Nachrichten aus der Sportwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.09.22 | Überblick

Tennis-Star Federer: Knieverletzung ist «Privatsache»

LONDON: Roger Federer will auch über das Ende seiner Tennis-Karriere am kommenden Wochenende hinaus öffentlich nicht über Art und Schwere seiner Knieverletzung sprechen. Er werde es wahrscheinlich nie tun, sagte der 41-jährige Superstar in einem Interview der Nachrichtenagentur sda. «Das ist Privatsache, manches weiß ich auch selber gar nicht genau», erklärte er.

Im August des Vorjahres war er zum dritten Mal am rechten Knie operiert worden. Zuletzt stand er beim Viertelfinal-Aus in Wimbledon im Juli 2021 bei einem Match auf dem Tennisplatz. Das Viertelfinale sei eigentlich schon unglaublich gewesen, sagte Federer vor seinem letzten Turnier an diesem Wochenende beim Laver Cup in London. «Der letzte Satz gegen (Hubert) Hurkacz, als ich merkte, es geht nicht mehr, aus, fertig, waren vielleicht die schlimmsten Stunden meiner Karriere», gestand der langjährige Weltranglistenerste.

Bis zum diesjährigen Turnier in Wimbledon hatte der Schweizer noch an ein Comeback geglaubt. «Anfang Sommer war ich wieder bereit, athletische Sachen zu machen. Irgendwann wurde es zu viel für das Knie. Ich merkte, uiuiui, es geht zu lang, jetzt wird's schwierig», berichtete der 20-malige Grand-Slam-Sieger. Im Alltag bereite ihm das Knie keine Probleme, da sei alles okay. «Ziel ist es natürlich, dass ich wieder Skifahren und Fußball spielen kann. Das ist ja nicht wie Velo fahren oder schwimmen. Wir werden sehen», meinte Federer.

Sportmarketing-Experte: Sport braucht Vorgaben für Nachhaltigkeit

BERLIN: Sportmarketing-Experte Dirk Klingenberg hält beim Thema Nachhaltigkeit im Sport Vorgaben wie zum Beispiel durch die Deutsche Fußball Liga bei der Lizenzvergabe für unerlässlich. Die DFL habe den ersten Schritt gemacht, indem Lizenzen künftig nur noch vergeben würden, wenn Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit erfüllt werden, sagte der frühere Wasserball-Nationalspieler im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch). «Für den gesamten Sport von ganz groß bis ganz klein gilt: Wenn ich Sponsoren, Partner, Veranstaltungen, Wettbewerbe erst bekomme, wenn ich Auflagen aus dem Bereich Nachhaltigkeit erfülle, muss ich mich damit beschäftigen. Dann bekommt es Relevanz», sagte der 53-jährige Unternehmensberater und Kurzzeit-Leistungssportdirektor im Deutschen Schwimm-Verband.

Nach Ansicht der Nachhaltigkeitsexpertin Christina Gossel brauchen Verbände ebenso wie Vereine Hilfe bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Für den Sport und gerade Sportvereine gelte: Wenn etwas verpflichtend sein solle, müsse auch Unterstützung und Förderung angeboten werden, sagte sie der «FAZ». «Es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und EU-Ebene, die nachhaltiges Engagement finanziell unterstützen, so auch für Sportvereine, -verbände und Sportstätten», erklärte Gossel.