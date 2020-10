Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Corona: Finanzielle Einbrüche bei UEFA - Clubs bekommen weniger Geld

BERLIN: Die anhaltende Corona-Pandemie hat bei der Europäischen Fußball-Union UEFA zu finanziellen Einbrüchen geführt, die nun auch die Clubs zu spüren bekommen. Nach einem Bericht der «Bild» (Freitag) sollen wegen ausbleibender Zahlungen von TV-Partnern wie China und Katar 470 Millionen der geplanten 2,55 Milliarden Euro fehlen, die eigentlich an die Vereine ausgeschüttet werden sollten. Allein die deutschen Clubs München, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Mönchengladbach und Wolfsburg sollen mehr als zehn Millionen Euro verlieren. Auch in den kommenden vier Jahren sollen die Clubs offenbar deutlich weniger Geld von der UEFA erhalten.

Haftstrafe für Luka Jovic wegen Corona-Verstoßes in Serbien gefordert

BELGRAD: Real Madrids Stürmer Luka Jovic droht in seiner Heimat Serbien wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen Corona-Regeln eine Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft habe Anklage gegen den früheren Bundesliga-Profi erhoben und sechs Monate Gefängnis gefordert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tanjug. Der 22-Jährige war im März nach der coronabedingten Unterbrechung des Spielbetriebs in Spanien nach Serbien geflogen, wo er sich für zwei Wochen in eine häusliche Quarantäne begeben sollte. Er soll aber Medienberichten zufolge in der Hauptstadt Belgrad gefeiert haben.

Fünf positive Corona-Fälle beim 1. FC Heidenheim

HEIDENHEIM: Fünf Personen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Club am Freitag mit, ohne die Namen der Betroffenen zu nennen. Die Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam hätten sich jeweils nach Hause begeben. Zunächst sei Maximilian Thiel am Mittwoch positiv getestet worden. Daraufhin sei am Donnerstag eine weitere Testreihe durchgeführt worden, bei der Thiel negativ getestet wurde, aber fünf andere positive Ergebnisse auftraten.

Regeländerung in Corona-Krise: Kein Absteiger aus der DEL

NEUSS: Aufgrund der Coronavirus-Krise wird es wie erwartet in der Saison 2020/21 keinen Absteiger aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geben. Der Meister der 2. Liga kann aber aufsteigen. Darauf haben sich die DEL und die DEL2 geeinigt, ohne dass bereits ein Starttermin für die Spielzeit in der höchsten deutschen Eishockey-Liga feststeht. Diese Änderung sei aufgrund der «Unwägbarkeiten und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten» getroffen worden, teilten die Ligen am Freitag mit.

Drei Corona-Fälle bei Drittligist Türkgücü

ZWICKAU/MÜNCHEN: Beim Team von Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München ist es zu mindestens drei positiven Corona-Fällen gekommen. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Den infizierten Personen «geht es gut und sie weisen keinerlei Symptome auf», hieß es dazu. Zuvor hatte bild.de über eine Quarantäne des Teams berichtet. Bei Tabellenführer 1. FC Saarbrücken wurde zudem Abwehrspieler Steven Zellner positiv getestet.

Belgien: Fußballspiele wegen hoher Coronazahlen wieder ohne Publikum

BRÜSSEL: Wegen einer steigenden Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus gilt in der belgischen Fußball-Liga seit Freitag wieder ein einmonatiges Stadionverbot für Fans. Bis zum 19. November finden alle professionellen Sportwettbewerbe ohne Publikum statt, teilte die belgische Regierung am Freitag mit. Zudem mussten mehrere Erstliga-Partien wegen zahlreicher positiv getesteter Spieler verschoben werden.

Löwen wollen Handballer womöglich nicht zu Länderspielen lassen

MANNHEIM: Aufgrund der Folgen der Coronavirus-Pandemie erwägt Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen, seine Nationalspieler womöglich nicht für Länderspiele abzustellen. «Es ist klar, dass wir niemand zu seiner Nationalmannschaft in ein Risikogebiet schicken können, der nach seiner Rückkehr nach Deutschland in Quarantäne müsste», sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann dem «Mannheimer Morgen» (Freitag) und erklärte: «Stand jetzt verweigert niemand die Freigabe.» Die Abstellungspflicht werde akzeptiert.

VfB-Sportdirektor Mislintat: 30 Millionen Euro Verlust durch Corona

STUTTGART: Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart rechnet durch die aktuelle Corona-Krise mit großen Verlusten für den Fußball-Bundesligisten. «Wir werden über alle Budgettöpfe hinweg bis zu 30 Millionen Euro verlieren im Vergleich zur Pre-Corona-Zeit», sagte der 47-Jährige im Interview von «Spox» und «Goal» (Freitag). «Das muss erst einmal kompensiert werden. Wir leben in Zeiten, in denen es plötzlich vorstellbar erscheint, dass es nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Absteiger aus der Bundesliga geben könnte.»

NHL sagt All-Star-Wochenende und Winter-Classic-Spiel für 2021 ab

NEW YORK: Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat sowohl das All-Star-Wochenende als auch das so genannte Winter-Classic-Spiel im Freien für das kommende Jahr gestrichen. Wie die Liga am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden beide Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Althaus ist deutsche Skisprungmeisterin - Knapper Sieg vor Seyfarth

OBERSTDORF: Die Olympia-Zweite Katharina Althaus hat zum fünften Mal den Titel als deutsche Skisprungmeisterin erobert. Die 24-Jährige gewann am Freitag auf ihrer Heimschanze in Oberstdorf nach Sprüngen auf 96,5 und 100 Meter. Althaus landete damit nur einen halben Punkt vor Juliane Seyfarth, der Sprünge auf 100 und 97,5 Meter gelangen. Althaus und Seyfarth haben seit 2013 sieben von acht nationalen Titeln unter sich ausgemacht, 2018 sicherten sie sich in Hinterzarten sogar punktgleich gemeinsam den Titel.

Basketball: NBA wird Draft am 18. November virtuell abhalten

NEW YORK: Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA wird den Draft, die Auswahl der besten Nachwuchstalente, in diesem Jahr virtuell abhalten. Das gaben die Liga sowie der übertragende Sender ESPN bekannt. Demnach werden NBA-Chef Adam Silver und sein Vertreter Mark Tatum am 18. November in den ESPN-Studios in Connecticut die Namen der ausgewählten Spieler verlesen. Diese werden nicht wie üblich an einem Ort versammelt sein, sondern von zu Hause zugeschaltet. Ähnlich verfuhren in diesem Jahr bereits die anderen großen Sportligen in den USA wie die NHL, NFL und MLB.