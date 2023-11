KANCHANABURI: Das Erdbeben der Stärke 4,0 am Sonntagmorgen (19. November 2023) hatte keine Auswirkungen auf die Stabilität des Vajiralongkorn-Damms im Bezirk Thong Pha Phum und des Sri-Nakharin-Damms im Bezirk Si Sawat in der Provinz Kanchanaburi, so eine Erklärung der Staudammbehörden am Sonntag.

In der Erklärung heißt es, dass das Epizentrum des Erdbebens im Unterbezirk Nong Lu im Bezirk Sangkhlaburi in der Provinz Kanchanaburi lag und daher keine seismische Kraft auf die beiden Dämme wirkte.

Die Mon-Brücke (Saphan Mon) in Nong Lu wird trotz des jüngsten Erdbebens der Stärke 4,0 weiterhin von Touristen besucht, die dort Fotos schießen und an den morgendlichen Aktivitäten teilnehmen, darunter der morgendliche Almosen-Gang der Mönche.

Obwohl die Reisenden die Erschütterungen in der vergangenen Nacht gespürt haben könnten, waren sie nicht beunruhigt oder besorgt. Der Grund dafür ist, dass das Erdbeben nur von kurzer Dauer war, etwa 10 Sekunden, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig gab es keine Berichte über Schäden in der Nähe der Mon-Brücke (Saphan Mon) und anderer Strukturen, einschließlich Wohngebieten, in Sangkhla Buri.

Um 03.07 Uhr am Sonntag wurden die Bewohner von Sangkhlaburi durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf geschreckt, und die Häuser bebten. Bei der Überprüfung der Erdbebenberichte des Erdbebenüberwachungszentrums wurde ein Erdbeben der Stärke 4,0 mit dem Epizentrum in Nong Lu in einer Tiefe von 6 Kilometern bestätigt. Die Auswirkungen wurden auf die Bewegung einer Bruchliniengruppe zurückgeführt.

Das letzte größere Erdbeben in Sangkhlaburi ereignete sich am 14. Juli 2015 mit einer Stärke von 4,8 in einer Tiefe von etwa 4 Kilometern.