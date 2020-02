Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.20

Ein Tankstopp des Bangkok-Pattaya-Busses kurz vor dem Ziel empfindet ein Leser als Frechheit:

Liebe Redaktion, auf dem Rückweg von der Busstation Ekamai in Bangkok zum Busterminal in Nord-Pattaya staunten mein Freund und ich nicht schlecht. Unser Ticket war auf 13.10 Uhr ausgestellt und es stand ein wartender Bus am Abfahrtsort. Abfahrt 13.00 Uhr stand da, nicht 13.10 Uhr. Zwei Busse so schnell hintereinander, da staunten wir nicht schlecht. Aber wir staunten noch mehr, als beim Tankstopp kurz vor dem Ziel sogar noch ein dritter auf derselben Route auf der Tankstelle für gasbetriebene Busse eintraf. Sie befindet sich 9,6 km (gemessen mit einer Smartphone-App) vor der Ausstiegsstation in Nord-Pattaya, also dem Ende der Fahrt für alle Busfahrgäste. Jeder Bus war vollbesetzt. Ja, es gab auch Staus, aber das ist ja normal. Einen Stau muss der Gast in Kauf nehmen, aber mit einem vollbesetzten Bus kurz vor dem Ziel einen Tankstopp einzulegen, ist eine bodenlose Frechheit. Da kann doch der Busfahrer nach Beendigung seiner Tour ohne Gäste an Bord allein hinfahren.

Um zur Tankstelle zu gelangen, mussten wir die Hauptroute verlassen. Allein auf der Tankstelle dauerte das Tanken mit Ein- und Aussteigen 28 Minuten (ja, ich habe die Zeit gestoppt). So eine Frechheit können die Busbetreiber meinetwegen mit Thais machen, aber ich als Deutscher nehme sowas nicht unwidersprochen hin. Ich möchte dieses Verhalten an die große Glocke hängen und diesen unmöglichen Umgang mit den Kunden bekanntmachen. Anstatt die 10 Kilometer allein zurückzufahren, nimmt jeder Bus fast fünfzig Fahrgäste mit zum Tanken.

PS: In Dummland wäre zu früheren „normalen Zeiten“ so ein Verhalten des Busfahrers strafbar gewesen. Ich bin aber trotzdem sehr glücklich mit meiner Wahl des Altersdomizils.

uli von Berlin

Anm. d. Red.: Sehr geehrter Herr uli von Berlin, vielen Dank für Ihre Zuschrift und Ihr Inte­resse an unserem Magazin DER FARANG. Natürlich ist Ihr Ärger nachvollziehbar, kurz vor dem Erreichen des Fahrziels zu einer längeren Tankpause gezwungen zu werden. Ihr Vorschlag, dass der Busfahrer zur der Tankstelle doch „allein zurückfahren“ könnte, ist im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht umsetzbar, zudem sind die Busse auf der Linie ständig in Betrieb, um sie profitabel zu betreiben. Für bedenklich halten wir hingegen Ihre Anmaßung, dass der Busbetreiber dies „mit Thais“ machen könnte aber nicht mit Deutschen. Was Sie hingegen mit „früheren normalen Zeiten in Dummland“ zum Ausdruck bringen möchten, danach möchten wir besser erst gar nicht fragen.

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!