erreicht. Die Nummer 73 der Tennis-Weltrangliste gewann am Dienstag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York gegen die an Position fünf gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina 6:3, 3:6, 7:6 (7:5). Fernandez hatte zuvor die Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan und die frühere Turniersiegerin Kerber bezwungen. Im Halbfinale trifft Fernandez auf Aryna Sabalenka aus Belarus oder die Tschechin Barbora Krejcikova.

Jakob Johnson vor NFL-Start: Fühlt sich alles fast wieder wie 2019 an

FOXBOROUGH: Der deutsche NFL-Profi Jakob Johnson freut sich kurz vor Saisonstart vor allem auf die Rückkehr zur Normalität. «Es fühlt sich alles fast wieder wie 2019 an», sagte der 26-jährige Fullback der New England Patriots am Dienstag. Zwar gebe es noch strikte Corona-Protokolle und die Mannschaft werde einmal pro Woche getestet, doch hat die Liga auch aufgrund des Impf-Fortschritts ihre Corona-Regeln gelockert - vor allem kehren die Fans in die Stadien zurück. Für das Eröffnungsspiel zwischen Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys am Donnerstag (Ortszeit) wird ein ausverkauftes Raymond James Stadium mit mehr als 65.000 Zuschauern erwartet. Johnson und die Patriots starten am Sonntag gegen die Miami Dolphins, zur Freude von Johnson ebenfalls vor Fans.

Deutsche Volleyballer ziehen bei EM vorzeitig ins Achtelfinale ein

TALLINN: Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani erzielte beim verdienten 3:1 (25:22, 25:19, 25:27, 25:17) gegen Lettland am Dienstag im estnischen Tallinn ihren dritten Sieg im vierten Spiel und festigte damit ihren zweiten Tabellenplatz in der Gruppe D. Als letzter Gegner vor dem Umzug ins tschechische Ostrava, wo die Titelkämpfe für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ab Sonntag mit der Runde der besten 16 weitergehen, wartet am Donnerstag (16.00 Uhr/Sport1+) die Slowakei.

Kahn rückt in Vorstand der Club-Vereinigung ECA

GENF: Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn wird künftig dem Vorstand der Europäischen Club-Vereinigung ECA angehören. Wie die ECA nach ihrer Generalversammlung in Genf am Dienstag mitteilte, wird der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Nachfolger von Michael Gerlinger, Direktor Recht beim deutschen Rekordmeister. Nach einer Übergangsphase wird der 52-jährige Kahn seinen Sitz im Vorstand bei der Sitzung im kommenden November offiziell einnehmen. An der Spitze der einflussreichen ECA stand jahrelang der einstige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der als ECA-Ehrenvorsitzender im Frühjahr ins UEFA-Exekutivkomitee zurückgekehrt war.

Corona-Eklat: Disziplinarverfahren gegen Brasilien und Argentinien

SÃO PAULO: Zwei Tage nach dem Corona-Eklat beim WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien hat der Fußball-Weltverband offiziell ein Disziplinarverfahren gegen beide Nationalverbände eingeleitet. Nach der Auswertung des offiziellen Spielberichts wurden die beteiligten Mannschaften aufgefordert, nähere Informationen dazu zu liefern, wie es zu dem Spielabbruch kommen konnte, teilte die FIFA am Dienstag mit. Die Informationen würden gesammelt und dann gründlich von der Disziplinarkommission der FIFA ausgewertet. Weitere Informationen dazu werde es zu gegebener Zeit geben.

Neuer Basketball-Bundestrainer Herbert hofft auf Schröder-Zusage

BERLIN: NBA-Star Dennis Schröder soll auch unter dem neuen Bundestrainer Gordon Herbert eine wichtige Rolle in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft spielen. Der 62 Jahre alte Kanadier sagte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview von Sport1, er werde wie mit allen anderen Spielern auch das Gespräch mit Schröder suchen und hoffe auf eine Zusage. Bei der Olympia-Qualifikation und den Spielen in Tokio hatte der in Kürze 28 Jahre alt werdende Aufbauspieler wegen ungeklärter Versicherungsfragen gefehlt.