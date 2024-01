Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Erster NHL-Doppelpack für JJ Peterka bei Buffalo-Sieg

LOS ANGELES: Die Saison der Buffalo Sabres läuft durchwachsen, Vize-Weltmeister JJ Peterka aber entwickelt sich in der NHL prächtig. Gegen die Los Angeles Kings gelingt ihm eine Premiere.

Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere einen Doppelpack erzielt. Der 22 Jahre alte Münchner traf beim 5:3 seiner Buffalo Sabres am Mittwochabend (Ortszeit) bei den Los Angeles Kings zum 1:1 und 2:3-Anschlusstreffer für die Gäste. Die Sabres hatten zuletzt zwei Niederlagen kassiert und lagen in Los Angeles nach dem ersten Drittel 1:3 zurück.

«Ich habe gehofft, einer geht noch rein. Es ist immer cool, so was aus dem Weg zu räumen», sagte Peterka der Deutschen Presse-Agentur. Buffalo ist trotz des Erfolges aber nur Vorletzter in der Atlantic Division und weit von einem Playoff-Platz entfernt.

Vize-Weltmeister Peterka kommt in dieser Saison inzwischen auf 16 Tore und insgesamt 32 Scorerpunkte. Durch die Vorlage zum 5:3 hat er nach 48 Spielen bereits ebenso viele Scorerpunkte wie in der vergangenen Saison. Seine Torausbeute der vorigen Spielzeit hat er nach der Hälfte dieser Saison schon übertroffen. «Ich wollte dieses Jahr einfach mehr Verantwortung übernehmen im Team. Einfach zeigen, was in mir steckt, und ich denke, das läuft ganz gut zur Zeit», sagte Peterka.

Sofortiger Wechsel fix: Freiburg holt Muslija aus Paderborn

FREIBURG: Florent Muslija wechselt vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn zum Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg. . Das bestätigten beide Clubs am Mittwochabend. Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber erklärte, dass die ausgehandelte Summe für einen sofortigen Wechsel den Ostwestfalen bei der künftigen Entwicklung im sportlichen Bereich spürbar weiterhelfe.

Trippier-Verpflichtung klappt nicht: «Ist erledigt»

MÜNCHEN/NEWCASTLE: Kieran Trippier wechselt nicht zum Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Das Thema «sei erledigt», sagte Sportdirektor Christoph Freund am Mittwochabend vor dem Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin beim Pay-TV-Sender Sky. Zu einem möglichen Interesse an Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain wollte Freund sich nicht äußern.

Spätes 2:2: Lea Schüller rettet Bayern-Frauen in Rom

ROM: Ein spätes Kopfballtor von Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller bei der AS Rom lässt die Frauen des FC Bayern weiter auf das Erreichen der K.o.-Phase in der Champions League hoffen. Der späte Treffer fiel am Mittwochabend erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Drei Minuten zuvor hatten die Römerinnen nach einer scharfen Flanke durch Manuela Giugliano das 2:1 erzielt.

Straßer gewinnt nach Kitzbühel auch Slalom von Schladming

SCHLADMING: Deutschlands Slalom-Ass Linus Straßer hat drei Tage nach seinem Erfolg von Kitzbühel auch den Weltcup von Schladming gewonnen. Der Münchner setzte sich am Mittwochabend bei Flutlicht-Torlauf durch und unterstrich seine blendende Form. Bei zum Teil strömenden Regen im WM-Ort von 2013 siegte der 31-Jährige vor Timon Haugan aus Norwegen (+0,28 Sekunden) und dem Franzosen Clement Noel (+1,02). In der Weltcup-Wertung verringerte er den Rückstand auf den führenden Österreicher Manuel Feller auf nun 132 Zähler.

Union-Trainer sieht bei Bayern-Sieg Rote Karte

MÜNCHEN: Der deutsche Fußballmeister FC Bayern München hat durch einen 1:0 (0:0)-Sieg am Mittwoch im Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin den Rückstand auf Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen auf vier Zähler verringert. Raphael Guerreiro (46. Minute) erzielte das Tor. Union-Trainer Nenad Bjelica sah vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena in München in der 74. Minute die Rote Karte. Der Coach hatte zuvor den Bayern-Spieler Leroy Sané attackiert und ins Gesicht gefasst.

Rückschlag vor Halbfinale: Handballer verlieren gegen Kroatien

KÖLN: Deutschlands Handballer haben vor dem EM-Halbfinale gegen Dänemark einen krassen Stimmungsdämpfer kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor am Mittwoch zum Hauptrunden-Abschluss gegen Kroatien mit 24:30 (14:13) und dämpfte die Hoffnungen auf einen EM-Coup am Freitag gegen den skandinavischen Titel-Favoriten. Nach den Niederlagen von Österreich und anschließend auch Ungarn hatte die DHB-Auswahl schon vor dem Spiel als Halbfinalist festgestanden.

Anschlag in Stadion in Mogadischu vereitelt - Trotzdem zwei Tote

MOGADISCHU: In Somalias Hauptstadt Mogadischu haben Sicherheitskräfte einen Terroranschlag auf ein gut besuchtes Fußballspiel vereitelt - zwei Menschen kamen dabei trotzdem ums Leben. Ein Selbstmordattentäter sei am Mittwoch nahe einem Eingang zu dem Stadion, in dem sich Tausende Zuschauer befanden, identifiziert und erschossen worden, sagte Polizeisprecher Mohamed Dahir der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei der Bombengürtel des Attentäters explodiert; zwei Zivilisten seien getötet und zwei weitere verletzt worden. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den versuchten Anschlag für sich.

In diesem Monat hatte in dem krisengeschüttelten Land am Horn von Afrika erstmals seit 33 Jahren eine Fußball-Landesmeisterschaft stattgefunden. Somalier hatten das Turnier als eine Rückkehr zur Normalität nach Jahrzehnten Bürgerkrieg und Terror gefeiert. Al-Shabaab, die jahrelang große Teile Mogadischus sowie Somalias kontrollierte, verurteilt Fußball als Teil der verbotenen westlichen Kultur, ähnlich wie Kino oder Radio-Musikprogramme. Die Regierung hat die Terroristen aus großen Teilen des Landes zurückgedrängt. Es kommt jedoch trotzdem immer wieder zu Anschlägen.