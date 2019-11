Von: Björn Jahner | 17.11.19

JAKARTA: In Jakarta wird 2020 auf einer der Hauptstraßen der von notorischen Verkehrsstaus geplagten indonesischen Hauptstadt das Formel-E-Rennen für Elektroautos ausgetragen.

„Gott sei Dank, wir haben es geschafft! Jakarta wird Mitte 2020 einer der Gastgeber für das prestigeträchtige Autorennen Formel E sein“, freute sich Gouverneur Anies Baswedan Ende Oktober auf seinem Instagram-Account. Das Formel-E-Organisationsteam habe nach einem Vor-Ort-Besuch Anfang Juli grünes Licht für das Rennen gegeben. Anies betonte vor allem die wirtschaftliche Bedeutung des Rennens für die Gastgeberstadt. „Eine vorläufige Studie zeigt, dass dieses Rennen in Jakarta bis zu 78 Millionen Euro zur Wirtschaft der Stadt beitragen kann“, sagte Anies. Das Formel-E-Rennen wurde 2012 von dem spanischen Geschäftsmann Alejandro Agag ins Leben gerufen und fand erstmalig am 13 September 2014 in Peking statt.