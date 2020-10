Eine der chinesischen Urlauberfamilien, die am Dienstag in Bangkok gelandet sind. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: 39 chinesische Touristen landeten am Dienstag auf dem Flughafen Suvarnabhumi und markierten damit die Rückkehr ausländischer Touristen nach Thailand nach einer siebenmonatigen Pause aufgrund der Coronavirus-Pandemie.

Die Touristengruppe aus Shanghai, die mit dem neu geschaffenen speziellen Touristenvisum (STV) eingereist war, wurde 14 Tage lang in Einrichtungen der Hauptstadt unter Quarantäne gestellt. Laut Yuthasak Supasorn, Gouverneur der Tourismusbehörde (TAT), hat die Mehrheit der Touristen, die sich insgesamt 30 Tage in Thailand aufhalten werden, den Wunsch geäußert, nach Ende der Quarantäne an Strände zu fahren. Um jedoch für die Einreise ins Land zugelassen zu werden, müssen die Touristen zweimal negativ auf das Virus getestet werden. Zudem müssen sie alle eine Tracking-App auf ihren Smartphones installieren. Eine zweite Gruppe von rund 100 Touristen wird am Montag aus dem südchinesischen Guangzhou in Thailand eintreffen, gefolgt von weiteren Touristen aus China und einigen Ländern Europas, sagte Yuthasak.

Thailand verhängte Ende März als Reaktion auf die Verbreitung des Virus eine Abriegelung, die Ausländern grundsätzlich die Einreise in das Land untersagte.