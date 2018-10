Von: Redaktion DER FARANG | 21.10.18

Werder nach Sieg bei Schalke in der Bundesliga vorerst auf Platz zwei

GELSENKIRCHEN (dpa) - Werder Bremen hat sich zumindest bis zum Sonntag auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga geschoben.



Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend 2:0 (1:0) beim FC Schalke 04 und liegen weiterhin drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Maximilian Eggestein sorgte mit seinen Treffern in der 43. und 66. Minute dafür, dass Werder den FC Bayern nach dessen 3:1 in Wolfsburg wieder überholte. Der Meister ist vorerst Dritter vor RB Leipzig. Am Sonntag können noch Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC zu Werder aufschließen.

Kimmich lobt Bayern-Bosse nach Medienschelte: «Ein super Zeichen»

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München hat die vieldiskutierte Pressekonferenz der Bayern-Bosse am Samstag verteidigt.



«Das ist ein super Zeichen, dass der Verein sich so vor seine Spieler stellt und seine Spieler so schützt», sagte der 23-Jährige nach dem 3:1 (1:0)-Sieg beim VfL Wolfsburg in einem Sky-Interview. «Es war für unsere Gefühlswelt wichtig, dass wir zusammenstehen und uns gegenseitig schützen.» Die Bayern-Verantwortlichen Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic hatten am Vortag die Medien und ehemalige Bayern-Spieler nach deren Kritik an den jüngsten Leistungen des deutschen Meisters massiv attackiert.

Klopp verschärft Wagner-Krise: Liverpool siegt 1:0 in Huddersfield

LONDON (dpa) - Im deutschen Trainerduell der englischen Premier League hat sich Jürgen Klopp am Samstag zum dritten Mal in Serie gegen seinen Kumpel David Wagner durchgesetzt.



Klopps FC Liverpool gewann mit 1:0 (1:0) bei Wagners kriselndem Huddersfield Town. Den entscheidenden Treffer erzielte der ägyptische Stürmer Mohamed Salah in der 24. Minute. Die in der Premier League noch ungeschlagenen Reds verbesserten sich durch den Erfolg auf Tabellenplatz zwei und sind weiter punktgleich mit Spitzenreiter und Titelverteidiger Manchester City. Für Huddersfield, bei die deutschen Profis Christopher Schindler, Chris Löwe und Erik Durm in der Startelf standen, verschärfte sich hingegen die Situation.

ALBA Berlin übernimmt Tabellenführung in Basketball-Bundesliga

BERLIN (dpa) - Vizemeister ALBA Berlin hat in der Basketball-Bundesliga vorerst die Tabellenführung übernommen.



Die Hauptstädter setzten sich am Samstagabend bei ratiopharm Ulm mit 92:74 (44:37) durch und feierten ihren dritten Sieg im dritten Ligaspiel. Bester Berliner Werfer war der isländische Nationalspieler Martin Hermannsson mit 17 Punkten. Die Berliner haben wie Meister Bayern München und die Telekom Baskets Bonn drei Spiele gewonnen. Im Spitzenspiel treffen die Bayern am Sonntag in München auf Bonn - eines der beiden Teams wird Alba an der Tabellenspitze ablösen.

Görges gewinnt Tennis-Turnier in Luxemburg - Sechster Titel

LUXEMBURG (dpa) - Julia Görges hat erstmals das Damentennis-Turnier in Luxemburg gewonnen und sich ihren sechsten Titel auf der WTA-Tour gesichert.



Die Weltranglisten-Neunte aus Bad Oldesloe siegte im Endspiel am Samstag 6:4, 7:5 gegen die einstige Top-Ten-Spielerin Belinda Bencic aus der Schweiz. Die 47. der Weltrangliste hatte sich zunächst über die Qualifikation ins Hauptfeld und dann bis in das Finale des mit 250.000 Dollar dotierten Turniers gespielt.