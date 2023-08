Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Reitsport: Gold-Team absolviert EM-Trainingslager mit Olympia-Test

LE PIN-AU-HARAS: Die Vielseitigkeitsreiter arbeiten am Feinschliff - und haben sich ein ganz besonderes Programm ausgedacht.

Das deutsche Weltmeister-Team ist vor der Vielseitigkeits-Europameisterschaft in Frankreich in ein kurzes Trainingslager gereist. In der Nähe von Deauville absolviert die Reit-Mannschaft bis Montag die abschließende Vorbereitung für die am Donnerstag beginnende EM in Haras du Pin. «Das ist auch ein Test mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr», sagte Bundestrainer Peter Thomsen. Der Aufenthalt auf der Reitanlage unweit des bekannten Seebades in der Normandie werde «anschließend analysiert, ob wir das nächstes Jahr vor Olympia in Versailles auch machen».

Von Freitag bis Montag werde am «Feinschliff gearbeitet», sagte Thomsen, der bei seinem Debüt als Bundestrainer vor einem Jahr in Italien WM-Gold mit dem Team gewonnen hatte. Anschließend werden die Pferde zum Nationalgestüt Haras du Pin gebracht. Drei Paare der Weltmeister-Mannschaft sind dabei: Michael Jung (Horb) mit Chipmunk, Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant und Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan.

Nominiert sind zudem drei weitere Paare: Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Timmo, Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch und Jérôme Robiné (Warendorf) mit Black Ice. Welche vier Paare die deutsche Mannschaft bilden werden, entscheidet der Bundestrainer vor Ort. Neben dem Quartett dürfen zwei Paare als Einzelstarter antreten.