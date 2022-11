Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Brasiliens Matchwinner Casemiro läuft ohne Pokal los

DOHA: Ups, da war ja was. Brasiliens Mittelfeldstar Casemiro war nach seiner Pressekonferenz schon aufgestanden und auf dem Weg nach draußen. Der Sprecher des Fußball-Weltverbands FIFA, der den Medientermin im Stadion 974 in Doha geleitet hatte, machte ihn aber darauf aufmerksam, dass er noch etwas vergessen hatte: seinen Pokal. Der Profi vom englischen Club Manchester United hatte Brasilien am Montagabend zum 1:0-Sieg über die Schweiz und damit vorzeitig ins Achtelfinale der WM in Katar geschossen. Er war daraufhin als «Man of the Match» ausgezeichnet worden.

Dass Casemiro mit diesem Individualpreis nicht besonders viel anfangen konnte, hatte er allerdings zuvor schon klargemacht. «Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen», sagte der 30-Jährige. «Wir sind eine Gruppe.» Seinen Pokal nahm er mit einem verlegenen Lächeln dann aber doch noch mit.

Fokus auf Serbien: Schweiz-Coach Yakin erklärt Verzicht auf Shaqiri

DOHA: Die Schweiz hofft vor dem Gruppenfinale bei der Fußball-WM in Katar gegen Serbien auf die Rückkehr von Schlüsselspieler Xherdan Shaqiri. Man hätte es riskieren können, den 31-Jährigen am Montagabend trotz Oberschenkelproblemen gegen Brasilien (0:1) einzusetzen, sagte Nationaltrainer Murat Yakin. Dann wäre er womöglich aber auch für die Partie gegen Serbien am kommenden Freitag ausgefallen. In der kämpfen die Schweizer um den Einzug ins Achtelfinale. Aktuell stehen sie bei drei Punkten, Serbien bei einem.

Shaqiri, der frühere Profi des FC Bayern München, hatte gegen Brasilien 90 Minuten auf der Bank gesessen. Der Offensivmann habe sich tags zuvor «leicht den Muskel gezerrt», berichtete Yakin. «Klar hat er uns gefehlt.» Shaqiri, der inzwischen für den US-Club Chicago Fire spielt, könne durch seine Geschwindigkeit und genialen Momente immer wieder Akzente setzen, so der Trainer. An der Hälfte der letzten 24 Schweizer Tore bei Großereignissen (WM und EM) war Shaqiri direkt beteiligt. Den Mut zu mehr Risiko in der Offensive hatte Yakin gegen Rekordweltmeister Brasilien vermisst.