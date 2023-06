Mit smarten Kameras will die BMA das Fahren auf dem Gehweg bekämpfen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) führt ein Pilotprojekt zur intelligenten Videoüberwachung durch. Das von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuerte Videoüberwachungsnetz soll verhindern, dass Motorradfahrer auf Gehwegen fahren, ein in Bangkok – aber auch in vielen anderen Orten im Land – alltägliches Problem. Die BMA betont, dass dieses System die Einhaltung der Verkehrsgesetze gewährleistet und die Verkehrssicherheit erhöht.

Das Projekt wurde am Mittwoch (21. Juni 2023) auf einer Pressekonferenz von Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt in der City Hall 1 im Bezirk Phra Nakhon offiziell vorgestellt.

Neben dem Gouverneur nahmen an der Veranstaltung auch sein Stellvertreter Wisanu Subsompon und sein Berater Pol General Adit Ngamjitsuksri teil.

Gouverneur Chadchart gab bekannt, dass die Stadt ein von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuertes Videoüberwachungsnetz eingerichtet habe, das die Beamten bei der Durchsetzung der Verkehrsdisziplin unter Motorradfahrern unterstützen soll, die auf Gehwegen fahren und damit die Sicherheit von Fußgängern gefährden.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt erläutert der Presse das auf künstliche Intelligenz (KI) basierende Videoüberwachungssystem. Foto: The Nation





„Die Überwachung und Durchsetzung der Gesetze durch menschliche Beamte allein hat zu Konflikten mit Autofahrern und einem Mangel an Transparenz geführt“, erklärte er. Laut dem Gouverneur setzt die BMA deshalb bei der Beweisaufzeichnung auf smarte Videoüberwachung: „Mithilfe der KI-Technologie können wir die Fahrzeughalter in unserer Datenbank identifizieren und die entsprechenden Bußgelder verhängen.“

Nach den Verkehrsgesetzen wird die Benutzung eines Fahrzeugs auf einem Fußweg mit einer Höchststrafe von 2.000 Baht geahndet.

Der Berater des Gouverneurs, Khun Adit, erläuterte, dass das Videoüberwachungssystem mithilfe von KI das Nummernschild aus dem Videomaterial auslesen und mit der Datenbank des Landverkehrsministeriums abgleichen wird, bevor es die Informationen über den Fahrzeughalter an die städtische Strafverfolgungsabteilung der BMA weiterleitet.

Die Abteilung stellt dann einen Zahlungsbescheid an die Adresse des Fahrzeughalters aus. Ein zweiter Bescheid wird nach 15 Tagen ausgestellt, wenn das Bußgeld nicht bezahlt wurde, fügte er hinzu.

In der Pilotphase wurden an fünf Orten KI-gestützte Kameras installiert, die seit dem 12. Juni 2023 in Betrieb sind. Das System hat Motorradfahrer aufgespürt, die gegen das Gesetz verstoßen, indem sie auf Gehwegen fahren, und zwar wie folgt

Soi Ratchadaphisek 36 (Sua Yai Utis), 2.921 Vorfälle

Soi Phetkasem 28, 1.338 Vorfälle

Vor der Niwet Warin School, 619 Vorfälle

Soi Phetchaburi 9, 49 Vorfälle

Vor der PTT-Tankstelle, Theparak Road, 19 Vorfälle

„CCTV-Kameras können rund um die Uhr ohne menschliche Aufsicht überwachen. Ihr Betrieb ist außerdem über die Datenbank vollständig nachvollziehbar, was die Transparenz der rechtlichen Verfahren gewährleistet, so Gouverneur Chadchart. Er fügte hinzu, dass in Kürze weitere smarte Kameras an 100 Orten in der Stadt installiert werden.

Mit der Verbesserung der bestehenden Struktur will die BMA zusätzliche sowie kostspielige Investitionen minimieren. Foto: The Nation

Gouverneur Chadchart betonte, dass die KI auch erkennen kann, ob es sich bei den Verkehrssündern um Motorradtaxis, Lieferwagenfahrer oder Bürger handelt. Auf diese Weise kann die Stadt Lieferunternehmen oder Taxigruppenleiter verwarnen, wenn ihre Fahrer gegen die Gesetze verstoßen haben.

„Mit der Verbesserung der bestehenden Infrastruktur wollen wir zusätzliche Investitionen minimieren. Die Stadt verfügt bereits über eine Videoüberwachungsplattform in mehreren Gebieten, so dass wir nur noch die KI-Software hinzufügen und sie in das zentrale Netzwerk integrieren müssen“, erklärte Gouverneur Chadchart.

Der Gouverneur führte fort, dass weitere Maßnahmen der BMA zur Verringerung von Verkehrsverstößen darin bestehen, mehr Wendemöglichkeiten für Motorradfahrer einzurichten, damit diese nicht mehr gegen den Verkehrsfluss auf den Gehwegen fahren müssen, sowie Verbindungswege zwischen den Straßen zu bauen, damit Motorradfahrer nicht die Hauptstraßen benutzen müssen.

„Videoüberwachung und künstliche Intelligenz sind wie die magischen Augen der Stadt, die alle Autofahrer jederzeit und von überall aus beobachten“, warnte der Gouverneur und fügte hinzu: „Bitte halten Sie sich an die Verkehrsregeln und hören Sie auf, Fußwege als Abkürzung zu benutzen. Sie werden mit einem Bußgeld belegt und der Verstoß könnte sich auch auf Ihre Karriere auswirken.“