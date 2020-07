Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.20

Ausländer, die mit einer Thai liiert sind, tragen erheblich zum Wohlstand des Landes bei, findet ein Leser und appelliert an die Verantwortlichen, die Grenzen für die Besuchergruppe zu öffnen:

Die Tourismusverantwortlichen sollten sich schnellstens überlegen, auch Ausländer mit thailändischer Freundin/ Frau wieder einreisen zu lassen, denn diese Farang senden jedes Jahr Tausende von Euros zu ihrer Liebsten, finanzieren Autos, Häuser etc. und versorgen häufig ganze Familien. Danke!

Frank Würthele

Anm. d. Red.: Sehr geehrter Herr Würthele, vielen Dank für Ihre Zuschrift und Ihr Interesse an unserem Magazin und Newsportal DER FARANG. Der erste Schritt ist getan: Ausländer, die mit einem thailändischen Staatsbürger verheiratet sind, können eine Sondergenehmigung zur Einreise nach Thailand beantragen (mehr dazu finden Sie hier). Jedoch sind die finanziellen Hürden, insbesondere die Kosten für die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne nach Ankunft in Bangkok in den staatlichen Quarantäneeinrichtungen, recht hoch und wohl nicht für jeden finanziell tragbar. Viele werden sich deshalb weiter gedulden müssen, bis sie ihren „Teerak“ wieder in die Arme schließen können.

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!