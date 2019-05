Written by: Redaktion DER FARANG | 19/05/2019

Nürnberg verpflichtet Österreicher Canadi als neuen Chefcoach

NÜRNBERG (dpa) - Der Österreicher Damir Canadi soll Rekordabsteiger 1. FC Nürnberg in die Fußball-Bundesliga zurückführen.



Wie der fränkische Traditionsverein am Sonntag mitteilte, erhält der 49-Jährige einen Zweijahresvertrag. Canadi löst den scheidenden Interimscoach Boris Schommers ab. Er arbeitete in den vergangenen beiden Spielzeiten mit überschaubarem Budget erfolgreich beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen.

Fußball-WM 2022: Katar plant weiter mit 32 Mannschaften

DOHA (dpa) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2022 plant Gastgeber Katar weiterhin mit 32 Mannschaften.



Die Entscheidung, ob die WM auf 48 Teams ausgedehnt wird, würden die FIFA und Katar nur gemeinsam treffen, sagte Nasser al-Khater, Chef des WM-Organisationskomitees. «Niemand wird diesen Beschluss allein fassen», sagte Al-Khater am Samstagabend (Ortszeit) in Doha. «Wir wollen das tun, was für den Fußball am besten ist.» FIFA-Chef Gianni Infantino möchte das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Mannschaften aufstocken. Dies könnte zusätzliche Einnahmen in Millionenhöhe bedeuten. Die endgültige Entscheidung soll am 5. Juni beim FIFA-Kongress in Paris fallen.

Hockey-Damen von Alster Hamburg verteidigen deutschen Meistertitel

KREFELD (dpa) - Die Hockey-Damen vom Club an der Alster Hamburg haben ihren Titel bei der deutschen Feld-Meisterschaft in Krefeld verteidigt.



Die Hanseatinnen gewannen am Sonntag das Finale gegen den Düsseldorfer HC mit 3:1 im Penaltyschießen. Den Siegtreffer erzielte Viktoria Huse als neunte Schützin. Beim 1:1 (1:1) in der regulären Spielzeit hatte Sabine Markert (6. Minute) den DHC per Strafecke in Führung gebracht, ehe Felicitas Wiedermann (17.) für die Hamburgerinnen ausglich. Mit dem Sieg revanchierte sich Titelverteidiger Alster nicht nur für die Niederlage im Hallen-Endspiel. Die Hanseatinnen sicherten sich auch die Qualifikation für den Europapokal.

Triathlon: Erster Saisonsieg für Ex-Weltmeister Kienle

HEILBRONN (dpa) - Der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle hat seinen ersten Saisonsieg geschafft.



Der 34 Jahre alte Triathlet aus Mühlacker setzte sich am Sonntag bei der Challenge Heilbronn durch. Für die 1,9 Kilometer Schwimmen, 84,1 Kilometer Radfahren und 21,0 Kilometer Laufen benötigte Kienle 3:45:41 Stunden. Zweiter mit 2:41 Minuten Rückstand wurde Florian Angert aus Weinheim vor Ruben Zepuntke aus Düsseldorf.

Mesut Özil nimmt an Fastenbrechen mit Erdogan in Istanbul teil

ISTANBUL (dpa) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat sich erneut mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen.



Özil nahm mit seiner Verlobten, Model und Schauspielerin Amine Gülse, am Samstagabend an einem Essen zum Fastenbrechen mit Erdogan in Istanbul teil, wie auf Bildern zu sehen war, die vom Präsidialbüro zur Verfügung gestellt wurden. Der türkische Präsident habe die beiden in seinem Büro im Dolmabahce-Palast empfangen, berichtete der Sender NTV. Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun habe ebenfalls teilgenommen. Zum Fastenbrechen waren demnach auch zahlreiche Jugendliche eingeladen. Die Türkei feiert mit dem Tag der Jugend und des Sports am Sonntag den 100. Jahrestag des türkischen Befreiungskrieges. Özils Berater war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Schalke verpflichtet Reschke als Technischen Direktor

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der abgestürzte Vizemeister FC Schalke 04 hat Michael Reschke für den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors verpflichtet.



Der 61-Jährige wird seinen Job am 1. Juni 2019 antreten und einen Dreijahresvertrag erhalten. Zu seinen Aufgaben gehören nach Vereinsangaben die Neustrukturierung der Scouting-Abteilung für den Profibereich und die Kaderplanung. Er arbeitet dem im März verpflichteten Sportvorstand Jochen Schneider zu. Reschke war am 12. Februar nach 18 Monaten als Sportvorstand des VfB Stuttgart beurlaubt worden. Als Kaderplaner in der zweiten Reihe machte er sich bei den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen (von 2004 bis 2014) sowie beim FC Bayern München (2014 bis 2017) einen guten Namen.

101. PGA Championship: US-Golfstar Koepka führt klar vor Finalrunde

NEW YORK (dpa) - Golfstar Brooks Koepka dominiert weiter die 101. PGA Championship und hat beste Chancen auf die Titelverteidigung.



Der 29 Jahre alte US-Amerikaner spielte am Samstag (Ortszeit) beim zweiten Major-Turnier des Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York eine 70er-Runde und liegt mit insgesamt 198 Schlägen weiter klar an der Spitze. Der dreimalige Major-Sieger Koepka hat vor der Schlussrunde bereits sieben Schläge Vorsprung auf die Zweitplatzierten Harold Warner III (USA), Jazz Janewattananond (Thailand), Luke List (USA) sowie den Weltranglisten-Ersten Dustin Johnson (USA/alle 205). Es ist der größte Vorsprung nach drei gespielten Runden in der Geschichte der PGA Championship.

Aufholjagd: Warriors fehlt ein Sieg zum Finaleinzug in NBA-Playoffs

PORTLAND (dpa) - Basketball-Superstar Stephen Curry hat die Golden State Warriors zum dritten Sieg im Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NBA geführt.



Beim 110:99-Auswärtserfolg bei den Portland Trail Blazers kam Curry besonders in der zweiten Halbzeit auf Touren und erzielte insgesamt 36 Punkte. In der Best-of-Seven-Serie führt Golden State mit 3:0.

Audi-Pilot Rast gewinnt in Zolder - Eng übernimmt Gesamtführung

ZOLDER (dpa) - René Rast hat den vierten Lauf des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gewonnen.



Beim zweiten Rennen auf dem vier Kilometer langen Kurs im belgischen Zolder verwies der Audi-Pilot aus Minden den Österreicher Philipp Eng im BMW auf den zweiten Rang. Dritter wurde der Brite Jamie Green im Audi. Eng übernahm die Gesamtführung vor dem nächsten Rennwochenende mit den DTM-Läufen fünf und sechs am 8. und 9. Juni im italienischen Misano.

MotoGP in Le Mans: Marc Marquez gewinnt Frankreich-Grand-Prix

LE MANS (dpa) - Weltmeister Marc Marquez hat mit dem Sieg beim Frankreich-Grand-Prix seinen Vorsprung in der MotoGP ausgebaut.



Der Spanier kontrollierte am Sonntag das Rennen in Le Mans und steuerte zum 300. Sieg für seinen Arbeitgeber Honda in der Königsklasse. Die weiteren Podestplätze gingen an die Italiener Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci. Motorrad-Ikone Valentino Rossi kam hinter dem Australier Jack Miller als Fünfter ins Ziel. In der WM-Wertung übernahm Dovizioso die zweite Position hinter Marquez und schob sich am Spanier Alex Rins vorbei, der in Le Mans nur Zehnter wurde.

Hertha holt Dedryck Boyata - Ibisevic und Mittelstädt verlängern

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den belgischen Nationalspieler Dedryck Boyata verpflichtet.



Der 28 Jahre alte Abwehrspieler und WM-Teilnehmer von 2018 kommt von Celtic Glasgow nach Berlin. Das verkündete Manager Michael Preetz bei der Mitgliederversammlung des Clubs am Sonntag. Zudem verlängert der Hauptstadtclub die Verträge mit Kapitän Vedad Ibisevic (34) und mit dem aktuellen deutschen U-21-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt (22). Routinier Ibisevic hängt eine Saison dran, der Kontrakt mit Mittelstädt läuft bis 2023.