Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.18

Federer bei ATP-Finals wieder in der Spur - Klarer Sieg gegen Thiem

LONDON (dpa) - Tennis-Superstar Roger Federer darf bei den ATP World Tour Finals wieder auf den Einzug ins Halbfinale hoffen.



Der Schweizer gewann am Dienstagabend in London mit 6:2, 6:3 gegen Dominic Thiem aus Österreich und machte damit seine Auftaktpleite vom Sonntag wieder gut. Nach dem Zweisatzerfolg bekommt der 20- malige Grand-Slam-Gewinner und Finals-Rekordsieger am Donnerstag im letzten Gruppenspiel gegen Kevin Anderson noch eine Chance, das Weiterkommen perfekt zu machen. Der Südafrikaner Anderson hatte zuvor Kei Nishikori aus Japan deutlich mit 6:0, 6:1 bezwungen.

Berlin bekommt Zuschlag für Weltspiele der Special Olympics

BERLIN (dpa) - Die Weltspiele der Special Olympics finden 2023 zum ersten Mal in Deutschland statt. Berlin bekam am Dienstagabend in Santo Domingo (Dominikanische Republik) den Vorzug vor Moskau, dem einzigen Gegenkandidaten.



Die Special Olympics World Games gelten als die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. In Berlin werden im Juni 2023 rund 7.000 Athletinnen, Athleten und Partner aus 180 Nationen in 25 Sportarten dabei sein. Die Weltspiele hatten 1968 in Chicago ihre Premiere, die nächste Auflage findet 2019 in Abu Dhabi statt.

Abschied für Hrubesch ohne Sieg: Frauenteam spielt 0:0 gegen Spanien

ERFURT (dpa) - Die Siegesserie der deutschen Fußball-Frauen ist ausgerechnet im letzten Spiel unter Bundestrainer Horst Hrubesch gerissen.



Am Dienstag musste sich der Olympiasieger nach sieben Erfolgen hintereinander in Erfurt mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Vor 3169 Zuschauern konnte das Hrubesch-Team nur streckenweise an die überzeugende Leistung beim 5:2 gegen Italien am Samstag anknüpfen. Spanien erwies sich als kompakte, spielstarke und ballsichere Mannschaft, die sogar die größere Zahl an guten Möglichkeiten hatte.

Rainer Schüttler wird neuer Trainer von Angelique Kerber

BERLIN (dpa) - Der ehemalige Tennisspieler Rainer Schüttler wird neuer Trainer von Angelique Kerber. Dies bestätigte Kerbers Manager am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.



Zuvor hatte die «Bild»- Zeitung darüber berichtet. Demnach soll der frühere Australian-Open- Finalist die Betreuung der Wimbledon-Siegerin Ende November nach deren Urlaub übernehmen. Die neue Saison beginnt im Januar, dann stehen auch die Australian Open in Melbourne an. Kerber hatte sich Mitte Oktober von ihrem vorherigen Trainer Wim Fissette getrennt.

«Bild»: Michael Oenning wird neuer Trainer des 1. FC Magdeburg

BERLIN (dpa) - Michael Oenning wird einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg.



Der 53-Jährige soll am Mittwoch um 12.00 Uhr in Magdeburg vorgestellt werden und bereits um 14.00 Uhr sein erstes Training leiten. Der frühere Bundesliga-Coach des 1. FC Nürnberg und Hamburger SV wird Nachfolger von Jens Härtel. Der 49-Jährige war am Montagabend freigestellt worden. Oenning war bis zum Sommer beim ungarischen Erstliga-Absteiger Vasas Budapest tätig.

Real Madrid: Cheftrainer Solari bekommt Vertrag bis 2021

MADRID (dpa) - Der neue Chefcoach des spanischen Fußball- Rekordmeisters Real Madrid, Santiago Solari, bekommt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.



Das teilte der Champions-League-Sieger am Dienstagabend offiziell mit. Solari war von den Königlichen erst am Vorabend vom Interimscoach zum neuen Trainer befördert worden. Über die Vertragslaufzeit wurden am Montag noch keine Angaben gemacht. Der 42 Jahre alte Argentinier hatte den Posten bei Real Ende Oktober kommissarisch übernommen, nachdem Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui nach einer Pleitenserie entlassen worden war.

Englische Premier League bekommt erstmals eine Chefin

LONDON (dpa) - Die englische Premier League bekommt im kommenden Jahr erstmals eine Chefin.



Susanna Dinnage folgt als Geschäftsführerin von Englands höchster Fußball-Liga auf Richard Scudamore. Der 59-Jährige wird sein Amt im kommenden Monat nach 19 Jahren abgeben. Die 51 Jahre alte Dinnage arbeitet derzeit noch für das Medienunternehmen Discovery und ist Präsidentin des Senders Animal Planet.

DHB-Kapitänin Naidzinavicius fällt für Handball-EM der Frauen aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schwerer Schlag für Deutschlands Handball-Frauen: Ohne Kapitänin Kim Naidzinavicius muss die DHB-Auswahl die Europameisterschaft bestreiten.



Die Rückraumspielerin hat einen Riss des Innen- und Außenmeniskus erlitten und fällt für die Endrunde vom 29. November bis 16. Dezember in Frankreich aus. «Ich bin unendlich traurig, dass ich die EM verpasse. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen», erklärte Naidzinavicius am Dienstag in einer DHB-Mitteilung. Die 27-Jährige von der SG BBM Bietigheim wird bereits an diesem Mittwoch operiert.

Schach-WM: Viertes Remis zwischen Carlsen und Caruana

LONDON (dpa) - Vierte Partie, viertes Remis: Auch mit den weißen Steinen hat Titelverteidiger Magnus Carlsen seinen Herausforderer Fabiano Caruana bei der Schach-Weltmeisterschaft in London nicht bezwingen können.



Nach nur 34 Zügen einigten sich der Weltmeister aus Norwegen und der Amerikaner am Dienstag auf das Unentschieden. Carlsen wählte die Englische Eröffnung und bot im 34. Zug in komplett ausgeglichener Stellung das Remis an. Die 5. Partie findet am Donnerstag statt. Caruana eröffnet das Duell dann mit Weiß.