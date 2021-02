Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Schweizerin Gut-Behrami holt WM-Gold im Super-G - Weidle auf Platz 19

CORTINA D'AMPEZZO: Lara Gut-Behrami ist Weltmeisterin im Super-G.

Die Schweizer Skirennfahrerin wurde zum WM-Start in Cortina d'Ampezzo ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich die erste Goldmedaille ihrer Karriere. Gut-Behrami gewann am Donnerstag vor Teamkollegin Corinne Suter (+0,34 Sekunden) und Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA (+0,47). Als einzige deutsche Athletin verpasste Kira Weidle die vorderen Plätze klar und wurde 19. (+1,93). Das eigentlich für Dienstag geplante Rennen war wegen schlechten Wetters auf Donnerstag verschoben worden. Am Nachmittag (13.00 Uhr) steht der Männer-Super-G an.