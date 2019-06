Von: Redaktion DER FARANG | 26.06.19

VfL Wolfsburg verpflichtet österreichischen Nationalspieler Schlager

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den österreichischen Nationalspieler Xaver Schlager von RB Salzburg verpflichtet.

Nach Club-Angaben vom Mittwoch erhält der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler beim Europa-League-Teilnehmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 und und soll Medienberichten zufolge rund zwölf Millionen Euro kosten. Schlager ist für die kommende Saison nach Kevin Mbabu (Young Boys Bern), Joao Victor (Linzer ASK) und Paulo Otávio (FC Ingolstadt) der vierte Neuzugang bei den Niedersachsen.

Leipzigs Bruma vor Wechsel zu PSV Eindhoven

LEIPZIG (dpa) - Der abwanderungswillige Portugiese Bruma vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig steht vor einem Wechsel zu PSV Eindhoven.

Nach einem Bericht von «Eindhovens Dagblad» (Mittwoch) verkündete der Berater des Mittelfeldspielers, Catio Baldé: «Er wählt PSV.» Der 24 Jahre alte Bruma soll bereits zur sportmedizinischen Untersuchung in den Niederlanden sein. Der Verein von Cheftrainer Mark van Bommel wollte den Transfer nicht bestätigen.

IOC reformiert die Agenda 2020: Flexiblere Olympia-Bewerbung

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee hat eine Reform der Agenda 2020 und damit die Weiterentwicklung der Bewerbung um Sommer- und Winterspiele beschlossen.

Mehr Dialog, mehr Flexibilität und die Möglichkeit, dass eine ganze Region, mehrere Städte oder Länder kandidieren können, sind die Kernpunkte eines Beschlusses der IOC-Session am Mittwoch in Lausanne. Ebenso sollen Doppelvergaben wie 2024 an Paris und 2028 an Los Angeles möglich sein sowie Umfragen über die Unterstützung der Bevölkerung für potenzielle Olympia-Bewerber vor der Kandidatur gefördert werden.

Tischtennis-Star Timo Boll gelingt Olympia-Qualifikation

MINSK (dpa) - Tischtennisprofi Timo Boll hat bei den Europaspielen in Minsk sein wichtigstes Ziel erreicht und sich für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio qualifiziert.

Im Halbfinale gewann der an Nummer eins gesetzte Odenwälder am Mittwoch gegen den Kroaten Tomislav Pucar problemlos in knapp 25 Minuten mit 4:1 Sätzen. Die ersten drei der Einzelkonkurrenzen holen Olympia-Startplätze. Bolls Teamkameradin Han Ying setzte sich in der Vorschlussrunde mit 4:3 gegen die Monegassin Yang Xiaoxin durch und sicherte sich ebenfalls die Qualifikation für Tokio.

WADA entdeckt über 100 Doping-Fälle in Moskauer Daten

LAUSANNE (dpa) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat bei der Auswertung der Daten aus dem Moskauer Analyselabor mehr als «100 starke Fälle» von russischen Athleten entdeckt.

Dies berichtete WADA-Präsident Craig Reedie am Mittwoch auf der Session des Internationalen Olympischen Komitees. Die WADA werde diese Fälle mit Beweisen an die internationalen Sportverbände weiterleiten, die für Sanktionen zuständig sind. Die WADA hat aber das Recht den Internationalen Sportgerichtshof CAS anzurufen, wenn Verbände Doping-Fälle nicht zu ihrer Zufriedenheit verfolgen.

Wegen UEFA-Änderung: München bestätigt Bewerbung für CL-Finale 2022

MÜNCHEN (dpa) - Die Stadt München und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bewerben sich nach dem Champions-League-Finale 2021 auch für das darauf folgende im Jahr 2022.

Das beschloss der Stadtrat in der bayerischen Landeshauptstadt, wie am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Der Grund dafür ist, dass die UEFA im Herbst die Endspiele 2021, 2022 und 2023 des wichtigsten Vereinswettbewerbs im Paket vergeben wird. München will, sollte der Zuschlag für das Finale 2021 an den anderen Bewerber St. Petersburg gehen, auf Nummer sicher gehen, spätestens 2022 das Endspiel nach Deutschland in die Allianz Arena zu holen.

Gold und Bronze für deutsche Rennkanuten bei Europaspielen

MINSK (dpa) - Die Rennkanuten haben das Konto der deutschen Mannschaft bei den Europaspielen in Minsk auf zweimal Gold und viermal Bronze erhöht.

Olympiasieger Max Hoff (Essen) und Jacob Schopf (Berlin) gewannen am Mittwoch im Zweier-Kajak über 1000 Meter. Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel (Potsdam) holte Bronze im Einer-Canadier über 1000 Meter. Die WM findet Ende August im ungarischen Szeged statt. Anders als bei den auch als EM ausgeschriebenen Europaspielen geht es dort um Startplätze für Olympia.

«Sport Bild»: FC Bayern denkt über Dembélé-Transfer als Plan B nach

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München denkt nach Informationen der «Sport Bild» über eine Verpflichtung des früheren Dortmunders Ousmane Dembélé nach.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe «einen spektakulären Plan B», falls der Transfer von Nationalspieler Leroy Sané nicht zustande kommt, schreibt das Magazin am Mittwoch ohne Angabe von Quellen. Als Befürworter einer Verpflichtung des Offensivspielers vom FC Barcelona soll der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge gelten. Dembélé war 2017 vom BVB nach Barcelona gewechselt und hat dort noch einen Vertrag bis 2022. Bei Sané zeichnet sich aktuell ein Verbleib bei Manchester City ab.

DFL bestätigt: Untersuchungen auf Hirnverletzungen bei Profis Pflicht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Profis der 1. und 2. Bundesliga müssen sich von der neuen Saison an auf mögliche Hirnverletzungen untersuchen lassen.

«Um den Umgang mit Kopfverletzungen künftig weiter zu professionalisieren und die dadurch entstehenden Gefahren für Spieler zu reduzieren, wird ab der kommenden Saison 2019/20 ein sogenanntes Baseline-Screening für die Spieler aller 36 Clubs (...) verbindlich eingeführt», teilte die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch mit. Zunächst hatte die «Bild am Sonntag» darüber berichtet.

Generation Gwinn und Co: Mit Frechheit und Spielwitz zum Erfolg

RENNES (dpa) - Giulia Gwinn, Klara Bühl und Lena Oberdorf verkörpern die junge Generation von Spielerinnen, auf die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verstärkt baut.

Am Samstag steht für sie im Viertelfinale gegen Schweden die erste große Bewährungsprobe an. Am Anfang tuscheln und kichern die beiden Teenager noch einmal kurz miteinander. Doch dann beantworten die 19 Jahre alte Giulia Gwinn und die 18-jährige Klara Bühl cool und abgeklärt die Fragen der Journalisten auf der Pressekonferenz am Mittwoch im Teamquartier der Frauenfußball-Nationalmannschaft. Beide gehören zu der jungen Generation von Spielerinnen, auf die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bei der WM in Frankreich verstärkt baut - bislang mit Erfolg.