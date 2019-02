Von: Redaktion DER FARANG | 13.02.19

Tuchel mit PSG nach 2:0 in Manchester vor Viertelfinal-Einzug

MANCHESTER (dpa) - Thomas Tuchel steht mit Paris Saint-Germain vor dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League.



Der deutsche Trainer setzte sich mit dem französischen Spitzenclub am Dienstag im Hinspiel der Fußball-Königsklasse bei Manchester United mit 2:0 (0:0) durch. In einer packenden zweiten Halbzeit erzielten Presnel Kimpembe (53. Minute) und Kylian Mbappé (60.) im Old Trafford die Tore für das Star-Ensemble aus der französischen Hauptstadt. Im anderen Achtelfinale setzte sich AS Rom mit 2:1 (0:0) gegen den FC Porto durch.

BVB-Coach Favre mit großen Respekt vor Tottenham

LONDON (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre geht mit Respekt in das Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League bei Tottenham Hotspur.



«Sie sind in der Tabelle nur wenige Punkte hinter Liverpool und Manchester City. Das sagt eigentlich alles», sagte der BVB-Coach am Dienstag vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten für die Partie. Der Verletzungsmisere in seinem Team misst Favre keine große Bedeutung bei. Neben Marco Reus (Oberschenkel) und Manuel Akanji (Hüfte) muss Favre gegen Tottenham auch auf Paco Alcácer (Schulter), Julian Weigl (Infekt) und Lukasz Piszczek (Ferse) verzichten.

DFL meldet Umsatzrekord im Profifußball von 4,42 Milliarden Euro

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der deutsche Profifußball hat in der Saison 2017/18 einen Umsatzrekord von 4,42 Milliarden Euro erzielt.



Dies berichtete das «Handelsblatt» (Mittwoch) mit Bezug auf den «Wirtschaftsreport 2019» der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Vor allem ein neuer Medienvertrag trug demnach 65 Prozent zum Wachstum bei. Für die Spielzeit 2016/17 hatte die DFL einen Umsatz von 4,01 Milliarden Euro vermeldet.

Deutschland verpasst erste Medaille bei Ski-WM: Vierter im Team-Event

ARE (dpa) - Deutschland hat auch beim Team-Event die erste Medaille bei der Ski-WM in Are mit Rang vier denkbar knapp verpasst.



Im kleinen Finale unterlagen Linus Straßer, Anton Tremmel, Christina Geiger und Lena Dürr der Mannschaft aus Italien 1:3. Zuvor hatte es am Dienstagabend in der ersten Runde gegen Großbritannien und im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich je ein 3:1 gegeben. Im Halbfinale dann waren die Olympiasieger und späteren Weltmeister aus der Schweiz beim 2:2 bei den entscheidenden Laufzeiten um 0,20 Sekunden schneller. Silber holte sich Österreich.

Görges bei Tennisturnier in Doha im Achtelfinale

DOHA (dpa) - Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Doha das Achtelfinale erreicht.



Die 30 Jahre alte an Nummer neun gesetzte Tennisspielerin aus Bad Oldesloe setzte sich am Dienstag in ihrer Auftaktpartie gegen die Australierin Ajla Tomljanovic mit 6:2, 6:2 durch. Im Achtelfinale trifft Görges auf die US-Amerikanerin Alison Riske. Angelique Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos und bekommt es im Achtelfinale des mit rund 900.000 Dollar dotiertes Hartplatz-Turniers mit der Estin Anett Kontaveit zu tun.

Kein Sieger im Nachholspiel: Zwickau und Karlsruhe trennen sich 1:1

ZWICKAU (dpa) - Der Karlsruher SC ist in einem Nachholspiel der 3. Fußball-Liga am Dienstagabend beim FSV Zwickau nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen.



Kevin Hoffmann hatte die Sachsen in der 44. Minute in Führung gebracht. Anton Fink (65./Handelfmeter) gelang im zweiten Durchgang der Ausgleich für den KSC, der in der Tabelle mit 44 Punkten weiterhin auf dem zweiten Platz rangiert. Der FSV konnte seinen Negativlauf von zuvor drei Niederlagen stoppen und liegt mit 26 Zählern an 14. Position.

ALBA Berlin schlägt Braunschweig - Clifford fraglich für Pokalfinale

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin hat die Generalprobe für das Pokalfinale am kommenden Sonntag in Bamberg bestanden.



Am Dienstagabend siegten die Berliner in der Basketball-Bundesliga daheim vor 7988 Zuschauern gegen die Löwen Braunschweig dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 82:74 (39:43). ALBA bleibt Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Rokas Giedraitis mit 18 und Luke Sikma mit 15 Punkten. ALBA musste kurzfristig auf Dennis Clifford verzichten. Der Center hatte sich im Training eine Rippenprellung zugezogen. Sein Einsatz im Pokalfinale ist fraglich.

VfB Stuttgart trennt sich von Reschke - Hitzlsperger Nachfolger

STUTTGART (dpa) - Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportvorstand Michael Reschke getrennt.



Wie der Tabellen-16. am Dienstag mitteilte, wird der frühere VfB-Profi Thomas Hitzlsperger sein Nachfolger. Hitzlsperger war bislang Direktor des Nachwuchsleistungszentrums und Präsidiumsmitglied beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten.

Deutsche Tennis-Damen in Fed-Cup-Relegation nach Lettland

LONDON (dpa) - Deutschlands Tennis-Damen müssen im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe des Fed Cups in Lettland antreten.



Das ergab die Auslosung am Dienstag in London. Damit erwischte die Auswahl von Teamchef Jens Gerlach für die Partie am 20. und 21. April eine unangenehme Aufgabe. Lettland verfügt in Anastasija Sevastova und Jelena Ostapenko über zwei starke Einzelspielerinnen.

Schalkes früherer Manager Assauer in aller Stille beigesetzt

HERTEN (dpa) - Rudi Assauer ist im engsten Familienkreis beigesetzt worden.



Der langjährige Manager des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 fand seine letzte Ruhestätte am Dienstagmittag im nördlichen Ruhrgebiet. Assauer war am vergangenen Mittwoch in seiner Heimatstadt Herten nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben.

Neuer setzt beim FC Bayern weiter mit Torwarttraining aus

MÜNCHEN (dpa) - Nationalkeeper Manuel Neuer hat beim FC Bayern auch zum Start in die neue Trainingswoche auf torwartspezifisches Training verzichtet.



Dies teilten die Münchner am Dienstag mit. Der am Daumen verletzte Neuer trainierte dafür mit den Feldspielern. Drei Tage vor dem Bundesliga-Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) beim FC Augsburg fehlten Trainer Niko Kovac neben Corentin Tolisso, der sich nach einem Kreuzbandriss weiter heranarbeitet, auch Arjen Robben, Mats Hummels und Robert Lewandowski. Der FC Bayern nannte keine Details. Das Duell in Augsburg ist Neuers letzte Möglichkeit für einen Einsatz vor dem Champions-League-Duell in Liverpool am 19. Februar.

Marathon-Comeback von Lisa Hahner in Hannover

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Berlinerin Lisa Hahner wird am 7. April in Hannover ihr Marathon-Comeback geben.



Dies teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die 29-jährige Läuferin erreichte zuletzt bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 das Ziel nach 42,195 Kilometer. Im gleichen Jahr war sie beim Hannover-Marathon zuvor Fünfte in 2:34:56 Stunden geworden.

DFB ehrt gestorbenen englische Torwart Banks: «Ein guter Mann»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat den im Alter von 81 Jahren gestorbenen früheren englischen Fußball-Nationaltorwart Gordon Banks als große Persönlichkeit gewürdigt. «Ein starker Gegner und ein guter Mann», twitterte der DFB am Dienstag bei