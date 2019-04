Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.19

Hamilton gewinnt das 1000. Formel-1-Rennen - Vettel Dritter

SHANGHAI (dpa) - Lewis Hamilton hat das 1000. Rennen in der Geschichte der Formel 1 gewonnen.

Der fünfmalige Weltmeister und Titelverteidiger siegte am Sonntag beim Großen Preis von China vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. WM-Herausforderer Sebastian Vettel kam im Ferrari auf den dritten Platz und wartet in dieser Saison weiter auf den ersten Sieg. Vettels Stallrivale Charles Leclerc wurde Fünfter hinter Max Verstappen im Red Bull.

Hoffenheim springt nach 2:0 gegen Hertha BSC auf Platz sechs

SINSHEIM (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim ist in der Fußball-Bundesliga auf einen Europa-League-Platz geklettert.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann siegte am Sonntag gegen Hertha BSC 2:0 (1:0) und belegt mit 47 Punkten nun den sechsten Tabellenplatz. Die Berliner kassierten dagegen die fünfte Niederlage in Serie und müssen sich mit Platz elf begnügen. Nadiem Amiri (29.) und Reiss Nelson (76.) erzielten die Hoffenheimer Treffer.

St. Pauli und Kiel können im Aufstiegskampf nicht gewinnen

DÜSSELDORF (dpa) - Im Kampf um die Aufstiegsplätze haben der FC St. Pauli und Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte liegengelassen.

St. Pauli kam unter Neu-Trainer Jos Luhukay am Sonntag gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, auch die Kieler mussten sich mit einem 1:1 (0:1) beim Abstiegskandidaten FC Ingolstadt begnügen. Kiel (46 Punkte) und St. Pauli (45 Punkte) konnten den Abstand auf den Tabellendritten Union Berlin (49) nicht verkürzen. Dafür rückte Aufsteiger SC Paderborn (48) nach dem 4:0-Sieg gegen den MSV Duisburg am Samstag bis auf einen Punkt an Union heran.

VfL Osnabrück kommt dem Zweitliga-Aufstieg näher

LEIPZIG (dpa) - Der VfL Osnabrück kommt seinem Ziel 2. Fußball-Bundesliga immer näher.

Die Niedersachsen bauten am Sonntag mit dem 3:1 (1:0) beim KFC Uerdingen ihre souveräne Tabellenführung in der 3. Liga weiter aus und sind fünf Spieltage vor Saisonende wohl kaum noch zu stoppen. Bei zwölf Punkten Vorsprung des VfL vor dem Relegationsplatz sorgt eher der Dreikampf zwischen dem SV Wehen Wiesbaden, dem Karlsruher SC und dem Halleschen FC um den zweiten direkten Aufstiegsplatz für Hochspannung.

Ex-Weltmeister Culcay vergibt Chance auf erneute Box-WM

MINNEAPOLIS (dpa) - Profiboxer Jack Culcay hat den WM-Ausscheid gegen den Ukrainer Segej Derewjantschenko verloren.

Der 33 Jahre alte Berliner unterlag seinem gleichaltrigen Rivalen in der Nacht zum Sonntag in Minneapolis einstimmig nach Punkten. Zwei Kampfrichter werteten das Duell 116:112, einer 115:113 für den Ukrainer. Culcay hat damit die Chance eingebüßt, um den WM-Gürtel der IBF zu boxen.

Christina Hammer verliert Box-WM gegen Claressa Shields

ATLANTIC CITY (dpa) - Christina Hammer hat die Box-Weltmeisterschaft gegen die zweimalige Olympiasiegerin Claressa Shields verloren.

Die 28-jährige Dortmunderin unterlag in der Nacht zum Sonntag in Atlantic City (USA) Shields einstimmig nach Punkten (92:98, 92:98, 92:98) und büßte damit ihren WM-Titel ein. Die 24-jährige Amerikanerin besitzt damit alle vier wichtigen Gürtel im Mittelgewicht (WBA, IBF, WBC, WBO) und darf sich unumstrittene Weltmeisterin nennen.

Golfstar Tiger Woods hat fünften Masters-Triumph vor Augen

AUGUSTA (dpa) - Superstar Tiger Woods hat gute Chancen auf seinen fünften Triumph beim Masters im Augusta National Golf Club.

Der 43-Jährige aus den USA liegt vor der Finalrunde nur zwei Schläge hinter dem Führenden Francesco Molinari aus Italien. Für Woods wäre es der 15. Sieg bei einem Major-Turnier in seiner Karriere. Der Publikumsliebling spielte am Samstag (Ortszeit) eine starke 67er-Runde auf dem Par-72-Kurs. Mit insgesamt 205 Schlägen liegt Woods gemeinsam mit seinem Landsmann Tony Finau auf dem zweiten Rang.

Oliver Zeidler erstmals deutscher Meister im Ruder-Einer

KÖLN (dpa) - Oliver Zeidler aus Ingolstadt ist zum ersten Mal deutscher Meister im Ruder-Einer geworden.

Der 22-Jährige gewann bei der Kleinboot-DM in Köln vor Stephan Krüger aus Frankfurt/Main und Timo Piontek aus Koblenz. Damit hat der WM-Sechste Zeidler beste Chancen, sich auch künftig mit der Weltelite im Skiff messen zu können. Titelverteidiger Tim Ole Naske aus Hamburg musste am Samstag vor dem Halbfinale aufgrund einer Zerrung im Arm abmelden.

Pauline Schäfer verpasst EM-Podest: Nach Sturz nur Sechste am Balken

STETTIN (dpa) - Pauline Schäfer hat am Sonntag die große Chance auf die erste EM-Medaille einer deutschen Turnerin am Schwebebalken seit 32 Jahren vergeben.

Bei den Europameisterschaften in Stettin belegte die 22-jährige Chemnitzerin nach einem Absturz und weiteren Unsicherheiten mit 11,700 Punkten nur den sechsten Platz. Der EM-Titel ging mit 13,566 Punkten an die Britin Alica Kinsella.

IOC: Keine generelle Lockerung der Werberegeln bei Olympia

LAUSANNE (dpa) - IOC-Präsident Thomas Bach hat einer generellen Lockerung der Werberichtlinien bei Olympischen Spielen nach deutschem Vorbild eine Absage erteilt.

«Es gibt keine Lösung, die für alle passt», sagte der 65-Jährige am Sonntag beim Athletenforum in Lausanne und verwies auf die unterschiedlichen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern, die eine weltweit gültige Regelung nicht möglich machten. Bach forderte die Sportler auf: «Gehen Sie auf Ihre Nationalen Olympischen Komitees zu und schließen Sie mit ihnen bindende Vereinbarungen ab! Achten Sie dabei auf eine Balance von Geben und Nehmen.» Die Regel 40 der Olympischen Charta schränkt die Werbemöglichkeiten für Sportler ein. Der Deutsche Olympische Sportbund und das IOC hatten sich Anfang März dem Bundeskartellamt gegenüber zu einer Öffnung der bisherigen Werbebeschränkungen verpflichtet. Dadurch haben deutsche Athleten mehr Handlungsspielraum bei der Vermarktung ihrer Person während der Spiele. Dies betrifft laut Bundeskartellamt unter anderem die Nutzung bestimmter «olympischer» Begriffe, die Aktivitäten auf Social Media oder die Verwendung von Wettkampfbildern.

Bochum-Torjäger Hinterseer trifft dreimal beim 3:2 gegen Fürth

BOCHUM (dpa) - Dank Lukas Hinterseer hat der VfL Bochum seine Serie von drei Spielen ohne Sieg mit dem 3:2 (1:2)-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth beendet.

Der Torjäger aus Österreich erzielte am Sonntag in der 14., 53. und 90. Minute seine Saisontreffer 15 bis 17. Nach diesem Duell der beiden Vereine aus dem gesicherten Tabellen-Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga hat Bochum als Zehnter 38 Punkte, die Franken haben als Elfter einen Zähler weniger. In einer vor allem in den ersten 45 Minuten ansehnlichen und abwechslungsreichen Begegnung führten die Franken vor 17 344 Zuschauern zweimal. Sebastian Ernst köpfte in der 6. Minute bei seinem 50. Zweitligaeinsatz für Fürth das 1:0. Paul Seguin traf in der 36. Minute zum 2:1. Bis kurz vor Schluss sah es ganz danach aus, als ob die Franken ihre Serie auf fünf Begegnungen ohne Niederlage ausbauen könnten - ehe Hinterseer entscheidend traf.