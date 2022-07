Bundesliga startet in die 60. Saison

Der UEFA-Europa-League-Sieger empfängt den Deutschen Meister: Mit der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München (im Bild) startet die Bundesliga in ihre 60. Saison. Am Freitag, 5. August 2022, wird die Jubiläumsspielzeit um 20.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park angepfiffen. Die Partie wird live bei DAZN sowie im Free-TV bei SAT.1 übertragen. Es wird bereits das 103. Aufeinandertreffen beider Clubs in der Bundesliga sein.

