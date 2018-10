Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.18

Hamilton verpasst vorzeitigen Formel-1-Titelgewinn

AUSTIN (dpa) - Lewis Hamilton hat den vorzeitigen Titelgewinn in der Formel-1-Weltmeisterschaft vorerst verpasst.



Der britische Mercedes-Pilot wurde am Sonntag beim Großen Preis der USA in Austin Dritter. Sein schärfster WM-Konkurrent Sebastian Vettel landete im Ferrari auf Rang vier. Drei Rennen vor dem Saisonende liegt der 33-jährige Hamilton nun 70 Punkte vor dem Heppenheimer und ist nur noch theoretisch einzuholen. Er kann am kommenden Sonntag beim Grand Prix in Mexiko seinen fünften WM-Triumph perfekt machen. Sieger des US-Grand Prix wurde Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. Es war der erste Sieg für den Finnen seit seinem Erfolg in Melbourne im März 2013.

Mönchengladbach nach 4:0 gegen Mainz Bundesliga-Zweiter

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat Platz zwei in der Fußball-Bundesliga hinter Borussia Dortmund erobert.



Das Team von Trainer Dieter Hecking setzte am Sonntag seinen Höhenflug durch ein 4:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 fort. Vor 51.123 Zuschauern im Borussia-Park erzielten der überragende Jonas Hofmann (21./53./63. Minute) und Thorgan Hazard (58.) die Treffer für die Gastgeber. Die Borussia gewann damit auch ihr viertes Heimspiel dieser Saison und ist insgesamt schon seit neun Partien im eigenen Stadion ungeschlagen. Die Mainzer sind seit fünf Spielen sieglos und rutschten auf den zwölften Tabellenplatz ab.

Bayern-Basketballer verteidigen Tabellenspitze - Auch Bamberg siegt

MÜNCHEN (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern München hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt.



Der Double-Gewinner setzte sich am Sonntagabend im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten Telekom Baskets Bonn 102:91 (50:39) durch und blieb auch im vierten Ligaspiel ohne Niederlage. Ex-Serienmeister Brose Bamberg siegte bei den Eisbären Bremerhaven 93:88 (42:37) und schaffte nach langem Kampf im dritten Spiel den dritten Sieg.

Adler Mannheim verteidigen DEL-Tabellenführung

KREFELD (dpa) - Tabellenführer Adler Mannheim hat dank Top-Scorer Chad Kolarik in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Serie gefeiert.



Am Sonntag gelang dem 32 Jahre alten US-Angreifer beim hart umkämpften 2:0 bei den Krefeld Pinguinen der entscheidende Treffer fünfeinhalb Minuten vor dem Ende. Thomas Larkin traf zwölf Sekunden vor Schluss ins leere Krefelder Tor zum Endstand. Damit hielt das Team von Trainer Pavel Gross die Konkurrenten aus Ingolstadt und Düsseldorf auf Distanz.

Deutscher Ringer Obst bei WM in Budapest in Hoffnungsrunde um Bronze

BUDAPEST (dpa) - Bei den Ringer-Weltmeisterschaften in Budapest hat Martin Obst die erste Medaillenchance für das deutsche Team.



In der Freistil-Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm verlor der Sportler vom 1. Luckenwalder SC in Brandenburg am Sonntag zwar sein Achtelfinale gegen Kyle Dake. Weil der Amerikaner danach aber souverän in das Finale vordrang, kämpft Obst am Montag in der Hoffnungsrunde um Bronze. Der 31-Jährige war im Frühjahr Vize-Europameister geworden.

Hertha verpasst vierten Heimsieg in Serie: Nur 1:1 gegen Freiburg

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den vierten Sieg im vierten Heimspiel der Saison und den möglichen Sprung auf Platz zwei der Tabelle verpasst.



Gegen den SC Freiburg endete die Partie am Sonntag im Olympiastadion 1:1 (1:1). Damit rutscht Hertha mit 15 Punkten auf Platz sechs der Tabelle und hat nun fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Timo Boll verliert World-Cup-Finale im Tischtennis

PARIS (dpa) - Tischtennis-Star Timo Boll hat den dritten World-Cup-Sieg seiner Karriere knapp verpasst.



Der Europameister gewann am Sonntag in Paris zwar das deutsche Halbfinale gegen Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov in 4:2 Sätzen. Am Nachmittag verlor der 37-Jährige jedoch im Endspiel mit 1:4 gegen den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong aus China. Der World Cup ist im Tischtennis der wichtigste Wettbewerb nach den Olympischen Spielen und der WM. Die Spieler müssen sich dafür über die Ranglistenturniere ihres Kontinents qualifizieren. Boll gewann das Turnier in den Jahren 2002 und 2005. 2017 verlor er das deutsche Finale gegen Ovtcharov.