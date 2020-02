Written by: Redaktion DER FARANG | 26/02/2020

Bayern mit großem Schritt Richtung Viertelfinale: 3:0 bei Chelsea

LONDON (dpa) - Der FC Bayern hat mit einem Sieg beim FC Chelsea einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht. Die Münchner setzten sich am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel in London klar mit 3:0 (0:0) durch. Dank der Tore von Serge Gnabry (51./54. Minute) und Robert Lewandowski (76.) geht der deutsche Fußball-Rekordmeister mit einer sehr guten Ausgangsposition in das Rückspiel in München am 18. März. Vor 36.761 Zuschauern war der Bundesligist gegen die Blues um Nationalspieler Antonio Rüdiger von Beginn an die dominierende Mannschaft und feierte eine geglückte Revanche für das verlorene Finale 2012. Chelseas Marcos Alonso sah in der Schlussphase zudem nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (83.).

Auch dank ter Stegen: Barça erkämpft Remis in Neapel

NEAPEL (dpa) - Der FC Barcelona hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein Remis beim SSC Neapel erkämpft. Die Katalanen gehen dank des Auswärtstores beim 1:1 (0:1) am Dienstagabend mit einer guten Ausgangsposition in das Rückspiel in Barcelona in gut drei Wochen. Der französische Weltmeister Antoine Griezmann erzielte den Treffer für die Mannschaft des deutschen Fußball-Nationalkeepers Marc-André ter Stegen im Stadio San Paolo (57. Minute). Zuvor hatte der Belgier Dries Mertens die Süditaliener um den früheren Leipziger Diego Demme in Führung gebracht (30.). Neapel hätte auch nach dem Ausgleich wie auch Barcelona durchaus noch die Chance auf den Sieg gehabt. Ter Stegen rettete seinem Team fünf Tage vor dem Clásico in der Liga gegen Real Madrid mit einigen starken Paraden das Remis.

Kölner Haie beenden Pleiten-Serie bei Krupp-Comeback eindrucksvoll

KÖLN (dpa) - Den Kölner Haien ist beim Comeback von Trainer Uwe Krupp der Negativ-Eintrag in die Geschichtsbücher der Deutschen Eishockey Liga erspart geblieben. Mit einem eindrucksvollen 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg gelang den Haien zum Abschluss der Karnevals-Session am Dienstag der erste Sieg in diesem Jahr. Nach zuvor 17 Niederlagen in Serie waren Ben Hanowski (17. Minute), Frederik Tiffels (26.), Alexander Oblinger (40.), Marcel Müller (41.) und Jason Akeson (53.) vor 11 152 Zuschauern für den achtmaligen Meister erfolgreich.

Struff beim Tennis-Turnier in Dubai in Runde zwei

DUBAI (dpa) - Jan-Lennard Struff ist beim Tennis-Turnier in Dubai in die zweite Runde eingezogen. Der 29 Jahre alte Davis-Cup-Profi aus Warstein setzte sich am Dienstag in seinem Auftaktmatch 7:6 (7:2), 7:5 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut durch. Struff steht damit wie Philipp Kohlschreiber in der zweiten Runde des mit 2,8 Millionen US-Dollar dotierten ATP-Turniers. Dort trifft er auf den Georgier Nikolos Bassilaschwili. Gegner von Kohlschreiber ist am Mittwoch der Weltanglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien. Struff war zuletzt beim Turnier in Rotterdam bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

UEFA beobachtet Coronavirus-Ausbreitung mit Blick auf EM 2020

MAILAND (dpa) - Die Europäische Fußball-Union UEFA beobachtet die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mit Blick auf die EM 2020 mit großer Aufmerksamkeit. «Wir sind in einer Phase des Abwartens und beobachten die Situation Land für Land: Der Fußball muss den Anweisungen der Regierungen in den einzelnen Staaten folgen», sagte UEFA-Vizepräsident Michele Uva dem italienischen Radiosender Rai. Das EM-Eröffnungsspiel soll am 12. Juni in Rom stattfinden, das Turnier wird in zwölf Ländern ausgetragen. Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Coronavirus-Fällen in Europa. Konsequenzen für das Turnier seien nur «im Notfall» zu erwarten, sagte Uva.

Werder Bremen trennt sich von Psychologe und Physiotherapeut

BREMEN (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat in seiner aktuellen sportlichen Krise personelle Konsequenzen gezogen und sich von Team-Psychologe Andreas Marlovits und Chef-Physiotherapeut Uwe Schellhammer getrennt. Das teilten die Bremer am Dienstag mit. Zudem wird Athletik-Chef Axel Dörrfuß «den Schwerpunkt seiner Tätigkeit verändern», wie es in der Werder-Mitteilung hieß. Künftig wird Dörrfuß nicht mehr für die Profimannschaft, sondern für die Nachwuchsteams arbeiten.

Äußerungen zu Rassismus-Fall: Wissenschaftler von Ämtern entbunden

BERLIN (dpa) - Der Arbeitgeber des Berliner Wissenschaftlers Stefan Chatrath hat nach dessen Rassismus-Verharmlosung Konsequenzen gezogen. «Wir haben Herrn Chatrath mit sofortiger Wirkung von allen Lehrtätigkeiten entbunden», sagte Prof. Dr. Wolfgang Merkle von der University of Applied Sciences Europe am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Dort hatte Chatrath als Studiengangsleiter für Sport- und Eventmanagement gearbeitet. Zuvor hatte sich Fußballprofi Jordan Torunarigha von Bundesligist Hertha BSC gegen die Verharmlosung von Rassismus gewehrt. Auf Twitter verlinkte er am Dienstag einen Text der Online-Plattform «novo-argumente.com». In dem Artikel beschreibt Prof. Dr. Chatrath, der stellvertretender Vorsitzender der wissenschaftlichen Kommission des Landessportbundes Berlin ist, die Vorfälle um Torunarigha zuletzt beim DFB-Pokalspiel bei Schalke 04.

Deutschland-Achter verlegt Trainingslager wegen Coronavirus

LAGO AZUL (dpa) - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien hat der Deutschland-Achter sein geplantes Trainingslager nach Portugal verlegt. Die Athleten des Paradebootes des Deutschen Ruderverbandes (DRV) werden nicht wie geplant ab Sonntag in Garivate in der Lombardei trainieren, wie Bundestrainer Uwe Bender und die Verantwortlichen am Dienstag entschieden. Stattdessen reist das Team vom 6. bis 23. März nach Lago Azul in Portugal. «Die Situation vor Ort und die Unsicherheit über die Entwicklung lassen nur einen Schluss zu: Dort können wir nicht hinfahren, das können wir nicht verantworten», sagte Bender. Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Coronavirus-Fällen in Europa.