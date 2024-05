Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 22.05.24 | Überblick

Pavlovic verrät, wo er EM-Zusage von Bundestrainer Nagelsmann bekam

MÜNCHEN: Aleksandar Pavlovic zählt zu den überraschenderen Nominierungen im EM-Kader von Julian Nagelsmann. Nun erzählt der 20 Jahre alte Profi des FC Bayern, wo ihn die frohe Botschaft ereilte.

Jungstar Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München hat durch eine Kurznachricht von seiner Berufung in den deutschen EM-Kader erfahren - als er im Whirlpool saß. «Ich habe von meiner Nominierung in der Früh durch eine WhatsApp von Bundestrainer Julian Nagelsmann erfahren. Ich war gerade an der Säbener Straße, im Entmüdungsbecken, im Jacuzzi», sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler der «Sport Bild» (Mittwoch). «Der Puls ging sofort nach oben, ich habe mich riesig gefreut und sofort meine Familie und meine Berater angerufen. Es war definitiv eine der schönsten Nachrichten auf dem Handy, die ich in meinem Leben erhalten habe», berichtete er.

Pavlovic hat eine bemerkenswerte Premierensaison als Profi hinter sich. Noch zu Beginn der Spielzeit lief er für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern auf. Doch dann ging es steil nach oben: Letztlich durfte er 19 Mal für die Profis in der Bundesliga spielen und bekam im Halbfinal-Rückspiel der Champions League in Madrid einen Startelfeinsatz und den Vorzug vor Routinier Leon Goretzka. «Von so etwas habe ich immer geträumt, als ich klein war: Im Bernabéu mit dem FC Bayern gegen Real Madrid zu spielen. Das war Wahnsinn», sagte Pavlovic.

Ballack über größtes Bayern-Problem: «Baustelle ist die Mannschaft»

MÜNCHEN: Wer den FC Bayern in der kommenden Saison trainieren wird, ist weiter offen. Ungeachtet des Nachfolgers für Thomas Tuchel bleibt nach Meinung eines Ex-Nationalspielers das größte Problem ungelöst.

Die anstehende Verpflichtung eines Nachfolgers für Trainer Thomas Tuchel ist aus Sicht von Ex-Nationalspieler Michael Ballack nicht das größte Problem beim FC Bayern München. «Nach einer Saison ohne Titel muss man an die Mannschaft ran und eingreifende Veränderungen vornehmen. Schon die Spielzeit davor lief für den FC Bayern nicht gut, er hat seine Dominanz verloren, dabei war Julian Nagelsmann bis zum Frühjahr 2023 da ? ebenfalls wie Tuchel ein guter Trainer. Die Baustelle ist die Mannschaft», sagte der 47-Jährige in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch).

Der FC Bayern beendete die Bundesliga-Saison auf Rang drei und verpasste erstmals seit 2012 die Meisterschaft. Im Februar gab der Club die vereinbarte Trennung von Tuchel bekannt. Seither ist es nicht gelungen, einen Nachfolger zu verpflichten. Zwischenzeitlich wurde anscheinend sogar ein Verbleib Tuchels erwogen, zu einer Einigung kam es jedoch nicht.