Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.20

Biathlet Doll im Massenstart Zweiter - Franzose Maillet gewinnt

POKLJUKA (dpa) - Biathlet Benedikt Doll hat bei der WM-Generalprobe im Massenstart einen hervorragenden zweiten Platz belegt und damit 18 Tage vor dem Saisonhöhepunkt in Antholz weiter Selbstvertrauen gesammelt. Zum Abschluss des Weltcups auf der Pokljuka in Slowenien setzte sich der 29-Jährige am Sonntag im Schlussspurt gegen den sechsmaligen Saisonsieger Johannes Thingnes Bö aus Norwegen um 0,3 Sekunden durch. Den Sieg sicherte sich der Franzose Quentin Fillon Maillet. Erik Lesser schaffte als 14. bei seiner letzten Chance die halbe WM-Norm. Aber auch ohne die erfüllten Verbandskriterien ist es gut möglich, dass er mit zum Saisonhöhepunkt nach Südtirol fährt.

Hendrik Pekeler als bester Abwehrspieler der Handball-EM gewählt

STOCKHOLM (dpa) - Hendrik Pekeler ist von einer Expertenkommission und den Fans zum besten Abwehrspieler der Handball-EM gewählt worden. Der 28 Jahre alte Kreisläufer vom THW Kiel schaffte es als einziger Deutscher in das All-Star-Team der Endrunde. Zum MVP des Turniers wurde Kroatiens Kapitän Domagoj Duvnjak - in Kiel Teamkollege von Pekeler - gekürt. Zum All-Star-Team gehört auch EM-Torschützenkönig Sander Sagosen, der in der kommenden Saison für Kiel spielt.

RTL erwirbt TV-Rechte für Europa League und Europa Conference League

HAMBURG (dpa) - RTL hat sich die kompletten TV-Rechte an der Europa League und der neuen Europa Conference League von 2021 an für drei Jahre gesichert. Der Vertrag mit der europäischen Fußball-Union (UEFA) beinhalte sowohl die Free-TV- als auch die Pay-TV-Rechte, teilte der Kölner Privatsender am Sonntag mit. Spiele der beiden Wettbewerbe würden von der Saison 2021/22 an bei RTL, dem Nischen-Kanal Nitro sowie im Videoportal TV Now gezeigt werden. Insgesamt geht es um 282 Spiele pro Saison.

Federer zum 15. Mal im Viertelfinale der Australian Open

MELBOURNE (dpa) - Roger Federer steht zum 15. Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Schweizer Tennisprofi setzte sich am Sonntag gegen den Ungarn Marton Fucsovics 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 durch. In der Runde der besten Acht trifft Federer auf Tennys Sandgren aus den USA. Auch Titelverteidiger Novak Djokovic zog ins Viertelfinale ein. Der serbische Weltranglisten-Zweite bezwang den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:3, 6:4, 6:4 und trifft nun auf den Kanadier Milos Raonic.

Rebensburg verliert durch Rang zwölf Gesamtführung im Super-G

BANSKO (dpa) - Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg hat zum Abschluss eines frustrierenden Weltcup-Wochenendes in Bansko ihre Gesamtführung im Super-G-Weltcup verloren. Nach zwei enttäuschenden Abfahrten am Freitag und Samstag kam sie auch am Sonntag nicht in die Top Ten und belegte Rang zwölf. Die Spitzenposition in der Disziplin-Wertung musste sie deswegen an Mikaela Shiffrin aus den USA abgeben, die nach der Abfahrt am Freitag auch den Super-G gewann. Kira Weidle fuhr kurz vor dem Ziel an einem Tor vorbei und schied aus.

Skicrosser Bohnacker holt zweiten Weltcupsieg seiner Karriere

IDRE FJÄLL/SCHWEDEN (dpa) - Neun Jahre nach seinem ersten Sieg hat Skicrosser Daniel Bohnacker wieder ein Weltcup-Rennen gewonnen. Der 29-Jährige raste nach seinem fünften Platz tags zuvor am Sonntag ins Finale von Idre Fjäll und war dort in einer Zentimeterentscheidung am Ende der Schnellste. Bohnacker verwies Kevin Drury aus Kanada und den Schweizer Ryan Regez auf die Plätze zwei und drei.

Klosterhalfen zum Hallen-Start Zweite über 1.500 Meter in Boston

BOSTON (dpa) - Langstrecken-Ass Konstanze Klosterhalfen hat zum Auftakt der Leichtathletik-Hallensaison in Boston Rang zwei über 1500 Meter belegt. Die 22-Jährige aus Leverkusen musste sich in 4:04,38 Minuten beim ersten Meeting der World Indoor Tour am Samstagabend (Ortszeit) der Australierin Jessica Hull (4:04,14) geschlagen geben.

1:2 im Penaltyschießen - Deutsche Hockey-Damen Vierte bei Hallen-EM

MINSK (dpa) - Titelverteidiger Deutschland hat die Hallenhockey-EM der Damen in Weißrussland als enttäuschender Vierter beendet. Die stark verjüngte DHB-Auswahl musste sich am Sonntag in Minsk im Spiel um Bronze Tschechien 1:2 im Penaltyschießen geschlagen geben. Es ist bei der 20. Hallen-EM erst das zweite Mal nach 2016, dass die DHB-Auswahl nicht in den Medaillenrängen landete.

Deutsche Langläufer scheiden im Sprint-Viertelfinale aus

OBERSTDORF (dpa) - Laura Gimmler ist beim Langlauf-Sprint von Oberstdorf im Viertelfinale ausgeschieden. Die 26-Jährige belegte in ihrem Lauf in 3:33,97 Minuten Rang vier und verpasste das Halbfinale der besten zwölf Athletinnen. Bei den Männern war für den einzigen deutschen Viertelfinal-Teilnehmer Richard Leupold mit seiner Zeit von 3:30,82 ebenfalls nach der Runde der besten 30 Sportler Schluss.

Chemnitzer Eilers gewinnt Keirin-Weltcup in Kanada

MILTON (dpa) - Ex-Weltmeister Joachim Eilers hat beim sechsten und letzten Bahnrad-Weltcup der Saison im kanadischen Milton den Keirin-Wettbewerb gewonnen. Der Chemnitzer setzte sich im Finale vor Kevin Quintero Chavarro aus Kolumbien und Rafal Sarnecki aus Polen durch. Eilers meldete sich mit seinem ersten Sieg seit November 2018 rechtzeitig vor der Heim-WM in vier Wochen in Berlin zurück.

EM-Dritte Anna Seidel führt Shorttrack-Staffel auf Rang fünf

DEBRECEN (dpa) - Anna Seidel hat die deutsche Shorttrack-Staffel bei der EM im ungarischen Debrecen auf Rang fünf geführt. Im kleinen Finale setzte sich das deutsche Quartett am Sonntag mit Seidel, Bianca Walter, Gina Jacobs und Lisa Eckstein vor den Tschechinnen durch, nachdem sowohl Frankreich als auch Bulgarien disqualifiziert worden waren. Tags zuvor hatte Seidel über 1.500 Meter Bronze geholt.

Am Australia Day: Tennisspielerin Barty im Viertelfinale

MELBOURNE (dpa) - Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty kann weiter auf den ersten Sieg einer australischen Tennisspielerin seit 1978 bei den diesjährigen Australian Open hoffen. Die 23-Jährige setzte sich am Sonntag in Melbourne gegen die Amerikanerin Alison Riske mit 6:3, 1:6, 6:4 durch und zog damit ins Viertelfinale ein. Dort trifft sie auf die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Petra Kvitova.

Abraham gegen Sturm: Ex-Weltmeister hoffen auf Duell

HAMBURG (dpa) - Der ehemalige Boxweltmeister Arthur Abraham will noch einmal in den Ring. Sein Gegner soll der frühere Champion Felix Sturm sein, der derzeit wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Anti-Dopinggesetz angeklagt ist und sich in einem Strafprozess in Köln verantworten muss. «Wir sind in Verhandlung», sagte der 39-jährige Abraham. Abraham hatte zuletzt im April 2018 geboxt. Sturm stand vor knapp vier Jahren letztmals im Ring.