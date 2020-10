Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Hülkenberg als Ersatz für Racing Point in Portugal

PORTIMÃO: Nico Hülkenberg steht bei der Formel-1-Premiere in Portimão erneut als Ersatz für den Formel-1-Rennstall Racing Point bereit. Das bestätigte Teamchef Otmar Szafnauer am Donnerstag in einer Videokonferenz. «Nico ist hier als Vorsichtsmaßnahme», sagte der 56-Jährige. Hülkenberg (33) war unter anderem zuletzt auf dem Nürburgring für Lance Stroll eingesprungen.

Der 21 Jahre alte Kanadier hatte über Magenbeschwerden geklagt und nun vor dem Großen Preis von Portugal berichtet, dass er vor knapp zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Tests zu Beginn dieser Woche seien aber negativ ausgefallen. «Ich bin zuversichtlich, dass Lance im Auto sitzen wird», sagte Szafnauer mit Blick auf das zwölfte Rennen der Corona-Notsaison an diesem Sonntag (14.10 Uhr MEZ/Sky und RTL).

Teamkollege Sergio Perez hatte sich in diesem Jahr ebenfalls schon mit dem Virus infiziert. Auch da war Hülkenberg, der nach seinem Ende bei Renault keinen Vertrag als Stammfahrer in diesem Jahr mehr bekommen hatte, eingesprungen. Auch andere Teams hätten Ersatzpiloten mit an die Strecke an der Algarve gebracht, berichtete Szafnauer angesichts eines möglichen Ausfalls bei einer Coronavirus-Infektion.

FIFA-Chef Infantino: Kein Interesse an europäischer Superliga

ZÜRICH: FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach eigener Aussage kein Interesse an einer europäischen Superliga. «Es geht mir nicht um Bayern gegen Liverpool, sondern um Bayern gegen Boca Juniors aus Buenos Aires», sagte der Schweizer im Interview mit dem Medienunternehmen «CH Media» (Donnerstag). Als Chef des Fußball-Weltverbandes interessiere ihn «die Club-WM, nicht die Superliga». Sein Ziel sei es, «dass künftig auch Clubs von außerhalb Europas globale Strahlkraft haben». Infantino sagte: «Wir werden niemandem die Bundesliga wegnehmen.»

Zuletzt hatte ein angeblich neuerlicher Vorstoß aus England für eine «European Premier League» mit 18 Vereinen für Aufregung gesorgt. Diese soll Berichten zufolge von Investoren mit rund fünf Milliarden Euro unterstützt werden. Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge versicherte am Mittwoch im TV-Sender Sky, er habe «keinen Kenntnisstand» von den Plänen. Er habe in einem Telefonat mit UEFA-Chef Ceferin erklärt: «Wir sind mit der Champions League sehr glücklich.»

Die Club-WM hatte die FIFA bereits reformiert, sie wird ab der übernächsten Ausgabe mit 24 Mannschaften ausgetragen. Ursprünglich war die Premiere für den Sommer 2021 geplant, dann findet nun aber die EM statt, die wegen der Corona-Pandemie vom vergangenen in den kommenden Sommer verschoben werden musste. Ein neuer Termin für die Club-WM, die von China ausgerichtet wird, steht noch nicht fest.

Weg frei für Mick Schumacher? Grosjean und Magnussen verlassen Haas

PORTIMÃO: Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas wird im kommenden Jahr mit einem neuen Fahrer-Duo antreten. Das Team, das eng mit Ferrari zusammenarbeitet, wird derzeit auch als Option für Mick Schumacher gehandelt - der 21-Jährige gilt als aussichtsreicher Anwärter auf ein Stammcockpit in der Motorsport-Königsklasse im kommenden Jahr. Mit dem Weggang von Romain Grosjean und Kevin Magnussen dürften die Spekulationen weiter an Fahrt aufnehmen.

Grosjean und Magnussen teilten ihren bevorstehenden Abschied bei Haas am Donnerstag in den sozialen Netzwerken zeitgleich mit, ehe das Team mit einer Mitteilung folgte. «Das letzte Kapitel ist geschlossen und das Buch zu Ende», schrieb der 34 Jahre alte Franzose Grosjean, der seit dem Einstieg von Haas 2016 für den Rennstall fuhr. Diese sei seine letzte Saison für Haas, twitterte Magnussen. Der 28 Jahre alte Däne fährt sei 2017 für Haas.

Der Rennstall arbeitet eng mit Ferrari zusammen und ist daher auch eine Option für Piloten aus der Nachwuchsschmiede der Italiener - dazu zählt allen voran Mick Schumacher. Der 21 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher führt derzeit die Formel 2 an und gilt als aussichtsreicher Kandidat für ein Stammcockpit in der nächsten Saison bei Alfa Romeo - ebenfalls Ferrari-Partner - oder Haas.

Promoter Steinforth: WM-Revanche Bösel gegen Krasniqi im Frühjahr

MAGDEBURG: Box-Promoter Ulf Steinforth will in etwa einem halben Jahr die Revanche zwischen dem entthronten Weltmeister Dominic Bösel und Robin Krasniqi austragen lassen.

«Ob es gleich zum direkten Re-Match kommt oder andere Kämpfe dazwischenliegen, müssen wir erst mal sehen. Als Termin denke ich da an das Frühjahr 2021. Das hängt auch von anderen Faktoren ab wie eben der Entwicklung der Pandemie», sagte der Chef des SES-Boxstalls der «Mitteldeutschen Zeitung» (Donnerstag). Krasniqi hatte Bösel am 10. Oktober in Magdeburg in der dritten Runde K.o. geschlagen und war IBO-Weltmeister und Interims-Champion der WBA im Halbschwergewicht geworden.

Infantino: WM 2022 nur ohne Geisterspiele

ZÜRICH: FIFA-Präsident Gianni Infantino hält eine Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ohne Zuschauer für ausgeschlossen. «Die WM wird mit Zuschauern gespielt. Falls dieses Vorhaben wider Erwarten nicht realisierbar sein sollte, wird die Frage, ob man trotzdem eine WM spielen soll, wohl überflüssig sein», sagte der Schweizer im Interview mit «CH Media» (Donnerstag). In dem Fall «hätten wir alle größere Probleme.»

Die Endrunde in Katar ist im Winter 2022 (21. November bis 18. Dezember) geplant. «Katar wird stattfinden. Wir haben genug Zeit, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen», sagte Infantino. Derzeit sei das Coronavirus für den Fußball aber existenzbedrohend. «Ja. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wurde der Fußballbetrieb auf der ganzen Welt eingestellt», sagte Infantino. «Insbesondere für jene Länder, die auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind, ist die Situation sehr schwierig.»

Neuer Termin: Deines soll am 11. Dezember gegen Beterbijew boxen

MOSKAU: Nach der verletzungsbedingten Absage des ersten Duells soll der Magdeburger Boxer Adam Deines nun am 11.

Dezember seine WM-Chance bekommen. Der 29-Jährige soll dann in Moskau gegen den ungeschlagenen Doppel-Weltmeister Artur Beterbijew antreten. Das bestätigte Deines' Promoter SES am Donnerstag. Allerdings könnte die Coronavirus-Pandemie den Termin noch platzen lassen. Ursprünglich sollte Deines am 23. Oktober gegen Beterbijew antreten, doch eine Rippenverletzung des Weltmeisters verhinderte dies.