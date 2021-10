Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Kahn betont klare Bayern-Haltung zum Impfen: Kein Druck auf Kimmich

MÜNCHEN: Die Vereinsführung des FC Bayern München will keinen öffentlichen Druck auf ungeimpfte Fußball-Profis wie Nationalspieler Joshua Kimmich ausüben. Vorstandschef Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainen betonten am Montagabend in München aber zugleich die klare Corona-Position des deutschen Rekordmeisters. «Zunächt einmal ist es wichtig, dass wir eine klare Haltung haben, dass wir es allen nur empfehlen können, sich zu impfen. Das haben wir unterstrichen durch mehrere Aktionen», sagte Kahn vor der Premiere der Doku-Serie «FC Bayern - Behind The Legend» in einem Münchner Kino. «Letztendlich muss man das respektieren, wenn der eine oder andere eben eine andere Meinung hat», ergänzte Kahn konkret zu Kimmich.

Bayer Leverkusen wochenlang ohne Schick und Bellarabi

LEVERKUSEN: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf Patrik Schick und Karim Bellarabi verzichten. Beide Offensivspieler verletzten sich am Sonntag beim 2:2 beim 1. FC Köln. Im dem Spiel hatten beide jeweils für Leverkusen getroffen. Schick zog sich nach Angaben Bayers vom Montag einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu. Bellarabi erlitt einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel. Der Werksclub rechnet nach eigenen Angaben mit dem Duo erst wieder nach der nächsten Länderspielpause Mitte November.

Nigeria-Trainer Rohr zu WM-Plänen: Meiste Trainer in Afrika dagegen

BERLIN: Nigerias Fußball-Nationaltrainer Gernot Rohr sieht die Pläne der FIFA für eine Verkürzung des WM-Rhythmus von vier auf zwei Jahre kritisch. Irgendwann müsse auch mal Schluss sein, «man kann nicht immer nur nach Fernsehgeldern Ausschau halten. Man muss auch wirklich mal auf die Gesundheit der Spieler achten», forderte der gebürtige Mannheimer in der Sendung «Sport am Sonntag» des Deutschlandfunks. Der Terminkalender sei jetzt schon so voll. Rohr: «Also, ich glaube, die meisten Trainer sind auch in Afrika dagegen.»

RB Leipzig verzichtet zu Gunsten von Babelsberg auf Pokal-Einnahmen

POTSDAM: Der SV Babelsberg 03 kann sich über die vollen Einnahmen aus dem DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig freuen. Wie beide Clubs am Montag mitteilten, verzichtet der Fußball-Bundesligist zu Gunsten des Potsdamer Regionalliga-Clubs auf den ihm zustehenden Anteil der Zuschauereinnahmen aus der Partie am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) im Karl-Liebknecht-Stadion. Üblicherweise erhalten beide Vereine je 45 Prozent der Gesamtsumme, die restlichen zehn Prozent gehen an den Deutschen Fußball-Bund.

Götze-Verletzung überschattet Kaiserslauterns Remis in Duisburg

DUISBURG: Eine Kopfverletzung von Mittelfeldspieler Felix Götze hat das 1:1 (1:0) des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern beim MSV Duisburg überschattet. Götze war bei der Partie am Montagabend in der 86. Minute in einem Kopfballduell mit Duisburgs Rolf Feltscher zusammengeprallt, blieb zunächst regungslos liegen und musste anschließend vom Platz getragen werden. Wie FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf der Deutschen Presse-Agentur nach Abpfiff mitteilte, war Götze nach Spielende in der Kabine aber bei Bewusstsein und ansprechbar. Der 23-Jährige wurde zu genaueren Untersuchungen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht.

Bochum schließt Geschäftsjahr mit Minus von 5,1 Millionen Euro ab

BOCHUM: Der VfL Bochum hat das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Minus von 5,1 Millionen Euro abgeschlossen. Das teilte Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung, am Montagabend auf der virtuellen Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten mit. Kaenzig taxierte den durch Corona in diesem Zeitraum verursachten Schaden auf etwa acht Millionen Euro. Für die Saison 2021/22 rechnet er mit einem Überschuss in Höhe von 4,5 Millionen. Nach Einschätzung des Vereinsführung eröffnet der Aufstieg des Traditionsclubs ins Fußball-Oberhaus neue finanzielle Möglichkeiten.

Tennisstar Kerber bekräftigt Fed-Cup-Teilnahme

PRAG: Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihre Teilnahme am Finalturnier im Fed Cup noch einmal bekräftigt. Zwar hatte sie wegen eines Infekts ihre Teilnahme am Tennisturnier in Moskau in der vergangenen Woche abgesagt. Ihr Start vom 1. bis 6. November in Prag sei aber nicht in Gefahr gewesen, bestätigte ihr Management am Montag. Am Donnerstag ist nach Angaben des Deutschen Tennis Bundes die erste Trainingseinheit des Teams in der tschechischen Hauptstadt geplant. Die deutschen Tennis-Damen treten in der Vorrunde in einer Gruppe gegen Tschechien und die Schweiz an.

Berliner Bajwa scheitert zum Auftakt der Box-WM

BELGRAD: Die deutsche Staffel hat bei den Boxweltmeisterschaften in Belgrad keinen guten Einstand erlebt. Der Berliner Umar Bajwa unterlag am Montagabend in der Klasse bis 57 Kilogramm dem Mexikaner Miguel Vega Barreras durch RSC. Der Ringrichter brach das Duell in der zweiten Runde wegen Überlegenheit des Mexikaners ab, nachdem er den in Pakistan geborenen Deutschen dreimal angezählt hatte. In den kommenden Tagen steigen zwölf weitere deutsche Boxer in den Ring.