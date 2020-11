Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Neuer Vettel-Teamchef: Soll uns beibringen wie man vier WM-Titel holt

ISTANBUL: Der neue Teamchef von Sebastian Vettel erhofft sich einiges von der Verpflichtung des viermaligen Formel-1-Weltmeisters für die kommende Saison.

«Durch ihn werden wir lernen, dass in jedem noch so kleinen Detail die Chance liegt, sich zu verbessern», sagte Otmar Szafnauer der «Sport Bild» (Mittwoch). «Wir hoffen, dass er uns beibringt, was wir tun müssen, um wie er vier WM-Titel zu holen.» Das Team, das noch Racing Point heißt und in der kommenden Saison Aston Martin heißt, kann wohl ab Januar mit Vettel arbeiten. «Vorher steht er bei Ferrari unter Vertrag, und wir haben noch nicht gefragt, ob sie ihn für uns vielleicht eher rausrücken», sagte Szafnauer.

Deutsches Tennis-Doppel Krawietz/Mies träumt von Olympia

LONDON: Das deutsche Spitzen-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies träumt von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr. «Olympia ist das größte Sportereignis der Welt. Das wäre etwas ganz Besonderes», sagte Mies in London, wo die beiden French-Open-Sieger derzeit an den ATP Finals der besten Tennisprofis des Jahres teilnehmen. Mit einem Erfolg im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Rajeev Ram aus den USA und den Briten Joe Salisbury würden Krawietz und Mies als erstes deutsches Doppel bei den ATP Finals das Halbfinale erreichen.

Die Olympischen Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August 2021 in der japanischen Hauptstadt stattfinden, nachdem sie in diesem Simmer wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verlegt worden waren. «Ich habe als kleiner Junge alles bei Olympia geschaut, mir alle möglichen Sportarten angeschaut», sagte Krawietz. «Für uns würde ein Traum wahr werden», sagte Mies.

Ex-Skistar Vonn: Shiffrin nimmt mir den Rekord ohnehin bald ab

VAIL: Ex-Skistar Lindsey Vonn fragt sich eineinhalb Jahre nach ihrem Karriereende noch immer, was in ihrer Laufbahn ohne die Verletzungen möglich gewesen wäre.

«Was hätte ich noch erreichen können? Aber so ist es halt. Jetzt bin ich mir sicher, dass Mikaela Shiffrin schon sehr bald alle Rekorde brechen wird. Daher ist es am Ende egal, ob ich noch vier Siege mehr gehabt hätte», sagte die 36-Jahre alte Amerikanerin der «Sport Bild» (Mittwoch). Vonn kommt in ihrer Laufbahn auf 82 Siege im Weltcup, auf Rekordhalter Ingemar Stenmark aus Schweden fehlen ihr vier Erfolge. Die erst 25 Jahre alte Shiffrin kommt bereits auf 66 Siege.