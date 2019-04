Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.19

1. FC Köln steuert unaufhaltsam Richtung Fußball-Bundesliga

DÜSSELDORF (dpa) - Der 1. FC Köln ist auf dem Weg zum sechsten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nicht zu stoppen.



Der Mannschaft von Trainer Markus Anfang gelang am Sonntag mit dem 2:0 (2:0) beim Pokal-Viertelfinalisten 1. FC Heidenheim der sechste Zweitligaerfolg nacheinander. Bei 57 Punkten hat der FC sechs Zähler Vorsprung auf den Hamburger SV und neun auf den Tabellendritten Union Berlin, der bei Dynamo Dresden nur 0:0 spielte. In einem Duell zweier Vereine des Tabellen-Mittelfelds besiegte die SpVgg Greuther Fürth den SV Darmstadt 98 2:1 (0:0).

Profis für Profi als DFB-Präsident - Rummenigge: «Gift reingeflossen»

BERLIN (dpa) - In der Diskussion um eine gravierende Strukturreform beim Deutschen Fußball-Bund verschärfen die Vertreter der Profi-Clubs um Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Ton.



Der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters forderte am Sonntag eine Rückkehr zu einer aus seiner Sicht sinnhaften Balance zwischen den Interessen von Profis und Amateuren und machte Interimschef Rainer Koch und den Spitzen der Landesverbände nach dem Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel schwere Vorwürfe.

DFL-Boss Seifert: Kein Solidarfonds für Beteiligung an Polizeikosten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat nach dem verlorenen Streit um die Kostenbeteiligung von Fußballvereinen an Polizeieinsätzen bei Hochrisikospielen heftige Kritik an Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) geübt und dessen Forderung nach einer bundeseinheitlichen Regelung strikt zurückgewiesen.



«Die finanzielle Dimension ist im Kontext unseres Gesamtumsatzes in der Tat überschaubar. Was aber klar ist: Es wird niemals einen Solidarfonds geben», sagte Seifert in einem Interview des Fachmagazins «kicker» (Montag). «Mit welchem Recht soll die DFL Vereine wie Sandhausen, Freiburg, Heidenheim oder Hoffenheim an einem Polizeieinsatz in einem anderen Bundesland beteiligen?»

Mittelhandbruch bei Frankfurts Abwehrspieler Hinteregger

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Martin Hinteregger vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich im Auswärtsspiel bei Schalke 04 (2:1) die Mittelhand gebrochen.



Zudem erlitt der 26 Jahre alte Abwehrspieler in der Partie am Samstag eine Kehlkopf- und Brustbeinprellung. Dennoch rechnet der österreichische Nationalspieler mit einem Einsatz im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Benfica Lissabon. «Ich bekomme eine Schiene für die Hand und denke, dass bis Donnerstag alles wieder in Ordnung ist. Aktuell fühle ich mich gut», sagte Hinteregger am Sonntag.

Nowitzkis Zögern: Schauen, ob weitere Saison Sinn macht

DALLAS (dpa) - Dirk Nowitzki zaudert weiter. Auch kurz vor dem Ende seiner 21. NBA-Saison behält der deutsche Basketball-Superstar die Entscheidung über einen Rücktritt für sich.



«Ich habe immer gesagt, ich spiele die Saison zu Ende. Ich werde sehen, wie der Körper sich erholt in den Wochen nach der Saison und dann schauen, ob es Sinn macht», sagte der 40 Jahre alte Würzburger bei DAZN. Auch wenn er in den Arenen der nordamerikanischen Profiliga bereits mit großen Abschiedsszenen gefeiert wird, würde Nowitzki den Entschluss übers Aufhören wohl am liebsten noch aufschieben. «Aber mir ist klar, dass er relativ zeitnah fallen muss», sagte er.

50 Saisontore: Draisaitl beendet NHL-Hauptrunde mit Rekord

EDMONTON (dpa) - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die NHL-Hauptrunde mit seinen Edmonton Oilers mit einem weiteren persönlichen Meilenstein beendet.



Beim 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) bei den Calgary Flames schoss der 23 Jahre alte Nationalstürmer sein 50. Saisontor. Damit verpasste Draisaitl nur knapp die Maurice Richard Trophy, die der beste Torschütze der NHL-Vorrunde erhält. Sie geht an den russischen Superstar Alexander Owetschkin vom Stanley-Cup-Sieger Washington Capitals, der nur ein Tor mehr als Draisaitl schoss.

Kerber verpasst Finale in Monterrey - Premiere für Asarenka

MONTERREY (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim Tennisturnier im mexikanischen Monterrey ihre dritte Endspiel-Teilnahme verpasst.



Die 31-Jährige aus Kiel verlor am Samstag (Ortszeit) im Duell zweier Grand-Slam-Siegerinnen und früherer Weltranglisten-Ersten gegen die Weißrussin Victoria Asarenka mit 4:6, 6:4, 1:6. Gegen die Australian-Open-Siegerin von 2012 und 2013 kassierte Kerber nach 2:12 Stunden im neunten Vergleich ihre achte Niederlage. «Es ist ziemlich unglaublich. Es war ein wichtiges Match für mich, um zu sehen, wie ich unter Druck gegen eine Top-Spielerin agiere», sagte Asarenka nach dem umkämpften Match.

Deutsche Curler beenden Weltmeisterschaft auf Platz acht

LETHBRIDGE (dpa) - Die deutschen Curling-Männer haben die WM in Kanada auf dem achten Platz beendet.



Das Team um Skip Marc Muskatewitz schloss sein Turnier am Wochenende in Lethbridge mit vier Siegen und acht Niederlagen ab.

Ochsenhausen trifft im Tischtennis-Endspiel auf Saarbrücken

BERGNEUSTADT (dpa) - Tischtennis-Pokalsieger TTF Ochsenhausen gegen den 1. FC Saarbrücken TT lautet das Endspiel um die deutsche Meisterschaft.



Ochsenhausen löste am Sonntag durch ein 3:1 im zweiten Halbfinale beim TTC Bergneustadt das Ticket für das Finale am 25. Mai in Frankfurt/Main um die deutsche Meisterschaft und kann damit weiter vom nationalen Double träumen. Gegner Saarbrücken setzte sich bereits am Freitag gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf durch.