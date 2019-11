Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.19

Nach Lehrstunde gegen Berlin: Mainz trennt sich von Trainer Schwarz

MAINZ (dpa) - Einen Tag nach dem 2:3 gegen Union Berlin haben Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 und Trainer Sandro Schwarz ihre Zusammenarbeit beendet. «Das ist das Ergebnis von intensiven Gesprächen am Samstagabend und Sonntagmorgen», teilte der abstiegsbedrohte Club am Sonntag via Twitter mit. Der Vertrag des 41-Jährigen lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2022, er war seit Mai 2017 im Amt. Nach dem 0:8 bei RB Leipzig hatten die Rheinhessen am Samstag beim 2:3 gegen Aufsteiger Union Berlin die nächste Lehrstunde erlebt. Beim Liga-Konkurrenten 1. FC Köln hatte am Samstag Chefcoach Achim Beierlorzer gehen müssen. Zuvor hatten sich der FC Bayern München und Niko Kovac getrennt.

Gladbach festigt Bundesliga-Spitze mit 3:1 gegen Bremen

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Der Spitzenreiter bezwang Werder Bremen am Sonntag daheim mit 3:1 (2:0) und liegt nun vier Punkte vor den Verfolgern RB Leipzig und Bayern München. Vor 54 022 Zuschauern im Borussia-Park stellten Ramy Bensebaini (20. Minute) und Patrick Herrmann (22./59.) mit ihren Treffern den vierten Liga-Heimsieg in Serie sicher. Leonardo Bittencourt verkürzte in der Nachspielzeit. Bensebaini sah allerdings in der 87. Minute Gelb-Rot. Für die Bremer war es das siebte Spiel ohne Sieg nacheinander, damit fiel das Team von Trainer Florian Kohfeldt auf Rang 14 zurück.

Bielefeld erobert mit 5:1 die Tabellenspitze - Hannover verliert

DÜSSELDORF (dpa) - Arminia Bielefeld geht als Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga in die Länderspielpause. Am Sonntag gewannen die Ostwestfalen mit 5:1 (3:0) beim 1. FC Nürnberg und profitierten vom Patzer des bisherigen Spitzenreiters Hamburger SV, der am 13. Spieltag nicht über 1:1 bei Holstein Kiel hinaus gekommen war. Hannover 96 wartet auch eine Woche nach der Beurlaubung von Trainer Mirko Slomka auf einen Befreiungsschlag. Mit Interimstrainer Asif Saric unterlagen die Niedersachsen beim 1. FC Heidenheim 0:4 (0:1) und sind nach zuvor drei Unentschieden seit vier Spielen ohne Sieg. Darmstadt 98 kam im dritten Spiel des Tages zu einem 2:2 (0:1) gegen Jahn Regensburg.

Löw besucht an zehntem Todestag das Grab von Robert Enke

EMPEDE (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat am zehnten Todestag von Robert Enke gemeinsam mit dessen Witwe Teresa Enke das Grab des früheren Nationaltorwarts besucht. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte, legte Löw auf dem Friedhof in Empede bei Hannover einen Kranz mit der Aufschrift «Unvergessen» nieder. Der an Depressionen erkrankte Enke hatte sich am 10. November 2009 das Leben genommen. Unter Löw absolvierte er zwischen 2007 und 2009 acht Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

«Kicker»: Leistenoperation bei Lewandowski erst kurz vor Winterpause

MÜNCHEN (dpa) - Die notwendige Leistenoperation bei Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München soll nicht sofort, sondern erst in einigen Wochen stattfinden. Wie der «Kicker» am Sonntag berichtete, sei ein Termin kurz vor der Winterpause angedacht. Eine bestätigende Quelle wurde in dem Online-Bericht nicht genannt. Dem 31 Jahre alten polnischen Fußball-Nationalspieler bliebe im Winter mehr Zeit zur Regeneration. Das letzten Hinrundenspiel des deutschen Meisters findet am 21. Dezember gegen Wolfsburg statt. Das erste Punktspiel im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 19. Januar 2020 in Berlin gegen Hertha BSC.

BVB-Profi Reus sagt Länderspiel-Teilnahme beim DFB-Team ab

DORTMUND (dpa) - Marco Reus hat seine Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weißrussland und Nordirland abgesagt. Wie der BVB einen Tag nach der 0:4-Niederlage beim FC Bayern München per Twitter mitteilte, plagen den 30 Jahre alten Dortmunder Kapitän weiterhin Probleme am Sprunggelenk. Daher habe er Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag darüber informiert, dass er nicht zum DFB-Team reise. Er werde «in Dortmund mit der medizinischen Abteilung des BVB an seiner Gesundung arbeiten».

Frankreich gewinnt Fed-Cup-Finale mit 3:2 gegen Australien

PERTH (dpa) - Die französischen Tennis-Damen haben erstmals seit 16 Jahren wieder den Fed Cup gewonnen. Im Finale in Perth fiel die Entscheidung gegen Gastgeber Australien beim Stand von 2:2 erst im abschließenden Doppel. Kristina Mladenovic und Caroline Garcia setzten sich am Sonntag gegen Ashleigh Barty und Samantha Stosur mit 6:4, 6:3 durch und sorgten mit dem Punkt zum 3:2 für den dritten Titel der Französinnen in dem Teamwettbewerb nach 1997 und 2003.

Sky analysiert Probleme bei Top-Spiel-Übertragung aus München

BERLIN (dpa) - Der Pay-TV-Anbieter Sky sucht nach den Übertragungsproblemen beim Bundesliga-Spitzenspiel noch nach den Ursachen. «Das gesamte Sky-Team arbeitet intensiv an der Analyse der Probleme, um zu gewährleisten, dass diese in Zukunft nicht mehr auftreten», teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Vor und während des Bayern-Sieges gegen Borussia Dortmund am Samstag sahen Tausende Kunden eine Fehlermeldung und später verzerrte Bilder. Wie viele Kunden genau betroffen waren, konnte der Bezahl-Anbieter nicht beziffern. «Leider kam es beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket zu Störungen», hieß es am Tag danach: «Diese wurden im Laufe der 2. Halbzeit wieder behoben.»

NBA: Auch Schröder lässt den Warriors mit Oklahoma keine Chance

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben die Krise der Golden State Warriors weiter verschärft. Der sechsfache Meister der nordamerikanischen Profiliga NBA unterlag auswärts ohne seine verletzten Superstars Klay Thompson und Stephen Curry mit 108:114. Für die Warriors war es die dritte Pleite nacheinander und die achte der Saison. Während Golden State den letzten Platz in der Western Conference belegt, befindet sich OKC wieder auf der Siegerstraße. Schröder legte 16 Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists auf.

Rummenigge will «Stress» mit Wenger ausräumen - Hoeneß hält sich raus

MÜNCHEN (dpa) - Karl-Heinz Rummenigge will die Irritationen um die Absage des FC Bayern München an Trainer Arsène Wenger möglichst bald in einem persönlichen Gespräch mit dem Franzosen ausräumen. «Ich habe kein Interesse, mit ihm Stress zu haben», sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters und erklärte nach dem Münchner 4:0 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel: «Vielleicht haben wir uns irgendwie missverstanden.» Das Gespräch fand auf Deutsch statt, das Wenger als Elsässer perfekt spricht.