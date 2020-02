Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.20

Speerwerfer Röhler: Geisterspiele schlimmer als Olympia-Verschiebung

BERLIN (dpa) - Für Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler sind selbst «Geisterspiele» in Tokio vor leeren Zuschauerrängen angesichts der Coronavirus-Epidemie «ein mögliches Szenario - da schwebt ein Damoklesschwert drüber», sagte der 28 Jahre alte Thüringer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. «Einfach, wenn ich mir die wirtschaftlichen Verhältnisse bei den Spielen anschaue. Man weiß ja, was finanziell dahintersteht: Auch TV ist da ein großes Thema», betonte der Europameister vom LC Jena.

IOC-Mitglied Pound: Keine unannehmbar hohen Gesundheitsrisiken

MÜNCHEN (dpa) - Der frühere IOC-Vizepräsident Richard Pound hätte angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Verständnis für eine Absage der Olympischen Spiele in Japan. «Ich bin sicher», sagte Pound der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag), «dass das IOC keine Entscheidung treffen würde, die einer Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Regierungen in dieser Sache zuwiderliefe. Fragen der Pandemie sind viel wichtiger als die Durchführung einer bestimmten Sportveranstaltung, selbst einer so großen wie die Olympischen Spiele», sagte der Kanadier.

Fußball-Profi Gosens über Coronavirus: «Lässt einen nicht kalt»

BERGAMO (dpa) - Fußball-Profi Robin Gosens von Atalanta Bergamo trainiert mit seiner Mannschaft trotz der Beschränkungen durch das neuartige Coronavirus ganz normal. Allerdings sei bei Atalanta die komplette Öffentlichkeitsarbeit eingestellt worden, sagte Gosens dem «Kicker» (Donnerstag). Der 25-Jährige hofft, dass seine Mannschaft nun den Rhythmus nicht verliert. «Aber es ist auch klar, dass es natürlich richtig ist, jetzt erstmal die Bevölkerung zu schützen.»

FC Liverpool mit 50 Millionen Euro Gewinn in der vergangenen Saison

LIVERPOOL (dpa) - Der Champions-League-Sieger FC Liverpool hat in der vergangenen Saison einen Gewinn vor Steuern von 42 Millionen Pfund (etwa 50 Millionen Euro) verbucht. Das gab der Fußballverein des deutschen Trainers Jürgen Klopp am Donnerstag bekannt. Der Umsatz ist demnach um umgerechnet rund 92 Millionen Euro auf 627 Millionen Euro gestiegen.

Rangnick-Berater: Preetz nicht der Grund für Absage an Hertha BSC

BERLIN (dpa) - Ralf Rangnick hat bestätigen lassen, dass Jürgen Klinsmann ihn als Trainer zu Hertha BSC holen wollte. Club-Geschäftsführer Michael Preetz sei dabei allerdings nicht der Grund gewesen, warum Rangnick nicht zum Berliner Fußball-Bundesligisten gewechselt sei, sagte dessen Berater Marc Kosicke der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Rangnick habe auf seinen laufenden Vertrag bei RB Leipzig verwiesen. «In keiner Weise hat Ralf davon gesprochen, dass er ein Engagement ausschließt, weil Michael Preetz dort Geschäftsführer Sport ist und damit sein Vorgesetzter wäre», sagte Kosicke.

Zverev verliert in Acapulco früh gegen Qualifikanten

ACAPULCO (dpa) - Alexander Zverev ist beim ATP-Tennisturnier in Acapulco überraschend schon in der zweiten Runde gescheitert. Der 22-Jährige unterlag am Mittwoch (Ortszeit) dem Qualifikanten Tommy Paul aus den USA mit 3:6, 4:6. Zverev leistete sich in der Partie zu viele Fehler und schwächelte einmal mehr beim Aufschlag. Der deutschen Nummer eins unterliefen allein zehn Doppelfehler. Erst im zweiten Satz kam der Hamburger auf Touren, gab dann aber beim Stand von 4:4 mit einem erneuten Doppelfehler wieder seinen Aufschlag ab.

NBA: Doncic stellt Mavericks-Rekord auf - Erfolge für deutsche Profis

SAN ANTONIO (dpa) - Luka Doncic hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kurz vor seinem 21. Geburtstag einen Vereinsrekord für die Dallas Mavericks aufgestellt. Der Slowene verbuchte am Mittwochabend (Ortszeit) beim 109:103 (59:49)-Erfolg beim Erzrivalen San Antonio Spurs das 21. Triple Double seiner Karriere. Doncic kam auf 26 Punkte, 14 Assists und zehn Rebounds und zog mit Jason Kidd gleich. Bester Werfer der Mavericks war der Lette Kristaps Porzingis mit 28 Punkten. Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber kam auf neun Punkte und fünf Rebounds. Die Mavericks sind als Siebter der Western Conference klar auf Playoff-Kurs.

NHL: Draisaitl bleibt bei Oilers-Niederlage ohne 100. Scorer-Punkt

LAS VEGAS (dpa) - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl muss in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL vorerst auf seine 100. Torbeteiligung der Saison warten. Mit den Edmonton Oilers unterlag der 24-jährige Angreifer am Mittwochabend (Ortszeit) mit 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) bei den Vegas Golden Knights. Für die Oilers war es die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen.

Klostermann träumt von Titeln und macht RB Hoffnung auf Verbleib

LEIPZIG (dpa) - Nationalspieler Lukas Klostermann kann sich einen langfristigen Verbleib bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig sehr gut vorstellen. «Natürlich hat RB Chancen. Ich spiele meine sechste Saison in Leipzig, wurde hier zum Bundesligaspieler und Nationalspieler», sagte Klostermann in einem Interview der «Leipziger Volkszeitung» (Donnerstag). Der Vertrag des 23 Jahre alten Abwehrspielers bei den Sachsen läuft noch bis zum 30. Juni 2021. Klostermann erklärte, dass ihn «mit RB nach sechs gemeinsamen Jahren mehr verbindet als ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis».

Zwei Bahnrekorde: Deutsche Skeletoni führen bei WM-Halbzeit

ALTENBERG (dpa) - Die deutschen Skeleton-Herren liegen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Altenberg auf Kurs zu einem kompletten Medaillensatz. Nach den ersten beiden Läufen am Donnerstag liegt Christopher Grotheer vom BRC Thüringen mit einer Bahnrekordzeit von 55,86 Sekunden und einer Gesamtzeit von 1:52,03 Minuten in Führung. Zweiter ist Alexander Gassner, der vor Grotheer eine Bestzeit mit 55,91 Sekunden aufgestellt hatte. Der Skeleton-Pilot vom BSC Winterberg liegt nach zwei Rennen neun Hundertstel hinter Grotheer.