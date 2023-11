Foto: The Nation

MAE HONG SON: Ein Erdbeben der Stärke 4,7 erschütterte am Donnerstagnachmittag (9. November 2023) den Bezirk Pai in der Provinz Mae Hong Son, teilte das Meteorologische Amt mit.

Nach Angaben der Abteilung für Erdbebenbeobachtung des Ministeriums lag das Epizentrum des Bebens, das sich um 14.30 Uhr ereignete, in Tambon Wiang Nua in Pai in einer Tiefe von 2 Kilometern.

Nach Angaben der Behörden wurden die Erschütterungen in mehreren Bezirken der benachbarten Provinz Chiang Mai gespürt, woraufhin Gouverneur Nirat Pongsitthavorn alle betroffenen lokalen Verwaltungen in der Provinz aufforderte, sich auf den Weg zu machen, um die Schäden zu begutachten.

Die Abteilung fügte hinzu, dass es um 14.42 Uhr ein Nachbeben der Stärke 2,4, ebenfalls in Tambon Wiang Nua, gab. Das Chiang Mai Disaster Prevention and Mitigation Office berichtete, dass Beben in den Bezirken Mae Taeng, Samerng, San Sai, Mae Rim und Muang zu spüren waren.

Das Büro fügte hinzu, dass es noch keine Berichte über Schäden und Verletzte gebe.