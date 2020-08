Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Zwei positive Corona-Tests vor den Formel-E-Finalrennen in Berlin

BERLIN: Zwei Personen aus dem Formel-E-Tross sind vor den finalen sechs Rennen in Berlin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Rennserie und der Internationale Automobilverband am Dienstag mit. Die 1421 Tests waren tags zuvor durchgeführt worden. Um wen es sich bei den Betroffenen handelt, gaben die Formel E und die FIA nicht bekannt. Beide hätten sich in Selbst-Quarantäne begeben, hieß es. Um die Saison zu Ende zu bringen, tritt auch die erste vollelektrische Rennserie unter strengen Sicherheits- und Hygienevorgaben an.

Eine der beiden Personen bestätigte selbst auch den positiven Test. Dabei handelt es sich um den Teamchef des indischen Mahindra-Rennstalls, Dilbagh Gill. Das Fachportal «motorsport.com» zitierte ihn am Dienstag: «Ich bin zurzeit isoliert und warte auf meinen zweiten Test. Ich habe keine Symptome und mir geht es gut.» Er wird nun vorerst von Renningenieur Toni Cuquerella an der Strecke vertreten.

DAZN zeigt von 2021 an 121 der 137 Champions-League-Spiele

BERLIN: Der Internet-Anbieter DAZN hat sich das größte Rechtepaket an der Fußball-Champions League für die Spielzeiten 2021/22 bis 2023/24 gesichert. Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt pro Saison 121 der 137 Fußball-Spiele des wichtigsten Europapokals und zusätzlich das Supercup-Spiel sowie Konferenzen und Höhepunkte.

Leverkusens Amiri fehlt wegen Corona-Kontakt gegen Glasgow

LEVERKUSEN: Fußball-Profi Nadiem Amiri fehlt Bayer Leverkusen für das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag gegen die Glasgow Rangers (18.55 Uhr/DAZN). Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler habe am Samstag vergangener Woche einen kurzfristigen Corona-Kontakt im privaten Umfeld gehabt, teilte die Werkself am Dienstag mit. Das Hinspiel hatte Bayer vor der Corona-Pause in Schottland mit 3:1 gewonnen.

15 Monate nach Infarkt: Torwart-Idol Casillas beendet seine Karriere

MADRID: 15 Monate nach einem Herzinfarkt im Training des FC Porto hat Torwart-Idol Iker Casillas das Ende seiner Karriere als Profi-Fußballer verkündet. Der Weltmeister von 2010 hatte nach dem Infarkt Anfang Mai 2019 kein Spiel mehr bestritten. Mit dem FC Porto hatte er aber jüngst den Gewinn seines zweiten portugiesischen Liga-Titels gefeiert. Spanischen Medienberichten zufolge könnte Casillas bald als Berater zu seinem Stammverein Real Madrid zurückkehren.

Union Berlin holte ehemaligen Wolfsburger Knoche

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat Robin Knoche verpflichtet. Der 28 Jahre alte Fußball-Profi spielte zuletzt für den Bundesligarivalen VfL Wolfsburg. Sein Vertrag wurde dort aber nicht verlängert. Angaben über Knoches Kontrakt bei den Eisernen machte Union in einer Mitteilung am Dienstag nicht. Nur, dass er sowohl für die erste als auch für die zweite Liga gültig sei.

Saison der Deutschen Eishockey Liga soll am 13. November beginnen

NEUSS: Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) will am 13. November in die neue Saison starten. Auf den Termin einigten sich die 14 Clubs in einer Videokonferenz am Montag, wie die DEL am Dienstag mitteilte. «Selbstverständlich wissen wir, dass sich die Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten immer wieder ändern können», sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. «Daher können wir nur starten, wenn von den Behörden grünes Licht kommt und hierbei für die Clubs ein Spielbetrieb wirtschaftlich darstellbar ist.»

Stefan Bradl steht vor seinem Comeback in der MotoGP

BRÜNN: Stefan Bradl wird beim Grand Prix von Tschechien am Sonntag in Brünn das Motorrad des verletzten MotoGP-Weltmeisters Marc Marquez übernehmen. Das teilte das Repsol Honda Team am Dienstag mit. Bradl steht somit vor seinem ersten Renneinsatz in diesem Jahr. MotoGP-Weltmeister Marquez fällt in Brünn aus, weil er am Montag ein zweites Mal an seinem gebrochenen Oberarm operiert werden musste. Durch einen verfrühten Comebackversuch wurde die eingesetzte Titanplatte im rechten Oberarm beschädigt.