Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Wellenreiter Ferreira aus Brasilien erster Olympia-Sieger im Surfen

TOKIO: Der Brasilianer Italo Ferreira hat die Olympia-Premiere im Surfen gewonnen. Der 27 Jahre alte Wellenreiter setzte sich am Dienstag im Finale am Tsurigasaki Surfing Beach klar gegen den Japaner Kanoa Igarashi (23) durch. Nach seinem Sieg wurde der Gewinner der Championship Tour 2019 auf den Schultern seiner Team-Mitglieder unter dem wolkenverhangenen Himmel aus dem Wasser getragen.

Dritter wurde der 31 Jahre alte Australier Owen Wright, der im Kampf um Bronze den Brasilianer Gabriel Medina besiegte. Bei den Frauen holte sich die Japanerin Amuro Suzuki Bronze nach einem Erfolg im kleinen Finale über die Amerikanerin Caroline Marks.

Der einzige deutsche Surfer Leon Glatzer (24) war bei der Olympia-Premiere bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. «Das war eine unglaubliche Erfahrung, eine einmalige Erfahrung», sagte Glatzer danach. Das Surfen war wie Sportklettern, Skateboard und Karate in Tokio erstmals im olympischen Programm vertreten.

Tennis-Doppel Krawietz/Pütz scheidet im Achtelfinale aus

TOKIO: Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Tim Pütz sind im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs beim olympischen Tennis-Turnier ausgeschieden. Das Duo aus Coburg und Frankfurt verlor am Dienstag gegen die britische Paarung Andy Murray und Joe Salisbury mit 2:6, 6:7 (2:7). Wegen Regens hatte die Partie mit Verzögerung begonnen und war beim Stande von 1:2 aus Sicht der Deutschen für rund zwei Stunden unterbrochen worden.

«So sehr das jetzt nervt, kann man fast zufrieden sein mit unserer Leistung», sagte Pütz der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist sauärgerlich, weil wir dann doch nah dran waren im zweiten. Aber die Briten haben sehr, sehr gut gespielt und am Ende auch verdient gewonnen.»

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Murray, zweimaliger Olympiasieger im Einzel, hatte sich aufgrund von Oberschenkelproblemen kurzfristig aus dem Einzel-Wettbewerb zugunsten des Doppels zurückgezogen. Auch das Achtelfinale des zweiten deutschen Herren-Doppels Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff ist für Dienstag angesetzt.

Schweizer Dreifach-Triumph im Mountainbike-Rennen

IZU: Jolanda Neff ist die erste Schweizer Olympiasiegerin im Mountainbike. Die 28-Jährige gewann das Rennen der Sommerspiele von Tokio am Dienstag beim Schweizer Dreifach-Erfolg vor Sina Frei und Linda Indergand. Die deutschen Starterinnen Ronja Eibl (Grosselfingen) und Elisabeth Brandau (Schönaich) blieben hinter den Erwartungen zurück. Eibl belegte Platz 19, Brandau wurde in der vierten Runde überrundet und schied auf Rang 32 aus.

Auf dem 20,55 Kilometer langen Kurs im zwei Stunden westlich von Tokio gelegenen Izu setzte sich Ex-Weltmeisterin Neff schon früh vom Hauptfeld ab. Frei, Indergand und die französische Top-Favoritin Loana Lecomte bildeten schließlich die Verfolgungsgruppe. Als Lecomte die Kette heruntersprang und sie den Anschluss verlor, war der Weg zum historischen Erfolg frei.

Olympia-Start mit Kollision: Seglerinnen Lutz/Beucke dennoch Siebte

ENOSHIMA: Trotz eines Crashs haben Tina Lutz und Susann Beucke einen soliden Start in die olympischen Segelregatten in der 49erFX-Klasse hingelegt. Nach den Rängen fünf, sechs und acht in den ersten drei Wettfahrten vor Enoshima belegte das Duo aus Holzhausen und Strande am Dienstag den siebten Platz in der Gesamtwertung.

Den Schreckmoment erlebten die Europameisterinnen im zweiten Rennen, als sie an einer Wendemarke mit den Norwegerinnen Helene Næss und Marie Rønningen kollidierten. Dabei entstand am Backbord-Ausleger des deutschen Boots ein Loch, das am Abend geflickt werden musste. «Es war ein Riesenglück, dass keiner verletzt wurde und uns das keine Plätze gekostet hat», sagte Steuerfrau Tina Lutz.

Die Norwegerinnen drehten direkt nach dem Vorfall in Anerkennung ihrer Schuld auf dem Wasser einen freiwilligen Strafkringel, in dessen Folge sie auch noch kenterten. Die 49erFX-Flotte setzt die Olympia-Regatta am Mittwoch mit drei weiteren Rennen fort.

Im Laser Radial konnte die Kielerin Svenja Weger bei unberechenbaren Winden erneut nicht an ihre Glanzleistung zum Auftakt anknüpfen und fiel nach den Rennen fünf und sechs auf Gesamt-Platz 17 zurück.

Hertha holt Montenegriner Jovetic - Test gegen Riad

LEOGANG: Hertha BSC hat Stürmer Stevan Jovetic verpflichtet. Der 31 Jahre alte Montenegriner stand zuletzt bei AS Monaco unter Vertrag. Zuvor hatte er unter anderen für den FC Sevilla, Inter Mailand, Manchester City und den AC Florenz gespielt. Sein Vertrag in Monaco ist mit dem Ende der Vorsaison abgelaufen, er ist ablösefrei. Bei Hertha unterschreibt Jovetic einen Vertrag bis 2023 plus Option, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

Der 1,83 Meter große Angreifer ist bereits im Trainingslager des Hauptstadtclubs in Österreich eingetroffen und wurde dort medizinisch untersucht. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

«Ich kann es kaum erwarten, direkt loszulegen und möchte von Beginn an mit meiner Erfahrung alles einbringen, um der Mannschaft bei ihren Zielen zu helfen», wird Jovetic in einer Vereinsmitteilung zitiert. «Mit Stevan bekommen wir einen klassischen Zentrumsspieler für die Offensive, der viel Erfahrung aus den Topligen in Europa mitbringt», erklärte Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC.

Indes hat Hertha einen neuen Testspielgegner gefunden. Am Freitag geht es gegen Al-Hilal Riad aus Saudi-Arabien, teilte der Verein am Dienstag mit. Der für Mittwoch geplante Gegner FC Villarreal hatte wegen Corona-Fällen abgesagt.

Deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Han Ying bei Olympia weiter

TOKIO: Die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Han Ying hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Achtelfinale erreicht.

Die 38-Jährige aus Düsseldorf gewann am Dienstag gegen die zehn Jahre ältere Australierin Lay Jian Fang mit 4:0 (11:9, 11:9, 11:7, 11:8). Das Achtelfinale gegen die Weltranglisten-Neunte Feng Tianwei aus Singapur war ebenfalls noch für Dienstag angesetzt (14.30 Uhr MESZ).

Nach Corona-Infektion: Japans Golf-Idol Matsuyama fit für Olympia

TOKIO: Japans Golf-Superstar Hideki Matsuyama ist nach der überstandenen Corona-Infektion bereit für die Olympischen Spiele in seinem Heimatland. «Vor drei Wochen wurde ich positiv auf Covid-19 getestet und ich war mir nicht wirklich sicher, ob ich es hierher schaffen würde. Jetzt bin ich endlich hier und sehr glücklich», sagte der aktuelle Masters-Sieger am Dienstag in Tokio.

Nach dem positiven Befund beim PGA-Turnier in Detroit war der 29-Jährige zehn Tage lang positiv auf Covid getestet worden. «Ich blieb zu Hause und tat mein Bestes, um mich von den Symptomen zu erholen. Während dieser Zeit konnte ich nicht trainieren», erklärte Matsuyama. Erst nach seiner Rückkehr aus den USA nach Japan sei er wieder auf den Golfplatz gegangen. «Die Vorbereitung begann etwas verzögert, aber ich hoffe, dass ich in der bestmöglichen Form für das Event bin.»

Bei dem olympischen Golfturnier, das von Donnerstag bis Sonntag im Kasumigaseki Country Club ausgespielt wird, fehlen mit dem Weltranglisten-Ersten und US-Open-Sieger Jon Rahm und dem US-Star Bryson DeChambeau zwei Favoriten auf die Goldmedaille. Beim Spanier Rahm sei der letzte der drei obligatorischen PCR-Tests nach seiner Rückkehr von der British Open positiv gewesen, hatte Spaniens Olympia-Team am Sonntag mitgeteilt. Zuvor war bei DeChambeau eine Infektion vor seiner Abreise in die japanische Hauptstadt festgestellt worden.

Für Deutschland gehen in Tokio die Golfprofis Maximilian Kieffer und Hurly Long an den Start.

Leichtathletik-Chef für Überprüfung von Marihuana als Dopingmittel

TOKIO: Leichtathletik-Weltpräsident Sebastian Coe unterstützt eine Untersuchung der Wirksamkeit von Marihuana als Dopingmittel. Es sei sinnvoll und «sollte gemacht werden», sagte der Brite am Dienstag in Tokio. Anlass ist der Fall der US-Sprinterin Sha'Carri Richardson. Bei der amerikanischen Olympia-Ausscheidung hatte die 21-Jährige die 100 Meter in 10,86 Sekunden gewonnen, war aber bei der Doping-Kontrolle auf das verbotene Marihuana getestet und nicht für die Tokio-Spiele nominiert worden.

«Es tut mir leid für sie», sagte Coe und bezeichnete sie als «ein herausragendes Talent», das man für die Spiele verloren habe. Er betonte aber auch, dass die Anti-Doping-Regeln korrekt angewendet worden seien. Richardson hatte erklärt, dass sie Marihuana geraucht habe, um mit dem kürzlichen Tod ihrer Mutter fertig zu werden.

Die Anwendung von Cannabis führt nach einer Erklärung des Instituts für Biochemie in Köln «nicht zu einer Verbesserung sportlicher Höchstleistungen». Allerdings könne aufgrund der beruhigenden Wirkung von Cannabis ein Athlet risikobereiter in den Wettkampf gehen.

Das Internationale Olympische Komitee hatte von Januar 1999 an die Anwendung von Cannabis für alle Sportarten als Dopingsubstanz für den Wettkampf verboten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat dieses Verbot seit 2004 beibehalten.

Kritik von Tischtennis-Bundestrainer Roßkopf: Zeitplan «Katastrophe»

TOKIO: Nach dem Achtelfinal-Einzug von Dimitrij Ovtcharov hat Bundestrainer Jörg Roßkopf die Ansetzungen und den Modus beim Tischtennis-Wettbewerb der Olympischen Spiele kritisiert. «Man muss das natürlich auch verstehen, dass der Zeitplan hier eine Katastrophe ist», sagte der frühere Weltklassespieler am Dienstag in Tokio zu der Tatsache, dass Ovtcharov unmittelbar nach seinem lockeren Auftaktsieg gegen den Russen Kirill Skatschkow aus der Halle verschwand, um sich auf sein Achtelfinale am Abend (Ortszeit) vorzubereiten.

Zu diesem Zeitpunkt kannte der 32-Jährige seinen Gegner noch nicht. Auch Timo Bolls Kontrahent für dessen Partie am Dienstag wurde erst am selben Morgen ermittelt. «Das bringt eine Unsicherheit für die Spieler, der Druck ist sowieso schon groß», sagte Roßkopf und betonte: «Man sollte nicht so viel experimentieren mit dem Zeitplan» und stattdessen klassisch jeweils Damen- und Herrenrunden spielen.

«Da ist es so wie immer im Sport. Man sollte auch Leute fragen, die mal selbst gespielt haben oder noch spielen oder die davon auch ein bisschen mehr Ahnung haben», sagte der 52-Jährige. Zwar habe man den Zeitplan gekannt, nicht aber, in welches Tableau man gelost werde, sagte Roßkopf. So spielte Boll am Montag und sollte am Dienstag wieder spielen, Ovtcharov dagegen trat am Dienstag zwei Mal an.

«Das ist schwierig für die Spieler», sagte Roßkopf, beteuerte aber auch, dass dies keine Ausrede für mögliche Misserfolge sei.

Voraussichtliche Mannschaften, olympisches Fußball-Turnier

RIFU:

Vorrunde in Rifu: Deutschland - Elfenbeinküste (Mittwoch, 10.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHLAND: 1 Müller (VfB Stuttgart/23) - 2 Henrichs (RB Leipzig/24), 15 Torunarigha (Hertha BSC/23), 4 Uduokhai (FC Augsburg/23), 3 Raum (TSG Hoffenheim/23) - 13 Maier (Hertha BSC/22), 8 Arnold (VfL Wolfsburg/27), 11 Amiri (Bayer Leverkusen/24) - 9 Teuchert (Union Berlin/24), 6 Ache (Eintracht Frankfurt/22), 10 Kruse (Union Berlin/33)

ELFENBEINKÜSTE: 16 Ira (San Pedro/23) - 17 Ouattara (Vitoria SC/21), 6 Singo (FC Turin/20), 3 Bailly (Manchester United/27), 4 Dabila (Mouscron-Peruwelz/24), 5 Diallo (AC Ajaccio/24) - 10 Diallo (Manchester United/19), 13 Keita (KVC Westerlo/20), 8 Kessie (AC Mailand/24), 15 Gradel (Sivasspor/33) - 9 Dao (Sparta Prag/23)

Heintz vor Olympia-Abschied: Bei WM 2022 «definitiv nicht mehr dabei»

TOKIO: Lagenschwimmer Philip Heintz freut sich auf seine Olympia-Abschiedsvorstellung in Tokio. «Ich weiß, dass es meine letzten Spiele sein werden. Ich möchte sie auf jeden Fall genießen», sagte der 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Heintz startet am Mittwoch im olympischen Rennen über 200 Meter Lagen. Der Heidelberger war schon bei den Olympischen Spielen in London 2012 und 2016 dabei gewesen. In Rio de Janeiro hatte er den sechsten Platz auf seiner Spezialstrecke belegt. Besser war in Brasilien kein deutscher Beckenschwimmer.

Ganz Aufhören will der Heidelberger nach den Sommerspielen noch nicht. «Ich werde auf jeden Fall an der Profiliga ISL teilnehmen. Die geht erstmal von Ende August bis Ende September», sagte Heintz. Danach müsse man mal schauen. «Vielleicht schwimme ich noch den ein oder anderen Weltcup. Ab Januar wollte ich dann richtig in meinen Beruf in einer Investmentfirma einsteigen und abtrainieren. Bei der WM in Fukuoka bin ich definitiv nicht mehr dabei.» Die Weltmeisterschaften finden im kommenden Mai statt.

Wasserspringerinnen Punzel und Wassen nur knapp hinter Bronzerang

TOKIO: Den deutschen Wasserspringern hat bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht viel zur zweiten Medaille gefehlt. Tina Punzel und Christina Wassen belegten im Synchronspringen vom Turm den fünften Platz. Auf Bronze und Mexiko fehlten am Dienstag 6,84 Punkte. Olympiasiegerinnen wurden erwartungsgemäß die Chinesinnen Chen Yuxi (15) und Zhang Jiaqi (17) mit 363,78 Punkten vor Jessica Parratto und Delaney Schnell aus den USA.

Für die Dresdnerin Punzel wäre es nach Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett die zweite Medaille der Sommerspiele in Japan gewesen. Sie ist noch im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett mit Finalchancen am Start.

Zuletzt hatte es für die deutschen Wasserspringer in Peking 2008 zwei Medaillen gegeben. In Tokio haben sie noch weitere Chancen. Fahnenträger Patrick Hausding ist am Mittwoch (8.00 Uhr MESZ) zusammen mit Lars Rüdiger zum ersten Mal am Start. Sie zählen im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten.

Tischtennis: Ovtcharov im Olympia-Achtelfinale gegen Japaner Niwa

TOKIO: Dimitrij Ovtcharov trifft im Achtelfinale der Olympischen Spiele in Tokio auf den Japaner Koki Niwa.

Die Partie wurde für Dienstag um 14.30 Uhr (MESZ) angesetzt. Niwa entschied sein Drittrundenspiel gegen Yang Wang aus der Slowakei mit 4:0 für sich. Zuvor hatte sich der frühere Weltranglisten-Erste Ovtcharov ebenfalls souverän mit 4:0 (13:11, 11:3, 13:11, 11:4) gegen den Russen Kirill Skatschkow durchgesetzt. Auch die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Han Ying kam weiter. Die 38-Jährige aus Düsseldorf bekommt es nach ihrem 4:0 (11:9, 11:9, 11:7, 11:8) gegen die Australierin Lay Jian Fang nun mit der Weltranglisten-Neunten Feng Tianwei aus Singapur zu tun (auch Dienstag 14.30 Uhr MESZ).

Quarantäne-Situation für Radprofi Geschke auch Fall für Diplomatie

TOKIO: In den Fall des Radprofis Simon Geschke, der unter der strengen Corona-Quarantäne in Japan leidet, hat sich auch die deutsche Botschaft eingeschaltet. «Wir arbeiten mit dem DOSB daran, ihm die Lage, die ja nun wirklich nicht einfach ist, so weit wie möglich zu erleichtern im Rahmen, den momentan Japan da vorgibt», sagte eine Sprecherin der deutschen Botschaft in Tokio am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Man stehe inzwischen auch in direktem Kontakt mit Geschke. Zugleich sei man dabei, sich intern mit anderen EU-Staaten abzustimmen, wie im Gespräch mit der japanischen Seite «auf eine Verbesserung der Quarantänebedingungen hingewirkt werden» kann.

Geschke setzt die Corona-Quarantäne bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht nur mental, sondern auch physisch zu. «Mir geht es mittlerweile vor allem körperlich nicht so gut, und ich glaube, das liegt eher nicht an Covid-19. Mir tut vor allem der Rücken weh vom vielen im Bett Liegen. Mir fehlt auch Sonnenlicht, mir fehlt Bewegung, mir fehlt frische Luft, wir dürfen hier ja nicht mal die Fenster öffnen», hatte Geschke in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag) gesagt. Er ist nicht der einzige Betroffene.

Für die Olympioniken gelten in Japan die gleichen strengen Regeln wie bei allen Einreisenden, die positiv auf das Coronaviruis getestet werden. Betroffene klagen über fehlende Frischluft und Bewegungsmöglichkeiten in der Quarantäne. Problemtisch ist zudem, dass sie in ihren Quarantäneunterkünften komplett alleine sind, in einer ohnehin schon sehr schwierigen psychologischen Situation. Der 35 Jahre alte Geschke war vor dem olympischen Straßenrennen positiv getestet worden und ist seither in Tokio isoliert untergebracht.

Ab in die Wanne: Turner Dauser bereitet sich eiskalt aufs Finale vor

TOKIO: Bei Turner Lukas Dauser hat schon die Vorbereitung auf das Mehrkampf-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio einen Gänsehaut-Effekt. Zur Regeneration zwischen dem Mannschafts-Finale am Montag und dem Sechskampf um die Einzel-Medaillen am Mittwoch (12.15 Uhr MESZ) nimmt der Unterhachinger Eisbäder. «Der Per Mertesacker hat ja mal gesagt: Drei Tage Eistonne und dann geht's weiter. Bei mir ist es so: Zwei Tage Eistonne und dann geht's weiter», sagte der deutsche Mehrkampf-Meister nach dem achten Platz im Team-Wettbewerb.

Für die eiskalte Regeneration mussten auch seine Kollegen Philipp Herder (Berlin), Andreas Toba (Hannover) und Nils Dunkel (Erfurt) mit anpacken. «Wir haben bei uns im olympischen Dorf eine Badewanne und unten können wir uns Eis holen. Wenn wir zurückkommen, wird jeder eine Packung Eis mitnehmen und dann hauen wir uns da rein», sagte Dauser.

Während für Toba und Dunkel die Spiele in Tokio beendet sind, sind Dauser und Herder nur zwei Tage nach dem kräftezehrenden Mannschafts-Finale gefordert. Der Unterhachinger als 16. der Ausscheidung und der Berliner als 21. turnen das Sechskampf-Finale aus Boden, Pauschenpferd, Ringen, Sprung, Barren und Reck. «Ich bin fit, ich bin gut drauf, das will ich einfach nochmal zeigen», sagte Dauser. Der EM-Dritte geht überdies nach Platz zwei in der Qualifikation am 3. August mit Medaillenhoffnungen an sein Spezialgerät Barren.

TOKIO: Slalomkanutin Ricarda Funk ist ins olympische Finale gepaddelt.

Die 29 Jahre alte Kajakspezialistin aus Bad Kreuznach fuhr am Dienstag mit leichter Nervosität und leistete sich sogar zwei Stabberührungen im 25-Stangen-Parcours im Kasai Canoe Slalom Centre, kam aber dank ihrer Schnelligkeit auf die drittbeste Zeit des Feldes. Auf Topfavoritin Jessica Fox aus Australien hatte sie trotz der Zeitstrafe nur 2,11 Sekunden Rückstand. Überraschend ausgeschieden ist die mitfavorisierte Slowenin Eva Tercelj, die am Tor 16 der anspruchsvollen Strecke einen Befahrungsfehler hatte und eine 50-Sekunden-Strafe kassierte.

Boxerin Apetz scheidet bei Olympischen Spielen in erster Runde aus

TOKIO: Weltergewichtsboxerin Nadine Apetz ist bei den Olympischen Spielen in Tokio in der ersten Runde ausgeschieden. Die 35-Jährige aus Köln verlor am Dienstag ihren Kampf in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogram gegen Lovlina Borgohain aus Indien knapp 2:3 nach Punkten. «Ich hatte in der ersten Hälfte der ersten Runde zu viel Respekt, danach habe ich reingefunden», sagte die Doktorandin, die als erste Frau aus Deutschland als Boxerin an Olympia teilgenommen hat. «Es war ein enger Kampf, es sind die Olympischen Spiele und nicht nur irgendein Turnier. Da musst du alles geben und das habe ich, denke ich. Leider war es nicht genug.»

Sie werde sich nun auf ihre Doktorarbeit konzentrieren und sprach nach der Niederlage vom «letzten Kampf auf großer Bühne». Dass sie doch noch bis zu den Spielen in Paris 2024 weitermacht, schloss Apetz nahezu aus. Sie wolle Boxen aber weiter als Hobby betreiben.

Vor Apetz hatte sich bereits Federgewichts-Boxer Hamsat Shadalov am Samstag nach einem knappen 2:3 aus dem Turnier verabschiedet. Schwergewichtsboxer Ammar Riad Abduljabbar aus Hamburg qualifizierte sich dagegen als einziger der drei deutschen Boxerinnen und Boxer für das Viertelfinale.

Acht Kilo in 45 Tagen: «Nicht einfach» für Gewichtheberin Kusterer

TOKIO: Nach dem Ende ihrer Abnehm-Qual bei den Olympischen Spielen war Gewichtheberin Sabine Kusterer unglaublich erleichtert. Die 30-Jährige aus Karlsruhe hatte für ihren Start in Tokio innerhalb von nur 45 Tagen satte acht Kilo abnehmen müssen, um das Gewichtslimit bis 59 Kilo zu schaffen. «Ich habe meinen Körper sehr gefordert in letzter Zeit. Jetzt ist es an der Zeit, meinem Körper mit gutem Essen danke zu sagen», erzählte Kusterer der Deutschen Presse-Agentur nach ihrem Auftritt am Dienstag.

Weniger als 1000 Kalorien pro Tag habe sie in den vergangenen rund vier Wochen zu sich nehmen dürfen. Kusterer musste daher ihr Trainingspensum reduzieren. Manchmal habe sie nach dem Heben sogar Schwindelanfälle bekommen, berichtete sie. «Das war echt nicht immer einfach.»

Im Wettkampf gönnte sie sich zwischendurch schon mal eine Banane mit Schokocreme, so wie schon 2016 bei Olympia in Rio de Janeiro. «Ich bin froh, meinen Körper wieder gut versorgen zu können», sagte sie und freute sich auf Obst und Gemüse.

Vor dem Auftritt der Favoritinnen schaffte Kusterer nur eine Zweikampfleistung von 198 Kilogramm (Reißen: 91, Stoßen: 107). Die Gewichtheberin vom KSV Durlach war dennoch glücklich, war sie doch wie auch Lisa Marie Schweizer erst nach Dopingsperren anderer Nationen nachgerückt. «Das ist für mich so krass gewesen auf der Bühne zu stehen, ich musste auch die ganze Zeit grinsen», sagte Kusterer, die eigentlich im Urlaub war, als sie für Olympia überraschend Grünes Licht bekam. «Ich will auch jetzt noch nicht aufhören, es geht weiter», versicherte Kusterer, die an der Universität Heidelberg Economics studiert.

IOC «besorgt» nach Verzicht zweier Judoka auf Kämpfe gegen Israeli

TOKIO: Das IOC hat sich wegen des Verzichts zweier Judoka auf ihre möglichen Kämpfe gegen einen Israeli bei Olympia besorgt gezeigt. «Wir werden handeln, wenn es einen schamlosen Verstoß gegen die olympische Charta gibt», sagte IOC-Spitzenfunktionär James Macleod am Dienstag. Zuvor war in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm der Algerier Fethi Nourine nicht gegen den Sudanesen Mohamed Abdalrasool angetreten, um einem möglichen Zweitrunden-Duell mit dem Israeli Tohar Butbul aus dem Weg zu gehen. Abdalrasool wurde als Sieger gewertet, verzichtete dann aber auf das Duell gegen Butbul.

«Das IOC ist immer besorgt bei solchen Fällen, wir schauen uns das genau an», sagte der beim Internationalen Olympischen Komitee für die Beziehungen zu den nationalen Dachverbänden zuständige Macleod. Im Fall des Algeriers Nourine habe dessen Nationales Olympisches Komitee umgehend gehandelt und den Judoka nach Hause geschickt. Der Judo-Weltverband suspendierte den Sportler vorläufig und nahm weitere Ermittlungen auf.

Bei Abdalrasool war der Grund für seinen Verzicht zunächst offiziell unklar geblieben. «Wir werden alles untersuchen, das an uns herangetragen wird und mit den NOKs und den Weltverbänden von Fall zu Fall kooperieren», sagte Macleod. Das IOC sei in seiner Position bei Fällen von Diskriminierung sehr klar und werde nicht vor einem Eingreifen zurückschrecken, versicherte Macleod.

Tennis-Star Osaka überraschend ausgeschieden - Keine Goldchance mehr

TOKIO: Tennis-Star Naomi Osaka muss ihre Gold-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend früh beenden. Die Weltranglisten-Zweite schied am Dienstag nach einem Fehlstart im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit einer 1:6, 4:6-Niederlage aus. Bei ihrem dritten Auftritt begann Osaka schwach mit zahlreichen unerzwungenen Fehlern und fand auch im zweiten Satz gegen die French-Open-Finalistin von 2019 nicht zu ihrem gewohnten Niveau.

«Ich habe definitiv das Gefühl, dass es eine Menge Druck gab», sagte die Hoffnungsträgerin des Gastgeberlandes: «Ich bin nach jeder Niederlage enttäuscht, aber ich habe das Gefühl, diese nervt mehr als die anderen.»

Osaka war nach einer knapp zweimonatigen Turnierpause erst in Tokio auf die Tennis-Bühne zurückgekehrt und bei den Sommerspielen in ihrer Heimat als Topfavoritin an den Start gegangen. Bei der Eröffnungsfeier hatte die 23-Jährige die olympische Flamme entzündet und damit für den Höhepunkt gesorgt. Zuvor hatte sie sich bei den French Open in Paris Ende Mai nach der ersten Runde zurückgezogen und längere Depressionsphasen öffentlich gemacht.

Mit ihrem Ausscheiden gehen die Überraschungen in der Damen-Konkurrenz des olympischen Turniers weiter. Auch die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty und die an drei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus sind schon nicht mehr im Wettbewerb.

Chefin des Flüchtlingsteams darf weiter nicht zu Olympia

DOHA: Nach einer Corona-Infektion muss die Chefin des IOC-Flüchtlingsteams weiter auf ihre Reise zu den Olympischen Spielen in Tokio warten. Der frühere Marathon-Star Tegla Loroupe müsse weiter in Doha in Katar bleiben, sagte IOC-Spitzenfunktionär James Macleod am Dienstag. «Wir werden in den nächsten Tagen die weiteren Schritte diskutieren», fügte Macleod hinzu. Loroupe, die vom Internationalen Olympischen Komitee zur Chefin de Mission des Flüchtlingsteams berufen worden war, hatte sich im Trainingslager der Mannschaft in Katar mit dem Virus infiziert und konnte daher nicht nach Japan reisen. Das IOC hatte den Fall am 14. Juli vermeldet.

«Es ist wirklich schade, dass sie nicht hier bei uns ist», sagte Macleod. Der 48-Jährigen gehe es aber gut. Wegen des Corona-Falls hatte auch der Großteil der Sportlerinnen und Sportler des Flüchtlingsteams erst mit Verspätung nach Tokio fliegen dürfen.

Für das zweite Flüchtlingsteam in der Olympia-Geschichte waren auch sieben jetzt in Deutschland lebende Sportler vom IOC nominiert worden. Die Schwimmer Alaa Maso und Yusra Mardini, Boxer Wessam Salamana, Judoka Ahmad Alikaj sowie Karateka Wael Shueb aus Syrien und die aus dem Iran stammenden Saeid Fazloula (Kanu) und Kimia Alizadeh (Taekwondo) schafften es in die Mannschaft.

Siegemund/Krawietz im Mixed-Wettbewerb bei Olympia dabei

TOKIO: Laura Siegemund und Kevin Krawietz haben beim olympischen Tennis-Turnier eine weitere Medaillenchance erhalten, für den Mixed-Wettbewerb aber eine schwierige Erstrundenaufgabe erwischt. Die deutsche Paarung trifft in der ersten Runde auf die an Position drei gesetzten US-Amerikaner Bethanie Mattek-Sands und Rajeev Ram, wie die Auslosung am Dienstag ergab.

Bis zuletzt war fraglich gewesen, ob die Ranglistenplatzierungen der Deutschen für eine Teilnahme im Mixed-Wettbewerb der Olympischen Spiele ausreichen. Der Deutsche Tennis Bund hatte auch Anna-Lena Friedsam und Tim Pütz gemeldet, für die beiden reichte es aber nicht für einen Platz im 16er-Feld. Spitzenspieler Alexander Zverev hatte aufgrund der schwierigen klimatischen Bedingungen in der japanischen Hauptstadt auf einen Start in einem dritten Wettbewerb neben Einzel und Doppel verzichtet.

Die Schwäbin Siegemund ist in Tokio im Einzel und Doppel bereits ausgeschieden, kann aber wie Krawietz Erfolge vorweisen: 2016 hatte sie im Mixed an der Seite des Kroaten Mate Pavic den Titel bei den US Open gefeiert. In New York gewann die Metzingerin im vergangenen Jahr zudem die Doppel-Konkurrenz. Der Coburger Krawietz ist zweifacher French-Open-Sieger im Doppel.

Taekwondo-Hoffnung Bachmann bei Olympia früh draußen

TOKIO: Deutschlands Taekwondo-Hoffnung Alexander Bachmann ist bei den Olympischen Spielen in Tokio nach nur einem Kampf ausgeschieden. Der Stuttgarter unterlag im Achtelfinale der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm dem Kasachen Ruslan Schaparow am Dienstag mit 7:11. Da sein Gegner anschließend gegen den Südkoreaner Kyo-Don In verlor, durfte Bachmann auch in der Hoffnungsrunde nicht mehr ran. Nach der Chance auf Gold war so auch die auf Bronze dahin.

«Es lief heute einfach nicht gut - genau am falschen Tag», sagte der Weltmeister von 2017 der ARD. «Das gibt es im Sport, da muss man durch.» Anders als im Training in den Tagen zuvor habe er sich beim Wettkampf «total schlapp gefühlt». Bachmann war der einzige Starter der Deutschen Taekwondo Union bei den Spielen in Japan und hatte sich bei seiner Olympia-Premiere Gold zum Ziel gesetzt.

Die Vorbereitung verlief aber nicht reibungslos. Vergangenen Herbst ließ sich der 27-Jährige an der schon länger schmerzenden Hüfte operieren, im Frühjahr infizierte er sich mit dem Coronavirus. Insgesamt bestritt er in diesem Kalenderjahr erst eine gute Handvoll offizieller Kämpfe. Schon bei seinem EM-Viertelfinal-Aus im April wirkte er geschwächt. Und auch in der Makuhari Messe-Halle A fand er nun zu spät in den Kampf. Erst danach wurde bekannt, dass sich Bachmann vor einigen Wochen auch noch die Hand gebrochen hatte und operiert werden musste.

Aus für Dressurreiterin Chew - Blut im Pferde-Maul

TOKIO: Caroline Chew aus Singapur wird an den olympischen Dressurwettbewerben in Tokio nicht mehr teilnehmen können. Das teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Die Reiterin war mit ihrem 17 Jahre alten Pferd Tribiani am Sonntag in der Einzel-Qualifikation aus dem Wettbewerb genommen worden, weil im Maul ihres Wallachs Blut zu sehen war. Dies führt nach den FEI-Dressurregeln zum Ausschluss - auch wenn eine Verletzung des Pferdes nicht beabsichtigt war. Mit der Regel soll das Wohlergehen aller Pferde geschützt werden.

«Tribiani fühlte sich gut, präsentierte sich wirklich gut», hatte Chew gesagt. Sie habe nicht gemerkt, das ihr Pferd Probleme habe, «aber offensichtlich hat der Richter es gesehen.»

Bogenschützin Kroppen bei Olympia in Tokio früh ausgeschieden

TOKIO: Bogenschützin Michelle Kroppen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio im Einzelwettbewerb den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Die 25-Jährige vom SV GutsMuths Jena unterlag am Dienstag in der zweiten Runde mit 4:6 gegen Elena Osipowa vom Team des Russischen Olympischen Komitees. Die Weltranglisten-Siebte, die in Berlin lebt, hatte in der ersten Runde zuvor noch souverän mit 6:0 gegen die Ukrainerin Lidija Sitschennikowa gewonnen. Kroppen holte bei den Sommerspielen im Team-Wettbewerb mit Charline Schwarz und Lisa Unruh zuvor am Sonntag die Bronzemedaille.

Judoka Ressel verliert Olympia-Viertelfinale - Chance auf Bronze

TOKIO: Judoka Dominic Ressel hat nach einer starken Leistung im Viertelfinale bei den Olympischen Spielen verloren, besitzt aber noch die Chance auf Bronze. Nach den ersten beiden Siegen für die deutschen Judokas in Tokio unterlag der 27-Jährige aus Kronshagen dem Japaner Takanori Nagase in der Verlängerung nach Videobeweis mit Waza-ari.

Ressel bekommt es in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm nun in der Abendsession, die um 17.00 Uhr (Ortszeit/10.00 Uhr MESZ) beginnt, mit dem Russen Alan Chubezow zu tun. Sollte er den Europameister von 2017 bezwingen, würde er um die Bronzemedaille kämpfen. Bei der EM vor vier Jahren hatte er im Finale gegen Chubezow noch verloren.

Ressel gewann am Dienstag zunächst seinen Auftaktkampf gegen den Palästinenser Wesam Abu Rmilah nach gut einer Minute mit Ippon. Anschließend setzte er sich gegen den WM-Dritten Frank de Wit aus den Niederlanden in der Verlängerung mit Waza-ari, der zweithöchsten Wertung im Judo, durch.

An den ersten drei Wettkampftagen im legendären Nippon Budokan waren die deutschen Judokas jeweils zum Auftakt gescheitert. Martyna Trajdos verlor am Dienstag ebenfalls ihren ersten Kampf. Die 32 Jahre alte Hamburgerin unterlag in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm der Ungarin Szofi Ozbas im Golden Score mit Waza-ari.

Tongas Fahnenträger Taufatofua hat auch bei seiner Niederlage Spaß

TOKIO: Trotz deutlicher Niederlage hatte er beim Taekwondo offenbar ähnlich viel Vergnügen wie bei der Eröffnungsfeier: Tongas Fahnenträger Pita Taufatofua musste sich zum Auftakt der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm bei den Olympischen Spielen in Tokio am Dienstag dem Russen Wladislaw Larin mit 3:24 geschlagen geben. Jeden seiner Punkte gegen den topgesetzten Weltmeister bejubelte der 37-Jährige aber mit erhobenen Armen und einem breiten Grinsen. Erreicht Larin das Finale, darf Taufatofua in der Hoffnungsrunde noch mal ran und hat über diese noch die Chance auf Bronze.

Taufatofua war bei der Eröffnungszeremonie der Spiele in Japan am Freitag wie schon 2016 in Rio und 2018 in Pyeongchang mit nacktem und eingeöltem Oberkörper ins Stadion eingelaufen. Bei den Winterspielen in Südkorea vor drei Jahren trat er im Skilanglauf an. In Tokio ist er nun wie vor fünf Jahren in Rio wieder als Taekwondoka am Start.

17-jährige Brustschwimmerin Jacoby aus Alaska feiert Olympiasieg

TOKIO: Die erst 17 Jahre alte Brustschwimmerin Lydia Jacoby hat überraschend Olympia-Gold über 100 Meter gewonnen. Die Amerikanerin setzte sich am Dienstag in Tokio vor der Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker sowie ihrer Landsfrau und Top-Favoritin Lilly King durch. Jacoby schlug bei ihren ersten Olympischen Spielen nach 1:04,95 Minuten an. Beim Blick auf die Anzeigetafel riss sie ungläubig Mund und Augen weit auf und winkte anschließend glücklich den anderen Athleten und Betreuern auf der Tribüne zu. Jacoby ist die erste Schwimm-Olympia-Siegerin aus Alaska.

Den ersten Titel des Tages hatte sich zuvor der Brite Tom Dean über 200 Meter Freistil gesichert. Der 21-Jährige setzte sich über eine der beiden Langbahn-Weltrekordstrecken von Paul Biedermann ganz knapp vor seinem Landsmann Duncan Scott durch. Über 100 Meter Rücken siegte die Australierin Kaylee McKeown in olympischer Rekordzeit von 57,47 Sekunden. Bei den Männern gewann der Russe Jewgeni Rylow vor Kliment Kolesnikow, der ebenfalls aus Russland kommt.

Die beiden deutschen Starterinnen der ersten Dienstag-Session Isabel Gose und Annika Bruhn schieden im Halbfinale über 200 Meter Freistil aus.

Ovtcharov bei olympischem Tischtennis-Turnier im Achtelfinale

TOKIO: Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov ist beim olympischen Tischtennis-Turnier mit einem souveränen Auftaktsieg in das Achtelfinale eingezogen. Der 32-Jährige bezwang am Dienstag im Tokyo Metropolitan Gymnasium den Russen Kirill Skatschkow mit 4:0 (13:11, 11:3, 13:11, 11:4). Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft Ovtcharov nun noch am Dienstag (je nach Ansetzung zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr MESZ) auf den Japaner Koki Niwa oder Yang Wang aus der Slowakei.

«Der erste Satz war sehr wichtig, er lag ja eigentlich komplett zurück», sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf. «Nach dem ersten Satz lief das Spiel aber sehr gut und dann war es eigentlich kein Problem mehr.» Ovtcharov verschwand sofort nach seinem Spiel aus der Halle, um sich auf das Achtelfinale am Abend (Ortszeit) vorzubereiten.

Gegen den 34 Jahre alten Skatschkow, den Ovtcharov schon seit der Jugend kennt, hatte der gebürtige Ukrainer nur zu Beginn leichte Probleme und musste zwei Satzbälle abwehren. Doch im weiteren Verlauf der Partie ließ Ovtcharov seinem Gegner, der zwischen 2011 und 2017 in der Tischtennis-Bundesliga für TTF Liebherr Ochsenhausen und SV Werder Bremen spielte, keine Chance.

Sieben weitere Corona-Fälle bei den Olympischen Spielen

TOKIO: Bei den Olympischen Spielen in Tokio sind zwei weitere Athletinnen oder Athleten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt seien sieben weitere Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele festgestellt wurden, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Die Zahl der positiven Tests rund um die Spiele seit Beginn der Erfassung am 1. Juli stieg damit auf 155.

Die Namen der betroffenen Athletinnen und Athleten, die beide im olympischen Dorf wohnen, ließen die Veranstalter wie gewohnt offen. Einer von ihnen ist ein niederländischer Tennisspieler. Am Montag hatte der Tennis-Weltverband mitgeteilt, dass Doppelspieler Jean-Julien Rojer aus den Niederlanden nach einem positiven Test in Quarantäne sei und nicht mehr am olympischen Tennis-Turnier teilnehmen dürfe. Im deutschen Team hatte es am Eröffnungstag in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

«Viel größer als ich»: Triathletin Duffy holt erstes Gold für Bermuda

TOKIO: Flora Duffy wirkte nach ihrer historischen Goldmedaille etwas verlegen. Fast schon schüchtern winkte die Triathletin als erste Olympiasiegerin Bermudas den Fotografen im Odaiba Marine Park von Tokio am Dienstag zu. «Das ist so viel größer als ich. Das ist ein cooler Moment», sagte Duffy nach dem Rennen ihres Lebens.

Zuvor hatte lediglich der Schwergewichtsboxer Clarence Hill 1976 in Montreal Bronze für den Inselstaat gewonnen. Dabei hat Bermuda nur etwa 63.000 Einwohner und ist damit ungefähr so groß wie Weimar.

Duffy stand im vergangenen Jahr aufgrund von zahlreichen Verletzungen schon vor dem Karriereende. «Das Jahr war sehr herausfordernd. Jetzt ist es all die Verletzungen, die harten Zeiten und die Tränen wert», sagte die 33-Jährige.

Mit einer frühen Attacke im abschließenden Lauf über zehn Kilometer hatte die Vize-Weltmeisterin den Grundstein für den Erfolg gelegt. Auf den vier Runden an der Tokio Bucht baute Duffy den Vorsprung immer weiter aus und gewann das Rennen schließlich mit 1:14 Minuten vor der Britin Georgie Taylor-Brown. Die Potsdamerin Laura Lindemann belegte Rang acht.

Tränen statt Edelmetall: Keine Schießmedaille für Mixed-Team

TOKIO: Christian Reitz nahm nach der missglückten Olympia-Premiere im Mixed mit der Luftpistole einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche, bei Partnerin Carina Wimmer flossen ein paar Tränen der Enttäuschung. Mit 571 Ringen reichte es für die 25 Jahre alte Olympia-Debütantin und den erfahrenen Rio-Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole am Dienstag nur zu Rang zwölf in der Qualifikation - lediglich die besten acht Teams zogen in die nächste Runde ein. Das erste Olympia-Gold in diesem Wettbewerb schnappte sich China.

Dem deutschen Mixed-Team fehlten zum Weiterkommen vier Ringe, die vor allem Wimmer liegen ließ. «Ich war gedanklich wirklich gut vorbereitet, aber es kommt dann wegen der Aufregung und Anspannung doch anders als man denkt. Ich habe nicht die innere Ruhe gefunden und hatte oft das falsche Timing. Alles hat nicht so zusammengepasst wie es sollte», sagte Wimmer nach dem frühen Aus: «Der Start ist nicht gut geglückt. Mir hat dann die Überzeugung gefehlt das zu machen, was ich kann.»

Vorwürfe gab es jedoch nicht von Reitz, der mit seinem Auftritt zufrieden war. «Für mich ist es eigentlich ganz gut gelaufen, auch wenn der eine oder andere Ring mehr drin gewesen wäre. Das Ergebnis war in Ordnung», sagte der 34-Jährige.

Während Wimmer am Mittwoch ohne die erhoffte Medaille nach Hause fliegt, will sich Reitz in seiner Lieblingsdisziplin mit der Schnellfeuerpistole den Traum vom dritten olympischen Edelmetall nach Bronze 2008 und Gold 2016 erfüllen. «Wenn ich den Vorkampf so gut absolviere wie in den vergangenen Wochen und Monaten, sollte ich schon ins Finale kommen», sagte Reitz zuversichtlich.

BMX-Medaillenkandidat Kimmann kollidiert mit Offiziellem

TOKIO: Der Niederländer Niek Kimmann ist im Training für das olympische BMX-Rennen heftig mit einem Streckenposten kollidiert.

Der Medaillenkandidat fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der zweiten Geraden des Ariake Urban Sports Park in Tokio, als ein Offizieller die Fahrbahn überquerte. Ein Video von dem Crash wurde auf Twitter tausendfach geteilt. «Mein Knie ist ein wenig schmerzhaft, aber ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, dem Offiziellen geht es gut», twitterte der Ex-Weltmeister. Kimmann hat seinen ersten Einsatz am Donnerstag im BMX Race. Deutsche Teilnehmer stehen nicht am Start.

Schwimmerinnen Gose und Bruhn im Olympia-Halbfinale ausgeschieden

TOKIO: Olympia-Debütantin Isabel Gose hat bei den olympischen Schwimm-Wettbewerben in Tokio ihren zweiten Finaleinzug verpasst. Die 19-Jährige kam am Dienstag im Halbfinale über 200 Meter Freistil auf 1:57,07 Minuten. Platz elf reichte nicht für das Finale am Mittwoch, dafür hätte sie ihre am Montag geschwommene persönliche Bestzeit von 1:56,80 Minuten verbessern müssen. «Woran es mit der halben Sekunden gelegen hat, werde ich rausfinden. Es hat Spaß gemacht mal wieder», sagte die 19-Jährige. Gose hatte zuvor im Endlauf über 400 Meter Freistil am Vortag als Sechste überzeugt und war damit beste Europäerin.

Für Annika Bruhn war im Halbfinale ebenfalls Endstation. Sie belegte in 1:57,62 Minuten Rang 14. «Ich wäre schon gerne ein wenig schneller geschwommen», sagte die 28-Jährige und meinte: «Große Erwartungen hatte ich nicht. Ich habe mich nur gefreut, im Semifinale dabei zu sein.» Schnellste beim Kampf um den Einzug ins Finale war die Australierin Ariarne Titmus, die Olympiasiegerin über die 400 Meter Freistil.

Für Isabel Gose und Annika Bruhn geht es am Mittwoch mit dem Vorlauf in der 4x200-Freistil-Staffel weiter. «Wir haben ein cooles Team», sagt Bruhn. «Das Finale ist das Ziel», sagte Gose.

Basketballer glauben ans Olympia-Viertelfinale: «Nichts verloren»

TOKIO: Die deutschen Basketballer gehen mit viel Optimismus in ihr zweites Vorrundenspiel bei den Olympischen Spielen in Tokio. «Es ist noch nichts verloren. Wir sind noch in der Lage, uns zu qualifizieren», sagte Aufbauspieler Maodo Lo vor dem Duell mit Nigeria am Mittwoch (03.00 Uhr MESZ). Nach der Auftaktniederlage am Sonntag gegen Italien ist der Druck auf das Team von Bundestrainer Henrik Rödl groß. «Die Wut hat sich gelegt, aber ich bin immer noch frustriert. Man muss jetzt weiterschauen», sagte Lo von Alba Berlin.

In der Vorrundengruppe B braucht Deutschland mindestens einen Sieg, um es ins Viertelfinale zu schaffen. Dazu berechtigen die ersten beiden Plätze auf jeden Fall, auch zwei der drei Drittplatzierten ziehen in die K.o.-Runde ein. Auch Nigeria ist nach einer klaren Pleite gegen Australien, Deutschlands drittem Gegner an diesem Samstag, im ersten Turnierspiel bereits unter Zugzwang. «Wir erwarten eine sehr physische und athletische Mannschaft», sagte der 28 Jahre alte Lo, der mit einem «energischen Spiel» rechnet.

«Was wir machen müssen, um zu gewinnen? Wir müssen die letzten vier Minuten zu Ende spielen. Mit klarer Idee und Organisation», sagte Lo. Gegen Italien gab es eine Niederlage, weil sich die DBB-Auswahl am Ende nach langer Führung noch überrumpeln ließ. «Hätten wir die vier Minuten weitergespielt, hätten wir gewonnen», sagte Lo.

Nigeria tritt in Japan mit acht NBA-Profis an, nur die USA haben noch mehr Spieler aus der stärksten Liga der Welt im Kader. Im deutschen Team standen zuletzt nur Isaac Bonga (Washington Wizards) und Moritz Wagner (Orlando Magic) in der NBA unter Vertrag.

Triathletin Lindemann Achte bei Olympiasieg von Duffy

TOKIO: Triathletin Laura Lindemann hat eine Medaille bei den Olympischen Spielen am Ende deutlich verpasst. Die WM-Dritte von 2020 erreichte am Dienstag in Tokio nach aussichtsreichem Start als Achte das Ziel und lag 2:48 Minuten hinter Bermudas erster Olympiasiegerin Flora Duffy. Silber ging an die britische Weltmeisterin Georgia Taylor-Brown, Bronze sicherte sich die Amerikanerin Katie Zaferes. Die zweite deutsche Starterin Anabel Knoll aus Ingolstadt belegte mit 9:09 Minuten Rückstand Rang 31.

In ihrem letzten Trainingslager hatte die Potsdamerin Lindemann in einem Zelt die schwül-heißen Bedingungen simuliert. Am Wettkampftag in Japan zeigte sich das Wetter schließlich von einer komplett anderen Seite. Dauerregen und angenehme Temperaturen prägten den Morgen im Odaiba Marine Park. Da sich das Wasser im Zielbereich staute, wurde der Start um 15 Minuten verlegt.

Lindemann zeigte sich unbeeindruckt von den widrigen Umständen, kam als Siebte nach den 1,5 Kilometern Schwimmen aus dem Wasser und war in der Spitzengruppe dabei. Vor allem im hinteren Teil des Feldes kamen zahlreiche Fahrerinnen auf der nassen Fahrbahn zu Fall und die siebenköpfige Gruppe um Lindemann erzwang bereits auf den 40 Rad-Kilometern eine Vorentscheidung.

Die 25-Jährige fuhr auf dem technisch anspruchsvollen Kurs taktisch klug, beteiligte sich kaum an der Tempoarbeit und sparte Kräfte. Auf Platz zwei ging Lindemann in den abschließenden Lauf über zehn Kilometer, zeitgleich mit der Führenden Zaferes. Duffy sorgte früh für eine enorme Tempoverschärfung, der Lindemann nicht folgen konnte. Schnell geriet auch Zaferes außer Reichweite, von hinten kam Taylor-Brown. Auf der Schlussrunde zogen weitere Konkurrentinnen vorbei und die erhoffte Medaille war außer Reichweite.

Fischer wünscht Werth weitere Olympiasiege in Tokio

TOKIO: Die frühere Kanutin Birgit Fischer hätte kein Problem mit einer Ablösung als erfolgreichste deutsche Olympia-Teilnehmerin. «Es wird Zeit für jemand anderes, ich war das jetzt sehr lange», sagte Fischer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag).

Dressurreiterin Isabell Werth (52) kann bei den Olympischen Spielen in Tokio mit zwei weiteren Goldmedaillen zu Fischer aufschließen, die acht Olympiasiege auf ihrem Konto hat. Die erste Gold-Chance für Werth bietet sich am Dienstag (10.30 Uhr MESZ) mit der Mannschaft. Die Reiterin und die sieben Jahre ältere frühere Ausnahmekanutin hätten dann jeweils achtmal olympisches Gold und viermal Silber gewonnen.

Die Olympiasiege sieben und acht «wünsche ich ihr», sagte Fischer: «Isabell Werth ist eine Frau, die so viel geleistet hat. Sie ist Trainerin und Sportlerin zugleich - so wie ich auch. Nur dass ich nicht ein Pferd, sondern mich trainiert habe.»

Fischer holte ihre Olympiasiege in einem Zeitraum von Moskau 1980 bis Athen 2004. Werth triumphierte erstmals 1992 in Barcelona mit ihrem fast schon legendären Pferd Gigolo. «Das ist eine großartige Leistung. Sie ist so lange dabei, das muss man erst mal schaffen», sagte Fischer. «Jeder, der zu Olympia fährt, muss ein hohes Maß an körperlicher und geistiger Fitness haben. Egal in welcher Sportart.»

Dopingverdacht: Triathletin Jelistratowa von Olympia ausgeschlossen

TOKIO: Die ukrainische Triathletin Julija Jelistratowa ist wegen Dopingverdachts vom olympischen Rennen ausgeschlossen worden.

Das teilten die Organisatoren am Montag mit. Bei der 33-Jährigen war bei einer Kontrolle vom 5. Juni eine verbotene Substanz entdeckt worden, der Triathlon-Weltverband war darüber am 24. Juli informiert worden. Jelistratowa ist nun vorläufig gesperrt und hat das Recht, die B-Probe analysieren zu lassen.