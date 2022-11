Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

«NZZ»: Schlechtes Gewissen wegen WM in Katar wirkt selektiv

ZÜRICH: Zur Debatte um die Fußball-WM in Katar meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Freitag:

«Die Empörung über die WM in Katar scheint bei linken Internationalisten am größten zu sein. Dabei müsste das Fifa-Turnier ihren Idealen noch am ehesten entsprechen. In Katar kommen so unterschiedliche Nationen wie Deutschland, Kanada, Marokko, Saudi-Arabien und Iran zu einem Fußballfest zusammen. Müssten alle Völkerfreunde da den Fernseher nicht erst recht einschalten?

Wer glaubt, aus Gewissensgründen die Fussball-WM nicht schauen zu dürfen, müsste konsequenterweise vieles mehr boykottieren. Chinesische Produkte etwa, um nicht die Verfolgung der Uiguren zu unterstützen. Oder die Champions League, bei der Katar ebenfalls mitmischt. Oder man müsste sich kritisch fragen, wie man nach Putins Annexion der Krim die Fußball-WM in Russland schauen konnte. Die gegenwärtigen Anflüge eines schlechten Gewissens wirken so selektiv, dass sie kaum ernst zu nehmen sind.»

Vettels Vater: «Formel 1 ist zwar schön, aber Familie ist das Ziel»

ABU DHABI: Sebastian Vettels Vater Norbert hat vor dem Formel-1-Karriereende seines Sohnes den Stellenwert der Familie betont. «Das ist das Wichtigste, dass man mit seinen Kindern klarkommt. Die Formel 1 ist zwar schön, aber die Familie ist das Ziel. Das hat er jetzt gewählt», sagte Norbert Vettel der Deutschen Presse-Agentur vor dem letzten Grand Prix seines Sohnes am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Abu Dhabi.

Vor dem 299. Formel-1-Rennen des Sohnes (35) ist Norbert Vettel selber aufgeregt. «Wenn Sie das 28 Jahre machen, ist die Frage: Was kommt nächstes Jahr? Das kann ich nicht beantworten», sagte Vater Vettel, der seinen berühmten Sohn von klein auf unterstützt hat. «Im Moment realisiert man das gar nicht. Man wird das nach dem Rennen sehen, wie es dann ist.»

Norbert Vettel wurde nach dem ersten WM-Titel seines Sohnes in Abu Dhabi 2010 gefragt, ob das der stolzeste Moment seines Lebens sei. Darauf antwortete er damals: «Der beste Moment war, als die Kinder geboren wurden, das ist der zweitbeste.»

Sebastian Vettel hat drei Geschwister. Der viermalige Weltmeister will nach dem Karriereende seine Projekte zu Umweltschutz sowie Menschenrechten weiter vorantreiben und mehr Zeit mit seiner Familie haben. Er hat eine Frau und drei Kinder.