Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Skisprung-Weltmeister Zyla vor Olympia mit Corona infiziert

FRANKFURT/MAIN: Der polnische Skisprung-Weltmeister Piotr Zyla ist zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen von Peking positiv auf das Coronavirus getestet werden. Dies teilte Polens Verband unmittelbar vor dem Weltcup-Wochenende in Titisee-Neustadt mit. Der 35 Jahre alte Zyla, der im Februar 2021 vollkommen überraschend das WM-Einzel von Oberstdorf gewonnen hatte, ist damit der nächste Fall im polnischen Team, nachdem es zuletzt auch den früheren Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki erwischt hatte.

Um nach China einreisen zu dürfen, müssen Zyla und Kubacki nach ihrer Genesung insgesamt vier negative PCR-Tests absolvieren. Im Weltcup gibt es derzeit weitere Fälle. Daniel-André Tande und Fredrik Villumstad aus dem norwegischen Team wurden positiv auf das Virus getestet. Am Donnerstag hatte auch Johann André Forfang einen positiven Test erhalten, wie Cheftrainer Alexander Stöckl bestätigte. Im deutschen Team gab es in diesem Winter auch schon Fälle, die sich allerdings nicht im Springerteam ereigneten. Vor Weihnachten waren zwei Betreuer betroffen.

Erste EM-Niederlage für deutsche Handballer - 23:29 gegen Spanien

BRATISLAVA: Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft die erste Niederlage hinnehmen müssen. Zum Auftakt der Hauptrunde verlor die von elf Corona-Ausfällen geschwächte DHB-Auswahl am Donnerstag vor 1683 Zuschauern in Bratislava gegen Titelverteidiger Spanien mit 23:29 (12:14). Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason, in dem Linksaußen Patrick Zieker und Kreisläufer Johannes Golla mit jeweils vier Toren beste Werfer waren, hat in der Gruppe II nun 2:2 Punkte auf dem Konto. Für die deutsche Mannschaft geht es bereits am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF) gegen den EM-Dritten Norwegen weiter.

Bericht: Neuer beim FC Bayern unmittelbar vor Vertragsverlängerung

MÜNCHEN: Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer steht beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor der vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie der «Sportbuzzer» am Donnerstag schreibt, soll der neue Kontrakt des Kapitäns dann bis zum Juni 2025 gültig sein, eine Verkündung könnte «zeitnah» erfolgen. Der aktuelle Vertrag des 35 Jahre alten Keepers läuft Mitte 2023 aus. Neuer war 2011 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt und gewann mit der Mannschaft unter anderem neunmal die Meisterschaft und zweimal die Champions League.

Fußball-WM: 1,2 Millionen Tickets in 24 Stunden verkauft

BERLIN: Für die Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar sind binnen 24 Stunden weltweit 1,2 Millionen Tickets verkauft worden. Dies gab der Fußball-Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt. Die größte Ticket-Nachfrage sei aus Katar gekommen, gefolgt von Argentinien, Mexiko, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, England, Indien, Saudi Arabien, Brasilien und Frankreich, hieß es in einer Mitteilung. Katar richtet vom 21. November bis 18. Dezember die WM-Endrunde aus.

16 Spieler und vier Trainer positiv: KSC will Spiel absagen

KARLSRUHE: Gleich 16 Spieler sowie vier Trainer beim Karlsruher SC sind bei PCR-Tests positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der badische Zweitligist wird deshalb an diesem Freitag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) beantragen, dass das für Sonntag geplante Spiel gegen den SV Sandhausen abgesetzt wird. Dies teilte der KSC am Donnerstagabend mit. Abgesehen von Spielern und Betreuern seien auch vier Personen aus dem Funktionsteam betroffen. Allen Beteiligten mit Symptomen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Club mit.

Liverpool im Finale des Liga-Pokals: Jota Matchwinner gegen Arsenal

LONDON: Der FC Liverpool ist dem FC Chelsea ins Finale des englischen Liga-Pokals gefolgt. Die Reds von Trainer Jürgen Klopp gewannen am Donnerstagabend das Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal verdient mit 2:0 (1:0), nachdem sie vor einer Woche im eigenen Stadion nicht über ein 0:0 hinausgekommen waren. Matchwinner der Gäste war der Portugiese Diogo Jota mit seinen Treffern in der 19. und 77. Minute. Das Finale findet am 27. Februar im Londoner Wembley-Stadion statt.

Nach Verlängerung: Real Madrid quält sich ins Pokal-Viertelfinale

ELCHE: Real Madrid hat eine Riesenblamage gerade noch vermieden und sich gegen Außenseiter FC Elche ins Viertelfinale des spanischen Fußball-Pokals gequält. Vier Tage nach dem Gewinn des nationalen Supercups konnte sich der Spitzenreiter der Primera División am Donnerstagabend aber erst mit 2:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung durchsetzen. Isco glich die Führung der Gastgeber durch Gonzalo Verdu (103.) in der 108. Minute zunächst aus. Eden Hazard (115. Minute) schoss die Königlichen - mit dem früheren DFB-Nationalspieler Toni Kroos und Ex-Bayern-Profi David Alaba in der Startelf - in die nächste Runde.

Mönchengladbach verleiht Hannes Wolf an Swansea City

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach leiht Hannes Wolf an den englischen Zweitligisten Swansea City aus. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt, nachdem zuvor der «Kicker» und die «Rheinische Post» darüber berichtet hatten. Der 22-jährige Mittelfeldspieler soll in England bis zum Saisonende Spielerfahrung sammeln. «Hannes braucht für seine Entwicklung mehr Einsatzzeit als wir ihm im Moment bieten können», sagte Sportdirektor Max Eberl, der zuletzt bereits angedeutet hatte, dass sich bei Wolf in den nächsten Tagen etwas ereignen könne.

Alba Berlin kassiert deutliche Heimpleite gegen Real Madrid

BERLIN: Alba Berlin hat sein erstes Heimspiel nach der Corona-Zwangspause klar verloren. Am Donnerstagabend unterlag der deutsche Basketball-Meister in der Euroleague vor 1600 Zuschauern dem spanischen Spitzenklub Real Madrid mit 74:89 (36:48). Für die Berliner war es die zwölfte Niederlage im 18. Spiel. Beste Alba-Werfer waren Maodo Lo mit 21 sowie Marcus Eriksson und Ben Lamers mit je zehn Punkten.

Münchner Champions-League-Halbfinale erneut verschoben

MÜNCHEN: Der EHC Red Bull München muss weiter auf die Austragung des Halbfinales in der Eishockey-Champions-League gegen Tappara Tampere warten. Wie der dreimalige deutsche Meister und die Champions Hockey League (CHL) am Donnerstag mitteilten, muss die mittlerweile auf eine Partie verkürzte Vorschlussrundenbegegnung coronabedingt abgesagt werden. Demnach haben nach mehreren positiven Befunden finnische Behörden das gesamte Team des 17-maligen Meisters als Vorsichtsmaßnahme unter Quarantäne gestellt.