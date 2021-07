Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.07.21 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Tennisspielerin Siegemund überrascht vom olympischen Dorf

TOKIO: Tennisspielerin Laura Siegemund hat sich nach der ersten Nacht in Tokio verwundert darüber gezeigt, wie einfach das olympische Dorf aufgebaut ist. «Ich bin überrascht, wie spartanisch es ist. Spartanisch ist es immer. Es ist aber ja fast ein bisschen Rohbau-Atmosphäre. Ich bin überrascht, mit wie wenig Liebe es hergerichtet ist», sagte die 33-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Metzingerin teilt sich ein Apartment mit den weiteren deutschen Tennis-Damen Anna-Lena Friedsam und Mona Barthel.

An den Wänden sehe man beispielsweise Nägel. «Da ist gar keine Tapete», berichtete Siegemund. «Der Stuhl ist aus einem Guss, so ein Plastikstuhl», listete die Weltranglisten-61. auf. «Im Dorf ist dann kein Rasenstück, da haben sie einen grünen Outdoor-Teppich hingelegt. Hätte man das grün bepflanzt, sähe es ganz anders aus. Funktional ist es trotzdem», meinte sie. Fed-Cup-Trainer Rainer Schüttler kommentierte: «Man muss es so nehmen, wie es ist. Wir spielen Olympia, wie geil ist das eigentlich in dieser Zeit.»

Führungskrise im DOSB: Präsident Hörmann will in Tokio dazu schweigen

TOKIO: DOSB-Präsident Alfons Hörmann will bis zum Ende der Olympischen Spiele in Tokio keine Stellungnahmen zur Führungskrise im Dachverband abgeben. «Ich werde keine weiteren Antworten zur nationalen Sportpolitik geben, weil wir hier in Tokio nichts anderes als die Unterstützung des Team D im Auge haben», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Mittwoch bei der ersten deutschen Pressekonferenz im olympischen Dorf.

In einem angeblich von Mitarbeitern des DOSB anonym verfassten Briefes waren besonders gegen Hörmann schwere Vorwürfe erhoben worden. Im Zuge dieser Führungskrise hatte der 60 Jahre alte Wirtschaftsmanager angekündigt, im Dezember auf der Mitgliederversammlung des DOSB nicht mehr für das Spitzenamt zu kandidieren.

Dass er trotzdem die Rolle des Teamchefs in Tokio übernommen hat, wurde von verschiedener Seite kritisiert. «Wir haben im Team darüber diskutiert und sind zum klaren Entschluss gekommen, dass wir in der Aufstellung nach Tokio reisen, wie es Wochen und Monate geplant war, weil wir keine weiteren Beeinträchtigungen sehen», sagte Hörmann. «Wir wollen und werden unsere Verantwortung wahrnehmen.»

Brasiliens Dani Alves hat vor Olympia-Start «Schmetterlinge im Bauch»

YOKOHAMA: Brasiliens Fußball-Nationalspieler Dani Alves sieht den Olympia-Auftakt gegen Deutschland trotz seiner Routine als besonderes Spiel in seiner Karriere an. «Obwohl ich große Erfahrung habe, habe ich Schmetterlinge im Bauch», sage der 38-Jährige am Mittwoch in Yokohama, wo Olympiasieger Brasilien am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) zum Start ins olympische Turnier auf die DFB-Auswahl trifft. «Es ist wirklich ein besonderes Gefühl, hier zu sein», sagte der frühere Spieler vom FC Barcelona und Juventus Turin.

Trainer André Jardine geht mit großer Vorfreude und Zuversicht in das Duell mit Deutschland, das eine Neuauflage des Olympia-Endspiels 2016 ist. «Es ist ein Klassiker. Beide Teams haben großen Respekt voreinander, ich erwarte ein schwieriges Spiel», sagte der 41-Jährige. Die geringe Zeit mit dem gesamten Team in der Vorbereitung mache ihm keine Sorgen. «Wir versuchen, Vorteile daraus zu ziehen. Wir wollen den Gegner überraschen und verschiedene Aufstellungen ausprobieren. Wir gehen Spiel für Spiel an», sagte er.

Tennisspielerin Friedsam bei Olympia in Tokio auch im Einzel dabei

TOKIO: Anna-Lena Friedsam darf als dritte deutsche Tennisspielerin im Einzel-Wettbewerb der Olympischen Spiele in Tokio starten. Die 27-Jährige aus Andernach zählt neben der Schwäbin Laura Siegemund und der Neumünsteranerin Mona Barthel zum Teilnehmerfeld. Das bestätigten der Sportdirektor des Deutschen Tennis Bundes, Klaus Eberhard, und Fed-Cup-Trainer Rainer Schüttler am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Weltranglisten-119. Friedsam war zunächst nur für das Doppel an der Seite von Siegemund vorgesehen gewesen, rückte aber in die Einzel-Konkurrenz nach.

Die Auslosung für die Einzel- und Doppel-Konkurrenzen erfolgt am Donnerstag, das olympische Tennis-Turnier startet am Samstag. Die Kielerin Angelique Kerber, die 2016 in Rio de Janeiro die Silbermedaille gewonnen hatte, hatte ihre Teilnahme aufgrund einer Verletzung abgesagt.

Nur wenige Würdenträger zu Olympia-Eröffnungsfeier in Tokio erwartet

TOKIO: Zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio werden deutlich weniger Würdenträger aus dem Ausland anreisen als ursprünglich geplant. Wie ein Sprecher der Regierung in Tokio am Mittwoch bekanntgab, würden führende Vertreter von voraussichtlich rund 15 Ländern und internationalen Organisationen erwartet. Als einer der wenigen Staatschefs hat sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron angekündigt. Paris wird 2024 Austragungsort der Sommerspiele sein. Auch die Frau von US-Präsident Joe Biden, First Lady Jill Biden und der mongolische Regierungschef Luvsannamsrai Oyun-Erdene stehen auf der Besucherliste. Bei den Spielen in Rio de Janeiro 2016 waren noch rund 40 Würdenträger zur Eröffnung gekommen.

Die Eröffnungsfeier in Tokio findet wegen Corona am Freitag bis auf die wenigen Offiziellen und Würdenträger ohne Zuschauer statt. Wie viele ausländische VIPs am Ende an der Zeremonie genau teilnehmen werden, könne sich bis zur letzten Minute noch ändern, hieß es. Wegen der Pandemie hätten viele Staatslenker ihren Japan-Besuch abgesagt.

NBA-Profi LaVine kann in Tokio für US-Basketballteam spielen

TOKIO: NBA-Profi Zach LaVine von den Chicago Bulls kann an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

Das gab der US-Basketballverband am Mittwoch bekannt. LaVine war zuletzt «aus Vorsicht» im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll, das üblicherweise im Zusammenhang mit Corona zum Einsatz kommt. Der 26-Jährige sollte am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in Japan zum Team stoßen.

Weitspringerin Mihambo: Fühle mich «nie unwohl» in kurzen Hosen

TOKIO: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat keine Probleme mit ihrem Sport-Outfit und entscheidet sich bewusst für die kurzen Hosen. «Natürlich sind unsere Trikots knapper als die von Männern. Da könnte man sich fragen: Warum tragen die Männer nicht auch einfach ein bauchfreies Trikot?», sagte Mihambo der Deutschen Presse-Agentur. Sie könne sich beispielsweise ihre Hosenlänge aussuchen und könnte auch mit längeren Hosen springen. «Ich fühle mich aber so einfach frei in meiner Bewegung - und nie unwohl», sagte die 27-Jährige kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio.

Um das Outfit und mögliche Bekleidungsvorschriften für Sportlerinnen und Sportler gibt es immer wieder Debatten. Bei der EM in Basel hatten einige deutsche Turnerinnen einen Ganzkörperanzug getragen und damit ein Zeichen gesetzt gegen die Sexualisierung in ihrer Sportart.

Vor den Olympischen Spielen 2012 in London waren im Beachvolleyball die Regeln geändert worden, wonach Frauen auch Shorts und Tops mit oder ohne Ärmel tragen dürfen. In der nicht-olympischen Sportart Beachhandball hatte zuletzt die norwegische Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im bulgarischen Warna gegen die Kleidervorschriften des Dachverbands protestiert. Die Spielerinnen hatten in einem Spiel statt der vorgeschriebenen Bikini-Höschen etwas längere Sporthosen getragen. Dafür mussten sie nach einer Entscheidung der Europäischen Handball-Föderation wegen «unangemessener Bekleidung» eine Geldstrafe von 1500 Euro zahlen.

Turn-Trainerin Koch nach Vorfällen: «Müssen alle sensibler werden»

TOKIO: Nach der jüngsten Debatte über Missbrauchsvorwürfe im Turnen hat die deutsche Cheftrainerin Ulla Koch Veränderungen angekündigt und auch Selbstkritik geübt. Sie habe «keine gute Zeit hinter mir die letzten Wochen und Monate, weil ich mich bei all dem, was passiert ist und was berichtet wird, natürlich auch mitschuldig fühle», sagte Koch der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch).

Turnerinnen des Olympiastützpunktes Chemnitz hatten ihrer ehemaligen Trainerin Gabriele Frehse vorgeworfen, sie schikaniert, ihnen unerlaubt Medikamente verabreicht und keinen Widerspruch zugelassen zu haben. Frehse bestreitet die Vorwürfe und geht juristisch gegen ihre Kündigung vor. Sie sei «lange Jahre in dem System, und ich weiß auch, wo es bei mir gehakt hat, wo unsere Vorbilder waren, wer uns da geprägt hat», sagte Koch nun und betonte: «Aber ich finde, es ist wichtig, dass man erkennt, dass man Veränderungen schaffen muss.»

Auf die Frage, wie ihre Definition von psychischer Gewalt laute, sagte die 66-Jährige unter anderem: «Wo psychische Gewalt anfängt und was nicht sein darf, ist, wenn Menschen in ihrem Selbstwertgefühl geschwächt werden, immer wieder Druck ausgeübt und die Persönlichkeit des Menschen negiert wird.» Aus den Gesprächen der vergangenen Monate habe sie gelernt: «Wir müssen alle sensibler werden für Athleten, die sagen: Ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt Ruhe. Und wir müssen den Athleten beibringen zu sagen: Ich kann jetzt nicht mehr.»

Das Wort Nein müsse man auch als Nein verstehen. «Da müssen wir in der Trainer-Aus- und Fortbildung noch eine Menge optimieren. Ich bin der Meinung, dass man nicht mit psychischer Gewalt Hochleistungssport erzwingen kann, weil die Athleten vorher zerbrechen», sagte Koch.

Boll träumt weiter von erster Olympia-Einzelmedaille

TOKIO: Tischtennis-Star Timo Boll jagt auch bei seiner sechsten Olympia-Teilnahme in Tokio der ersten Einzelmedaille seiner Karriere bei Sommerspielen hinterher. «Ich bin Sportler und ehrgeizig und werde auch diesmal versuchen, das Maximale herauszuholen», sagte der 40-Jährige der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch) und ergänzte: «Ich wünsche mir schon sehr, dass es für diese Medaille reicht, aber das hängt von so vielen Faktoren ab: vom Gegner, von meinem Körper, der mir immer auch einen Strich durch die Rechnung machen kann - und davon, dass ich mich im Laufe eines Wettbewerbs dann auch erst mal in die erforderliche Form hineinspielen muss.»

In Japan tritt die Nummer zehn der Weltrangliste im Einzel und mit der deutschen Mannschaft an, mit der er 2008 (Silber), 2012 (Bronze) und 2016 (Bronze) bereits drei Medaillen gewann. Vor kurzem hatte ihn eine Hüftverletzung noch ausgebremst. «Im Trainingslager in Düsseldorf gab es für mich einen kleinen Schreckmoment, aber ich fühle mich gut und bereit für die Spiele», sagte Boll.

Ob es seine letzten Olympischen Spiele werden, ist noch offen. Boll schließt einen weiteren Start in drei Jahren in Paris jedenfalls nicht aus. «Das nehme ich, wie's kommt», sagte er: «Im Moment bin ich vom Leistungsvermögen her noch so gut, dass ich schon noch einen Anspruch auf einen Startplatz bei Olympia habe. Aber ich würde niemals nur als Timo Boll teilnehmen wollen, der sich einen Namen gemacht hat.» Die Leistung müsse auch weiter stimmen. «Wenn sie weiter stimmt und der Körper weiter funktioniert, dann werde ich auch weiter Spaß haben und gute Leistungen bringen», sagte Boll.

Australischer Springreiter Kermond von Tokio-Spielen ausgeschlossen

TOKIO: Nach einem positiven Doping-Test auf Kokain ist der australische Springreiter Jamie Kermond suspendiert und vorläufig für die Olympischen Spiele in Tokio gesperrt worden.

Wie der australische Reiterverband am Mittwoch mitteilte, war der 36-Jährige bei einer Kontrolle am 26. Juni positiv getestet worden. Kermond, der am Dienstag nach Tokio reisen sollte, kann die Öffnung der B-Probe beantragen. Er war als einer von drei Springreitern für die neunköpfige australischen Equipe nominiert worden.

Schwimmer Wellbrock: «Fühle mich wohl mit der Favoritenrolle»

TOKIO: Freistilschwimmer Florian Wellbrock lässt sich von seinem Status als Goldkandidat Nummer 1 bei den Olympischen Spielen nach eigenen Angaben nicht aus der Ruhe bringen. «Ich weiß, dass ich auf den 1500 Metern und auch auf den zehn Kilometern als Favorit ins Rennen gehe», sagte der 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich fühle mich wohl mit der Favoritenrolle und es ist natürlich mein Ziel, möglichst weit vorne anzukommen.»

Langstreckenspezialist Wellbrock ist Weltmeister über 1500 Meter im Becken und zehn Kilometer im Freiwasser. Über diese Distanzen und über 800 Meter startet der gebürtige Bremer, der in Magdeburg trainiert, bei Olympia in Tokio. «Ich will zufrieden aus den Rennen rausgehen und wissen, dass alles geklappt hat und alles so war, wie ich mir das vorgestellt habe», sagte Wellbrock. «Ich möchte Topleistungen zeigen und mit der einen oder anderen Medaille nach Hause kommen.»

Acht weitere Corona-Fälle bei Olympia - Ein Athlet positiv

TOKIO: Kurz vor Eröffnung der Olympischen Spiele von Tokio haben die Organisatoren acht weitere Corona-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee in dem am Mittwoch veröffentlichten Tagesbericht mitteilte, ist auch ein Athlet darunter, der nicht im olympischen Dorf wohnt. Insgesamt stieg damit die Zahl der positiven Tests, die seit dem 1. Juli ermittelt wurden, auf 75.

Nach Angaben der Organisatoren wurde ein Offizieller im Athletendorf positiv getestet, dieser hatte zwölf Kontaktpersonen. Am Dienstag hatte das tschechische Team mitgeteilt, dass nach Beachvolleyball-Spieler Ondrej Perusic auch Simon Nausch, Trainer der Beachvolleyballerinnen, positiv getestet worden sei.

Zu den 75 registrierten Fällen kommen noch vier von den Präfekturen gemeldete positive Tests. Die regionalen Behörden sind jedoch nicht dazu verpflichtet, Bericht über Corona-Fälle in Bezug auf die Sommerspiele zu erstatten. Die Sommerspiele von Tokio werden am Freitag eröffnet.

Sänger Alvaro Soler erinnert sich an Jugend in Olympia-Stadt Tokio

BERLIN: Musiker Alvaro Soler (30) verbindet mit der Olympia-Stadt Tokio viele positive Erinnerungen aus der Jugend. «Für mich ist Japan ein bisschen wie zuhause. Ich habe die Zeit dort sehr genossen», sagte Soler im Interview der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio. Soler ist mit seiner Familie im Alter von zehn Jahren nach Japan gezogen und besuchte dort eine deutsche Schule.

«Die Japaner sind schon verrückt. Auf der einen Seite halten sie sich streng an Regeln und können nicht aus ihrer Haut. Aber wenn sie nach der Arbeit feiern gehen, sind sie nach einem Bier betrunken und liegen um zehn Uhr abends auf dem Boden», erinnert sich der Sänger mit deutschen und spanischen Wurzeln. «Aber ich finde das auch wichtig, weil es beweist, dass wir einfach nur Menschen sind.«

In seiner Jugend habe er sehr viel Zeit in Karaoke-Bars verbracht. Dort habe er auch entdeckt, dass er singen könne und längst nicht alle Menschen dieses Talent besitzen. «Für mich war das normal, weil mein Bruder und meine Schwester auch gut singen konnten. Mit 14 habe ich dann gecheckt, dass das nicht normal ist.»

Der 30-Jährige, der in Berlin und Barcelona lebt, veröffentlichte zuletzt sein drittes Studioalbum «Magia». Im September bringt er ein Buch heraus, in dem es um das Leben in mehreren Kulturen gehen soll.

TV: Skepsis wegen künstlicher Atmosphäre in Olympia-Wettkampfstätten

TOKIO: Skeptisch blicken die deutschen TV-Macher auf das geplante Einspielen von Zuschauer-Atmosphäre von früheren Olympischen Spielen in den leeren Arenen von Tokio. «Das IOC wird an den meisten Wettkampfstätten einen atmosphärischen Ton dazu mischen», sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. «Dadurch sollen die Sportler unterstützt werden und keine sterile Stimmung aufkommen. Wir müssen abwarten, ob das Kalkül aufgeht.»

Die TV-Sender sind vom Olympic Broadcasting Service (OBS) über die Einspielungen informiert worden. Das solle «auf geringem Niveau» geschehen, erklärte der ZDF-Sportchef. OBS liefert seit 2001 für das Internationale Olympische Komitee das weltweite Fernsehbild, das alle Sender ausstrahlen.

Bei den Sommerspielen in Tokio sind wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer in den Stadien und Hallen zugelassen. Das IOC will deshalb mit verschiedenen technischen Hilfsmitteln für Stimmung sorgen.

IOC will ausländische Zuschauer bei Winterspielen in Peking

TOKIO: Das Internationale Olympische Komitee setzt für die Winterspiele in Peking im Februar 2022 auf die Rückkehr von Fans in die Arenen. «Wir wollen dort gern auch ausländische Zuschauer haben. Wir brauchen und wir wollen Zuschauer haben», sagte Juan Antonio Samaranch junior, der Chef der IOC-Koordinierungskommission für die Spiele, am Mittwoch bei der IOC-Session in Tokio.

Der eigentlich für Mai geplante Start des Ticketverkaufs für die Peking-Spiele wurde auf September verschoben. Bei den Sommerspielen in Tokio, die am Freitag eröffnet werden sollen, sind wegen der Corona-Pandemie Zuschauer ausgeschlossen.

Der Fackellauf für die Winterspiele in China werde aber anders als bei bisherigen Ausgaben organisiert, sagte Samaranch. Der Plan sei, die Fackel zunächst in Städten im ganzen Land auszustellen, ehe es zum Ende einen eher klassischen Staffellauf geben werde.

Elber: Brasilien wird 1:7 «nicht vergessen können»

TOKIO: Die 1:7-Niederlage ihrer Fußball-Nationalmannschaft gegen Deutschland im Halbfinale der Heim-WM 2014 wird den Brasilianern nach Ansicht von Giovane Elber lange Zeit im Gedächtnis bleiben. «So schnell werden wir das nicht vergessen können - in zehn, 20 und wohl auch 30 Jahren nicht», sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer der «Mediengruppe Münchner Merkur tz» vor dem Olympia-Duell der beiden Teams. «Jedes Mal, wenn wir auf Deutschland treffen, wird uns das 7:1 automatisch ins Gedächtnis gerufen», sagte der Brasilianer. Die DFB-Auswahl und Brasilien starten am Donnerstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) ins Turnier.

Elber erinnerte an die kleine Revanche vor fünf Jahren bei Olympia, als Brasilien gegen Deutschland im Elfmeterschießen Olympia-Gold gewann. «Für alle Brasilianer jedenfalls war wichtig, dass wir danach das Endspiel der Spiele in Rio gewonnen haben», sagte der 48-Jährige. «Das Schlimmste wäre gewesen, wenn wir nach dem 7:1 auch das Olympia-Finale im Maracanã-Stadion gegen Deutschland verloren hätten. Das hätte ein schweres Trauma zur Folge gehabt.»

Erster Wettkampf bei Olympia in Japan gestartet

FUKUSHIMA: Mit dem Softball-Spiel von Gastgeber Japan gegen Australien haben die sportlichen Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen von Tokio begonnen. Die Partie fand am Mittwochvormittag in Fukushima statt, rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Auch die Regierung der Präfektur hatte sich angesichts der wieder im Land steigenden Corona-Infektionen entschieden, wie in Tokio auf Zuschauer zu verzichten. In Fukushima gab es im März 2011 eine Atomkatastrophe in Folge eines Erdbebens und Tsunamis.

Bei Olympia wird in Fukushima neben Softball auch die Männer-Variante Baseball gespielt. Beide Sportarten feiern bei den Spielen von Tokio eine Rückkehr ins Programm. Von 1996 bis 2008 wurde Softball bei den Sommerspielen gespielt, Baseball war 1992 bis 2008 dabei.

VfB Stuttgart trotzt bei Blitz-Test dem FC Liverpool ein 1:1 ab

KUFSTEIN: Der VfB Stuttgart hat in einem halbstündigen Testspiel gegen den FC Liverpool in Kufstein 1:1 gespielt. Die Führung für die Schwaben gegen den Champions-League-Gewinner von 2019 und englischen Meister von 2020 mit Trainer Jürgen Klopp erzielte Philipp Förster in der sechsten Minute. Sadio Mané glich am Dienstagabend in der 20. Minute aus abseitsverdächtiger Position aus. Die Partie fand im Rahmen eines Blitzturniers statt. Im zweiten Spiel über 30 Minuten gewannen die Schwaben danach 1:0 gegen den FC Wacker Innsbruck. Den Siegtreffer erzielte Pascal Stenzel schon in der dritten Minute.

Werder-Trainer Anfang nimmt Flutopfer zu Hause in Köln auf

BREMEN: Der neue Werder-Bremen-Trainer Markus Anfang und seine Lebensgefährtin haben Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vorerst bei sich zu Hause aufgenommen. «Freunde von meiner Lebensgefährtin und mir hat es schon zum zweiten Mal schlimm erwischt. Ihr Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Sie wohnen erst mal bei uns in Köln, damit sie eine Unterkunft haben», sagte der 47-Jährige in einem Interview der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). Anfang ist gebürtiger Kölner und lebt nach wie vor in der Stadt. In diesem Sommer wechselte der ehemalige FC-Trainer von Darmstadt 98 zum Bundesliga-Absteiger Werder.

Biden empfängt Tampa Bay Buccaneers mit Brady im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat das Football-Team der Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady im Weißen Haus empfangen und damit für den Gewinn des Super Bowls im Februar geehrt. Vom Team erhielt Biden am Dienstag ein weißes Trikot mit der roten Rückennummer 46 - Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Buccaneers-Eigentümer Bryan Glazer verwies zudem darauf, dass der Club bald in seine 46. Saison startet. Der 43-jährige Brady, der zuvor jahrelang erfolgreich für die New England Patriots gespielt hatte, führte das Team aus Florida im Endspiel um den Super Bowl zu einem 31:9-Erfolg über die Kansas City Chiefs.

Top-Kampf im Schwergewicht: Joshua gegen Usyk am 25. September

LONDON: Das nächste Top-Duell im Schwergewichtsboxen ist fix. Dreifach-Weltmeister Anthony Joshua aus Großbritannien verteidigt am 25. September im Fußballstadion von Tottenham Hotspur in London seine Titel gegen den Ukrainer Alexander Usyk. Das berichtete die BBC am Dienstag. Dabei setzt Joshua die Gürtel von IBF, WBO und WBA aufs Spiel. Der 31-jährige Brite ist seit Dezember 2019 wieder Champion, nachdem er den Amerikaner Andy Ruiz im Rückkampf besiegt hatte. Im ersten Duell sechs Monate zuvor hatte Ruiz den Briten überraschend entthront. Der 34-jährige Usyk war im Cruisergewicht, eine Klasse unter dem Schwergewicht, in allen vier Top-Verbänden Weltmeister und damit unumstrittener Champion.

Schweizer Sprinter Wilson: Keine Zweifel am Europarekord

BERN: Der Schweizer Leichtathlet Alex Wilson hat mittlerweile keine Zweifel mehr an seinem Europarekord über 100 Meter. Der Sprinter war zunächst selbst unsicher, ob er die Distanz bei einem kleinen Meeting in den USA am vergangenen Sonntag in 9,84 Sekunden absolviert hatte. Neben den günstigen Bedingungen mit einem gerade noch zulässigen Rückenwind von 1,9 Metern pro Sekunde nannte Wilson die schnelle Bahn und seine neuen Schuhe als Gründe für die kontinentale Bestleistung. Die Schuhe haben Spikes aus Carbon. Wilson äußerte sich nach seiner Rückkehr aus Atlanta am Dienstag im Schweizer Fernsehsender SRF.

Tennisprofi Altmaier bei Turnier in Umag im Achtelfinale

UMAG: Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim Herren-Turnier in Umag sein Auftaktmatch gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Altmaier profitierte am Dienstag beim Stand von 5:7, 6:1 von der Aufgabe seines französischen Gegners Corentin Moutet. Das Sandplatz-Turnier in Kroatien ist mit knapp 420.000 Euro dotiert. Der 22-jährige Altmaier stand im vergangenen Jahr überraschend im Achtelfinale der French Open, ist derzeit aber nur 152. der Weltrangliste und musste sich in Umag über die Qualifikation ins Hauptfeld spielen.

Nach Aufholjagd: Tennisspielerin Korpatsch siegt noch in Gdynia

GDYNIA: Die deutsche Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim Damen-Turnier im polnischen Gdynia ihr scheinbar schon verlorenes Auftaktmatch noch gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Die 26-Jährige aus Kaltenkirchen siegte am Dienstag 1:6, 7:5, 7:5 gegen Olga Goworzowa aus Belarus, obwohl Korpatsch im zweiten Satz schon mit 2:5 hinten gelegen hatte und zwei Matchbälle abwehren musste. Nach fast drei Stunden Spielzeit durfte die 162. der Weltrangliste doch noch jubeln.