Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.18

Klopp vor Finale: «Club hat es in der DNA, große Sachen zu erreichen»

KIEW (dpa) - Mit großer Zuversicht geht Trainer Jürgen Klopp in das Champions-League-Finale des FC Liverpool gegen Titelverteidiger Real Madrid am Samstag in Kiew.



«Wir sind nicht nur ein sehr guter Fußball-Verein. Der Club hat es in seiner DNA, große Sachen zu erreichen. Keiner hat gedacht, dass wir hier sind, aber wir sind hier», sagte Klopp am Freitag bei der Pressekonferenz. Dass Real Madrid deutlich mehr Erfahrung in solchen Spielen habe, sei sehr wichtig, so Klopp. Liverpool müsse es den Spaniern schwer machen und auf ihr Level bringen.

Brief an die WADA - Russland bedauert Doping

PARIS (dpa) - Russland hat in einem Schreiben an die Welt-Anti-Doping-Agentur erstmals Doping eingestanden.



«Die ernsthafte Krise, die den russischen Sport belastet hat, wurde von inakzeptablen Manipulationen des Anti-Doping-Systems verursacht, die von Untersuchungen unter der Federführung der WADA und des IOC aufgedeckt wurden», heißt es in einem Brief, aus dem die französische Sportzeitung «L'Equipe» am Freitag zitiert. Die WADA kündigte an, dass die zuständige Kommission die Inhalte des Schreibens bei ihrem nächsten Treffen am 14. Juni behandeln wird und eine Empfehlung für das WADA-Exekutivkomitee geben wird.

Denkwürdige Froome-Attacke - Brite fährt beim Giro ins Rosa Trikot

BARDONECCHIA (dpa) - Mit einer 80 Kilometer vor dem Ziel gestarteten Attacke hat Chris Froome sensationell die Führung im 101.



Giro d'Italia vor Vorjahressieger Tom Dumoulin übernommen. Der bisherige Spitzenreiter Simon Yates hatte auf der denkwürdigen 19. Alpen-Etappe über 185 Kilometer schon weit vor dem Ziel mehr als 15 Minuten verloren. Der wie entfesselt fahrende Froome feierte in Bardonecchia zwei Tage vor dem Finale in Rom im Ziel der Königsetappe seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt.

Löw-Team trainiert vor 300 Fußball-Kindern - Nachzügler dabei

EPPAN (dpa) - Mit 26 Spielern einschließlich der sieben Nachzügler hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Eppan ein halboffenes Training bestritten.



Während die Akteure, die sich schon seit drei Tagen im Trainingslager in Südtirol auf die Fußball-WM ab 14. Juni in Russland vorbereiten, ein normales Programm absolvierten, gab es für die am Freitag angekommenen Spieler spezielle Übungen. So setzte der noch verletzte Bayern-Spieler Jérôme Boateng sein Aufbauprogramm nach Muskelverletzung fort. Seine Münchner Kollegen Mats Hummels, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Niklas Süle sowie Torwart Marc-André ter Stegen und Antonio Rüdiger arbeiteten zunächst im Fitnesszelt. 300 Kinder aus Vereinen der Region Eppan durften auf Einladung des DFB bei bestem Urlaubswetter ihre Lieblinge aus der Nähe sehen.

Je sieben deutsche Damen und Herren bei French Open in Paris

PARIS (dpa) - Bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris sind bei den Damen und Herren jeweils sieben deutsche Tennisprofis dabei.



Angeführt wird das deutsche Teilnehmerfeld von Alexander Zverev. Die Nummer drei der Welt spielt in der ersten Runde gegen den Litauer Ricardas Berankis. Außerdem sind Maximilian Marterer, Philipp Kohlschreiber, Mischa Zverev, Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk dabei. Als letzte Frau scheiterte Tamara Korpatsch am Freitagabend in der Qualifikation. Qualifiziert sind die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Mona Barthel, Carina Witthöft, Laura Siegemund, Julia Görges und Tatjana Maria.

Golfstar Kaymer scheitert bei European-Top-Turnier am Cut

SURREY (dpa) - Golfprofi Martin Kaymer ist beim hochdotierten PGA-Championship-Turnier im englischen Surrey erneut vorzeitig ausgeschieden.



Der 33-Jährige aus Mettmann spielte am Freitag nur eine 74er-Runde und scheiterte mit insgesamt 144 Schlägen am Cut. Am Ende des zweiten Tages des Vorzeige-Events der European Tour hatte der zweimalige Major-Sieger einen Schlag zuviel auf seinem Konto, um sich für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende zu qualifizieren. Auch im Vorjahr war Deutschlands bester Golfer im Wentworth Club am Cut gescheitert. Die Führung auf dem Par-72-Kurs in der Nähe von London übernahm Nordirlands Star Rory McIlroy (132).

Volleyballer verlieren Auftakt in Nationenliga gegen Italien

KRALJEVO (dpa) - Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die Nationenliga gestartet.



Ohne den pausierenden Star-Diagonalangreifer Georg Grozer verlor der Vize-Europameister am Freitag im serbischen Kraljevo mit 1:3 (18:25, 19:25, 25:23, 20:25) gegen Italien. Das junge deutsche Team trifft beim ersten Turnier der Nations League am Samstag (19.00 Uhr) auf Serbien und am Sonntag (16.00 Uhr) auf Brasilien. Dann folgen Veranstaltungen in Lodz, Ottawa, Ludwigsburg (15. bis 17. Juni) und Teheran. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Lille vom 4. bis 8. Juli.

Superstar Paul fehlt Houston Rockets im sechsten NBA-Halbfinale

HOUSTON (dpa) - Die Houston Rockets müssen im sechsten Halbfinale der NBA-Playoffs gegen Meister Golden State Warriors auf Superstar Chris Paul verzichten.



Das teilte der Club am Freitag bei Twitter mit. Der zweimalige Olympiasieger erlitt beim 98:94 am Donnerstag (Ortszeit) im fünften Spiel eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel. Der 33 Jahre alte Guard hatte sich die Blessur im Schlussviertel zugezogen. Nach Spiel sechs soll er erneut untersucht werden. Houston führt in der Best-of-Seven-Serie mit 3:2. Mit einem Auswärtssieg am Samstag im kalifornischen Oakland könnte Houston zum ersten Mal seit 1995 wieder das NBA-Finale erreichen.