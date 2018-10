Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.18

Schick sieht es aus, das neue Einkaufszentrum Terminal 21 in Pattaya, das am Delfin-Kreisel aus dem Boden gestampft wurde. Nur die wilde Müllkippe, direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite, scheint nicht so recht in das Bild der hier propagierten Superlative zu passen.

Tom Gabler, Pattaya