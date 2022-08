EILMELDUNG – CHACHOENGSAO: Bei starkem Regen brach am Montag gegen 11.40 Uhr am Vormittag das Dach der Mautstation Bang Pakong (Karte) auf dem Highway 7 (Bangkok–Pattaya) in Fahrtrichtung Pattaya zusammen.

Von dem Unglück betroffen waren die beiden Mautstellen-Häuschen Nr. 1 und Nr. 2. Bisher wurden keine Verletzten oder Toten bei dem Unglück gemeldet.

Die Autobahnpolizei untersucht derzeit den Unfallhergang.