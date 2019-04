Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.19

KOH SAMUI: Gut gemeint, eine interessante Alternative zu den überteuerten Taxis, Songthaews und Minibussen auf Koh Samui – aber bisher miserabel beworben: der neue öffentliche Bus, der zwischen dem Flughafen und dem Nathon-Fährhafen verkehrt, ist weder von den Touristen noch von der Bevölkerung angenommen worden.

Die schicken Kleinbusse fahren häufig vom Airport Samui, ohne dass ein einziger Fahrgast darin sitzt. Woran liegt es? In erster Linie hat die Betreibergesellschaft „Samuitransportation Cooperation Ltd.“ den Start seit Februar ohne wirkliches Konzept gewagt. Es gibt keine ausgedruckten Fahrpläne, Broschüren und auch keine erkennbare Klarheit bezüglich der Haltestellen. Die Busse fahren im 30-Minuten-Takt am Flughafen und am Nathon-Pier ab (von 7.30 bis 22.30 Uhr), mit bis dato zwei Richtungen. Variante L: Airport, Bang Rak, Bophut, Maenam, Ban Thai, Bang Por, Nathon Pier. Variante R: Nathon Pier, Ban Lipa Yai, Lipa Noi, Ban Saket, Namuang, Hua Thanon, Hinta Hin Yai, Lamai und Chaweng-Lotus. Der Fahrpreis beträgt nunmehr pauschal 140 Baht, ungeachtet der gefahrenen Strecke. Das wäre preislich zu schlucken, verunsichert sind die wenigen Nutzer aber bis dato wegen der unklaren Fahrtstrecke und ihren schwer identifizierbaren Haltepunkten.