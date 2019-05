Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.19

BRATISLAVA (dpa) - Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 findet in Russland statt. Austragungsort in vier Jahren wird St. Petersburg sein.



Den Zuschlag für 2024 bekam Tschechien mit den Städten Prag und Ostrau. Im Jahr darauf folgt ein Turnier in Schweden und Dänemark, wie der Weltverband am Freitag am Rande der laufenden WM in der Slowakei mitteilte.

Im kommenden Jahr ist die Schweiz mit Zürich und Lausanne WM-Gastgeber. 2021 steigt die WM in Weißrussland und Lettland, 2022 in Finnland. Deutschland war zuletzt vor zwei Jahren gemeinsam mit Frankreich WM-Gastgeber.