BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat einen kostenlosen Reiseführer zu 60 heiligen Stätten herausgegeben, um die Einnahmen aus dem spirituellen Tourismus in den nächsten 10 Jahren zu verdreifachen.

„Connecting to Spiritual Thailand“ umfasst alles von Bangkoks ehrwürdigen Haupttempeln bis hin zu einem spirituellen Themenpark in Chachoengsao mit der größten Ganesha-Statue des Landes.

Das E-Guidebook zielt darauf ab, das weltweit steigende Interesse an spirituellem Tourismus zu nutzen, wobei Daten von Future Market Insights aus dem Jahr 2023 eine Verdreifachung des wirtschaftlichen Werts dieses Sektors in den nächsten zehn Jahren erwarten lassen.

Bild: MGR Online

Der Reiseführer mit dem Untertitel „A Guide to 60 Powerspots“ befasst sich mit der Geschichte, der Heiligkeit und der Kultur sakraler Orte und beleuchtet deren reiche kulturelle Vielfalt und religiöse Bedeutung. Die Initiative zielt darauf ab, Reisenden, die sich auf den Weg der Spiritualität begeben, ein umfassendes Erlebnis zu bieten.

Sie konzentriert sich auch auf Orte in zweitrangigen Provinzstädten, um die Einnahmen aus dem Tourismus gleichmäßiger über die großen Städte hinaus zu verteilen. Der nach Regionen gegliederte Führer ist mit Fotos, Reisekarten und Beschreibungen in englischer Sprache illustriert, so dass die Reisenden ihre Besuche planen und vertiefen können.

Zu den empfohlenen Sehenswürdigkeiten für spirituellen Tourismus gehören: