Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.20 | Überblick

US-Open-Finalist Zverev bei French Open gegen Österreicher Novak

PARIS: US-Open-Finalist Alexander Zverev trifft bei den French Open in der ersten Runde auf den Österreicher Denis Novak. Die beste deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber bekommt es bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris zunächst mit Kaja Juvan aus Slowenien zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Die Sandplatz-Veranstaltung in der französischen Hauptstadt beginnt unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen an diesem Sonntag. Drei Tage vor dem Beginn wurde zudem die Besucherzahl für das Tennis-Turnier coronabedingt reduziert. Bei der Großveranstaltung seien nur noch höchstens 1000 Besucher zugelassen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Donnerstagabend unter Berufung auf das Amt von Premierminister Jean Castex.

Kiels Handballer verlieren Champions-League-Heimspiel gegen Nantes

KIEL: Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat die erste Niederlage in der Champions League kassiert. Gegen den französischen Vertreter HBC Nantes gab es am Donnerstag eine unerwartete 27:35 (12:15)-Niederlage. Beste Werfer vor den 1523 Zuschauern in der Kieler Arena waren Sander Sagosen, Hendrik Pekeler, Niclas Ekberg und Magnus Landin mit je vier Toren für Kiel sowie Valero Rivera mit zehn Treffern für die Franzosen.

DFB-Sportgericht ändert Sperre für HSV-Profi Leistner

FRANKFURT/MAIN: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die Sperre für Toni Leistner vom Hamburger SV geändert. Der Profi des Zweitligisten muss wegen einer Tätlichkeit gegen einen Zuschauer nach vorangegangener sportwidriger Handlung sowie eines Verstoßes gegen das DFB/DFL-Hygienekonzept vier Partien - jeweils zwei in der Meisterschaft und im DFB-Pokal - zuschauen. Zunächst war Leistner für fünf Spiele, von denen drei direkt zu verbüßen gewesen wären und zwei bis zum 18. September 2021 zur Bewährung ausgesetzt waren, gesperrt worden. Zudem wurde die zunächst verhängte Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro auf 6000 Euro reduziert.

Wolfsburg in Europa-League-Playoff gegen AEK Athen

WOLFSBURG: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat auch sein zweites Spiel in der Europa-League-Qualifikation gewonnen. Nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den ukrainischen Club Desna Tschernihiw fehlt dem Niedersachsen nur noch ein Sieg in der dritten und entscheidenden Playoff-Runde am nächsten Donnerstag, um erneut die Gruppenphase der Europa League zu erreichen. Gegner ist dann auswärts der griechische Spitzenclub AEK Athen, der beim Schweizer Vizemeister FC St. Gallen mit 1:0 (0:0) gewann. Die Tore gegen den Außenseiter erzielten Kapitän Josuha Guilavogui (16.) und Daniel Ginzek (90.+2). Tschernihiws Joonas Tamm sah nach einer Stunde Gelb-Rot (60.).

Bayern München gewinnt auch den Supercup - 2:1 gegen Sevilla

BUDAPEST: Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat nach dem Triple auch den europäischen Supercup gewonnen. Einen Monat nach dem Champions-League-Triumph setzte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Donnerstagabend in Budapest nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:1) gegen den Europa-League-Sieger FC Sevilla durch. Der kurz zuvor eingewechselte Javi Martinez köpfte in der 104. Minute vor den laut UEFA 15.500 Zuschauern in der Puskas-Arena den Siegtreffer für die Bayern. Leon Goretzka (34.) hatte die Führung der Andalusier durch Lucas Ocampos (13./Foulelfmeter) noch vor der Pause ausgeglichen. Die Münchner feierten nach 2013 den zweiten Supercup-Erfolg.

Daniel Altmaier qualifiziert sich bei French Open für das Hauptfeld

PARIS: Daniel Altmaier hat sich bei den French Open für das Hauptfeld qualifiziert.

Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen setzte sich am Donnerstag in Paris in der letzten Qualifikationsrunde gegen den Belgier Ruben Bemelmans mit 6:3, 1:6, 6:3 durch und schaffte damit als einziger der insgesamt elf gestarteten deutschen Herren den Sprung ins Grand-Slam-Turnier. Die French Open beginnen am Sonntag. Insgesamt sind beim Sandplatz-Klassiker nun fünf Deutsche in der Herren-Konkurrenz dabei.