Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Boston Celtics verlieren nach hoher Führung - Playoff-Aus droht

BOSTON: Die Boston Celtics und Basketball-Nationalspieler Daniel Theis haben in den NBA-Playoffs eine Heim-Niederlage kassiert und stehen vor dem Aus. Der Rekordmeister verlor am Mittwoch (Ortszeit) gegen den Titelverteidiger Milwaukee Bucks mit 107:110 und liegt in der Serie mit 2:3 zurück. Die Bucks können am Freitag mit einem weiteren Sieg den Einzug ins Conference Finale perfekt machen. Dabei sah es für das Team um Theis, der elf Punkte erzielte, lange sehr gut aus

Nach langer Ausleihe: Kohr unterschreibt in Mainz Vierjahresvertrag

FRANKFURT/MAIN: Der FSV Mainz 05 hat Mittelfeldspieler Dominik Kohr nach anderthalbjähriger Ausleihe fest von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Wie der rheinhessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 28-Jährige einen Vierjahresvertrag bis 2026.

VfB-Vorstandschef Wehrle: Kein Bekenntnis zu Matarazzo und Mislintat

STUTTGART: Vorstandschef Alexander Wehrle hat die Zukunft von Trainer Pellegrino Matarazzo und Sportdirektor Sven Mislintat beim VfB Stuttgart über den Sommer hinaus offen gelassen. «Unser Fokus ist momentan, die Klasse zu sichern, dann in eine Saisonanalyse zu gehen, diesen Saisonverlauf zu betrachten und in die Zukunft zu schauen», sagte der 47-Jährige bei einer Presserunde am Donnerstag. «Das werden wir gemeinschaftlich machen und danach werden wir zu Erkenntnissen kommen - und zwar alle drei.» Man habe einen «sehr guten Austausch».

Bayern-Fußballerinnen und Trainer Scheuer trennen sich

MÜNCHEN: Die Fußballerinnen des FC Bayern München und Trainer Jens Scheuer gehen ab Juli getrennte Wege. Dies sei das Ergebnis «einvernehmlicher Gespräche», teilte der Bundesligist und Vizemeister am Donnerstag mit. Scheuer (43) hatte den Trainerposten bei den Münchnerinnen im Juli 2019 übernommen. Im vergangenen Jahr gewann er mit den Bayern-Damen den Meistertitel und führte seine Mannschaft bis ins Halbfinale der Champions League.

Vor Europa-League-Finale: UEFA warnt vor Ticketkauf auf Sekundärmarkt

NYON: Vor dem Europa-League-Finale von Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers am kommenden Mittwoch in Sevilla hat die Europäische Fußball-Union die Fans vor einem Ticketkauf auf dem Sekundärmarkt gewarnt. Der Verkauf der Eintrittskarten werde ausschließlich von der UEFA durchgeführt, teilte der Kontinentalverband am Donnerstag mit. Alle Tickets, die von Dritten im Internet zum Verkauf angeboten werden, würden daher gegen die Ticketbedingungen verstoßen. Dies gelte auch für die Endspiele in der Champions League und Conference League.

ProFans-Sprecher: Platzstürme nicht «das Allergefährlichste»

FRANKFURT/MAIN: Sig Zelt, Sprecher der Organisation ProFans, hat die jüngsten Platzstürme in der Fußball-Bundesliga und Europa League aus Sicht der Fans relativiert. «Solche spontanen Ausbrüche hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Man muss es nicht unbedingt gutheißen, aber man kann Verständnis dafür haben. Ich glaube nicht, dass das nun das Allergefährlichste vor dem Herrn ist», sagte Zelt der Deutschen Presse-Agentur. Etwas anderes sei es, «wenn sich ein solcher Platzsturm in aufgeladener Atmosphäre ereignet», fügte der Fanvertreter an.

«Forbes»: Messi bestverdienender Sportler vor James und Ronaldo

BERLIN: Fußball-Star Lionel Messi ist zum zweiten Mal nach 2019 die Nummer 1 der Sportler-Geldrangliste des Wirtschaftsmagazins «Forbes». Dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking zufolge verdiente der 34 Jahre alte Argentinier nach seinem Wechsels vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain in den vergangenen zwölf Monaten 130 Millionen US-Dollar (123,617 Millionen Euro) und damit ebenso viel wie im Vorjahreszeitraum. Damit löst der Mittelfeldspieler den Mixed-Martial-Arts-Star Conor McGregor ab, der im Jahr zuvor 180 Millionen US-Dollar (171,162 Millionen Euro) einnahm. Die «Forbes»-Liste basiert auf Recherchen der Redakteure des Magazins und auf Schätzungen und gilt als zuverlässig.

Motorrad-Hersteller Suzuki steigt Ende 2022 aus der MotoGP aus

HAMAMATSU/JAPAN: Motorrad-Hersteller Suzuki steigt am Saisonende aus der MotoGP aus. Das japanische Unternehmen nannte in einer Mitteilung am Donnerstag wirtschaftliche Probleme und interne Umstrukturierungen als Gründe für den Rückzug aus der Königsklasse der Motorrad-WM. Erst im vergangenen Jahr hatte sich Suzuki mit MotoGP-Rechteinhaber Dorna auf einen neuen Vertrag geeinigt, der die Teilnahme bis Ende 2026 garantiert. Da Suzuki diese Vereinbarung nicht erfüllen wird, droht nun eine Vertragsstrafe.