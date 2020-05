Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

3. Liga: Regierung macht Weg für Spiele in Magdeburg und Halle frei

MAGDEBURG: Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat den Weg für Spiele der Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg und Hallescher FC im eigenen Stadion frei gemacht. Das Kabinett teilte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit, dass man Kreisen und Städten Ausnahmeregelungen für Berufssportler ermöglichen will. Das letzte Wort liegt allerdings bei den Städten. Bisher galt bis zum 27. Mai ein striktes Verbot für Mannschaftstraining und Wettkämpfe. Damit kann Magdeburg sein Spiel am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern sehr wahrscheinlich austragen.

Saisonende: Schwere Knieverletzung bei Schalkes Serdar

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 muss für den Rest der Saison ohne Nationalspieler Suat Serdar auskommen. Der 23-Jährige zog sich beim 0:3 gegen Augsburg am Sonntag eine Verletzung am linken Knie zu. «Er hat einen knöchernen Außenbandanriss in Höhe des Wadenbeinköpfchens. Drei bis vier Monate Ausfallzeit», sagte Schalkes Trainer David Wagner am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz.

Hoffenheims Frauen-Trainer fehlt bei Neustart - Lehrer-Job geht vor

SINSHEIM: Wegen seines Jobs als Berufsschullehrer wird der Trainer der TSG Hoffenheim beim Neustart der Frauen-Bundesliga am Samstag im Spitzenspiel beim FC Bayern München fehlen. Derzeit ist Jürgen Ehrmann nicht mit in der einwöchigen Hotelquarantäne. Wenn die anstehenden Tests auf das Coronavirus negativ ausfallen, darf Ehrmann allerdings am kommenden Dienstag im Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen wieder an der Seitenlinie stehen. Das teilte eine Sprecherin des Vereins am Dienstag mit.

Hecking: HSV ohne Personalprobleme zum Verfolgerduell nach Stuttgart

HAMBURG: Der Hamburger SV geht ohne nennenswerte Personalprobleme in das Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart. «Personell sieht es bei uns richtig gut aus», sagte HSV-Coach Dieter Hecking am Dienstag in der Hansestadt. Außer den angeschlagenen Profis Gideon Jung und Jan Gyamerah sowie dem länger fehlenden Ewerton stehen ihm alle Stammkräfte zur Verfügung, betonte der 55-Jährige. Das gilt auch für die Mittelfeldakteure Aaron Hunt und Sonny Kittel, die bei der Einheit am Dienstag geschont wurden.

Frauenfußball: FF USV Jena fusioniert mit FC Carl Zeiss

JENA: Frauenfußball-Bundesligist FF USV Jena wird von der kommenden Saison an unter einem neuen Namen starten. Das Schlusslicht fusionierte am Dienstag mit dem Männer-Drittligisten FC Carl Zeiss Jena und wird künftig unter dessen Dach angesiedelt. «Wir haben zwei Jahre dieses Baby gepäppelt, und nun sind wir so weit, dass beide Vereine sich dazu entschieden haben, die Spielrechte des Mädchen- und Frauenfußballs des FF USV an den FCC zu übertragen, so dass wir zukünftig die Chance haben, gemeinsam unter einem Dach zu agieren», sagte USV-Vorstand Günther Reißmann am Dienstag.

Bericht: Johnson setzt sich für Formel-1-Rennen in Silverstone ein

SILVERSTONE: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson setzt sich offenbar persönlich für die Durchführung der beiden geplanten Formel-1-Rennen in Silverstone ein. Wie die Tageszeitung «The Times» berichtet, habe der Regierungschef in einer Sitzung des Kabinetts auf die wichtige Rolle der Motorsportindustrie für England hingewiesen. Eine Regierungssprecherin sagte am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London, dass die Situation weiter genau beobachtet wird, es aber noch keine Entscheidung gibt. Die Rennen in Silverstone sind laut übereinstimmenden Berichten für den 26. Juli und 2. August vorgesehen.

Jena verzichtet auf juristische Schritte gegen Saison-Fortsetzung

JENA: Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena wird nach der beschlossenen Saison-Fortsetzung durch den DFB-Bundestag auf juristische Schritte verzichten. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass man Fairness nicht einklagen kann - jedenfalls nicht beim DFB. Der Verband ist laut seiner Satzung zwar zu einem fairen Wettbewerb verpflichtet, aber faire Bedingungen sind nicht gegeben», sagte Geschäftsführer Chris Förster auf einer Videokonferenz am Dienstag.

Vettel-Verpflichtung für Formel-1-Rennstall Haas kein Thema

BERLIN: Teamchef Guenther Steiner vom Formel-1-Rennstall Haas kann sich Sebastian Vettel nach dessen Aus bei Ferrari zum Jahresende künftig nur noch in Diensten eins Topteams vorstellen. «Ich denke nicht, dass er als viermaliger Weltmeister noch mal ins Mittelfeld will», sagte der Österreicher in der Sendung «The F1 Show» beim britischen Sender Sky F1 und ergänzte: «Wenn du eine erfolgreiche Kariere hast, willst du nicht mehr zu großes Risiko gehen.» Zugleich versicherte Steiner, dass sein US-Team keine Option für den Heppenheimer Vettel sei: «Ich kann das nicht bezahlen!» Der 55-Jährige habe eine gute Beziehung zu Vettel, aber: «Ich habe ihm keinen Sitz angeboten. Ich denke, jemand anders mit viel tieferen Taschen als ich wird das machen!» Konkreter wurde Steiner nicht.

Drittligist Jena vor Umzug nach Meppen oder Würzburg

JENA: Der FC Carl Zeiss Jena wird sein erstes Heimspiel nach dem Neustart der 3. Fußball-Liga wohl in Meppen oder Würzburg austragen. Das berichtet die «Thüringer Allgemeine» (Dienstag). Demnach favorisiere der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Würzburg für das Spiel gegen Chemnitz am Sonntag (17.00 Uhr/MagentaSport). Jena würde aufgrund des Spielplans lieber in den Westen, da das Schlusslicht drei Tage später beim MSV Duisburg antreten muss. In Thüringen sind Mannschaftstraining und Wettkämpfe bis zum 5. Juni untersagt. Deshalb ist Jena seit Montag im Quarantäne-Trainingslager in Leipzig.

Buchmann setzt auf Tour-Start und hat große Ziele: «Noch was möglich»

BERLIN/ÖTZTAL: Der Vorjahresvierte Emanuel Buchmann ist «sehr optimistisch», dass die Tour de France Ende August stattfindet und hat sich hohe Ziele gesetzt. «Da ist noch was möglich. Ziel ist es, sich zu verbessern. Das wäre ein Platz auf dem Podium, aber dafür muss alles passen», sagte der Radprofi im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Gesamtsieg müsse kein Traum bleiben. «Vom Podium bis zum Sieg ist es nicht weit, letztes Jahr hat beim vierten Platz auch nicht so viel gefehlt.» Die Zeit ohne Rennen während der Corona-Pandemie sei mental nicht sehr einfach gewesen. «Jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen», ergänzte Buchmann mit Blick auf den Wiederbeginn der Radsport-Saison Anfang August.

KNVB bestätigt Tabellenstand: Alkmaar bleibt Zweiter hinter Ajax

ZEIST: Trotz der Proteste des AZ Alkmaar bei der UEFA wird der niederländische Fußballverband KNVB die Tabelle der Ehrendivision nach der vorzeitig abgebrochen Spielzeit nicht ändern. Der zweitplatzierte Proficlub aus Alkmaar rückt demnach nicht an die Spitzenposition auf und bekommt auch kein direktes Ticket für die Champions League, teilte ein Sprecher des KNVB am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die UEFA habe den Protest zurück an den nationalen Verband verwiesen, sagte der Sprecher. Wegen der strengen Corona-Maßnahmen der Regierung hatte der KNVB im April die Spielzeit vorzeitig beendet. Ajax Amsterdam ist Tabellenführer, gefolgt vom punktgleichen AZ, das aber ein schlechteres Torverhältnis hat.

Basketball-Profi Pleiß: Rückkehr für Meisterturnier kein Thema

ISTANBUL: Basketball-Profi Tibor Pleiß hat eine zeitweilige Rückkehr nach Deutschland für das Meisterturnier der Bundesliga ausgeschlossen. «Das stand für mich nie zur Debatte, da ich hier noch bei Efes unter Vertrag stehe», sagte der 30 Jahre alte Center vom türkischen Spitzenclub Anadolu Efes Istanbul bei Sport1 auf die Frage, ob ein Engagement beim FC Bayern eine Option für ihn sei. Die BBL-Clubs haben die Chance, für das Turnier mit insgesamt zehn Teams im Juni in München jeweils zwei Spieler nachzuverpflichten. Die Bayern hatten am Montag mitgeteilt, dass sie vorübergehend Nationalspieler Ismet Akpinar von Besiktas Istanbul geholt haben.

Nach Regelverstoß beim E-Sport: Audi suspendiert Formel-E-Fahrer Abt

INGOLSTADT: Audi Sport hat seinen Formel E-Fahrer Daniel Abt nach dessen Regelverstoß bei der «Race at Home Challenge» suspendiert. «Integrität, Transparenz und die konsequente Einhaltung geltender Regeln haben für Audi oberste Priorität - dies gilt ausnahmslos für alle Aktivitäten, an denen die Marke beteiligt ist. Aus diesem Grund hat Audi Sport entschieden, Daniel Abt mit sofortiger Wirkung zu suspendieren», heißt es in der Mitteilung des Autoherstellers am Dienstag. Abt hatte beim fünften Lauf des E-Sport-Spiels am Samstag einem professionellen Simracer das Steuer überlassen, anstatt den Parcours selbst zu bewältigen. Auch wenn sich der 27-Jährige einen Tag später entschuldigt hatte, zog Audi Sport die Konsequenzen und suspendierte den Sohn vom Rennstall-Mitbesitzer Hans-Jürgen Abt.

Heiko Vogel trainiert ab Juli Gladbachs Regionalligateam

Mönchengladbach (dpa) - Heiko Vogel wird zur neuen Saison Trainer des Regionalligateams von Borussia Mönchengladbach. Der frühere Meistercoach des FC Basel übernimmt zum 1. Juli das Amt von Arie van Lent. Das teilte die Borussia am Dienstag mit. Der 44 Jahre alte Vogel erhält einen Dreijahresvertrag. Dass der auslaufende Kontrakt mit dem früheren Borussen-Torjäger van Lent nicht verlängert würde, stand zuvor bereits fest. Vogel arbeitete mehr als ein Jahrzehnt im Nachwuchsbereich von Bayern München und war anschließend Cheftrainer in Basel, bei Sturm Graz und beim KFC Uerdingen. Mit Basel gewann er 2012 das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg in der Schweiz. Dort trainierte er auch den heutigen Stammkeeper des Gladbacher Bundesligateams, Yann Sommer.

Berlin Volleys relativieren Polen-Pläne: «Nur Gedankenspiele»

BERLIN: Der zehnmalige deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat seine Pläne, von der Saison 2021/22 an möglicherweise in Polens PlusLiga mitspielen zu wollen, schnell relativiert. «Das sind im Moment doch nur Gedankenspiele», sagte Geschäftsführer Matthias Klee der Deutschen Presse Agentur am Dienstag. «Wir arbeiten weder gegen die Bundesliga noch ist es unser Ziel, die Liga kaputt zu machen», sagte Klee. Für die kommende Saison hat der Verein einen Lizenzantrag zur Teilnahme am Bundesliga-Spielbetrieb eingereicht. Die BR Volleys hatten am Montag für Aufsehen gesorgt, nachdem sie auch Kontakt zum polnischen Volleyball-Verband aufgenommen hatten, um künftig eventuell in Polen mitzumischen. Die Liga gilt als deutlich leistungsstärker als die Bundesliga.

NHL gibt Details für Kleingruppentraining bekannt

LOS ANGELES: Die NHL möchte Anfang Juni Kleingruppentraining erlauben und damit in der Corona-Krise absehbar einen ersten Schritt zu einer Saisonfortsetzung gehen. Die stärkste Eishockey-Liga der Welt verschickte am Montag ein 22 Seiten umfassendes Memo, in dem die Rahmenbedingungen beschrieben werden. Darin nennt die Liga allerdings kein konkretes Datum, ab wann es den Spielern erlaubt ist, die Einrichtungen ihrer Clubs wieder zu nutzen. Klar ist, dass sie in einem solchen Szenario auf dem Eis nur ohne Trainer arbeiten dürften und sich nie mehr als sechs Profis gleichzeitig auf dem Gelände befinden dürfen. Die NHL hatte ihre Saison wegen der Coronavirus-Pandemie Mitte März unterbrochen. Die Hauptrunde war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

FIFA-Ethikkommission suspendiert Haitis Präsidenten Jean-Bart

ZÜRICH: Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Verbandspräsidenten Haitis, Yves Jean-Bart, wegen Verletzung des Ethikkodex für 90 Tage suspendiert. In diesem Zeitraum ist der 72-Jährige von allen Aktivitäten im Fußball ausgeschlossen, teilte der Weltverband mit. Die Sanktionen gegen den Funktionär seien «im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen» verfügt worden, heißt es in dem Statement. Gemäß Artikel 84 und 85 des FIFA-Ethikkodex sei Jean-Bart von der Untersuchungskammer der unabhängigen Ethikkommission vorläufig suspendiert und von dieser Entscheidung noch am gleichen Tag informiert worden. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.